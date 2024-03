POUR GAZA LA MAGNIFIQUE – samedi 23 mars 2024 – Montréal

La mobilisation pour la manifestation de samedi est extrêmement large et multiforme. Près de 199 organisations et 140 personnalités publiques ont déjà signé l’appel « Ensemble pour Gaza et la Palestine » et publicisent la manifestation dans leurs réseaux respectifs. L’appel a été publié dans une pleine page du Devoir samedi dernier et dans une Près de 199 organisations et 140 personnalités publiques ont déjà signé l’appel « Ensemble pour Gaza et la Palestine » et publicisent la manifestation dans leurs réseaux respectifs. L’appel a été publié dans une pleine page du Devoir samedi dernier et dans une pleine page du Journal de Montréal. De nombreux journalistes étaient présents à la conférence de presse de la Coalition du Québec URGENCE Palestine mercredi et ont fait écho aux interventions qui y ont été faites et à la manifestation samedi. Des milliers de tracts ont été distribués dans des stations de métro et des centaines d’affiches ont été apposées à divers endroits. . Nous vous invitons à poursuivre la mobilisation pour samedi dans vos propres réseaux, en utilisant les outils visuels disponibles . Vous trouverez ci-dessous un appel aux volontaires pour répondre à certains besoins organisationnels ainsi qu’une liste des interventions qui seront faites à la manifestation, soit avant son départ, au Square Dorchester, soit à son arrivée, au Complexe Guy-Favreau. . Ensemble, disons NON au génocide qu’Israël est en train de commettre à Gaza! Ensemble, disons NON à la honteuse complicité canadienne! Ensemble, mobilisons pour la manifestation samedi ! .

Martine Eloy et Raymond Legault, pour le Collectif Échec à la guerre