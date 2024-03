Pendant que des pays d’Europe veulent investir dans la guerre contre la Russie, des Suisses veulent sauvegarder et approfondir leur neutralité.

14 pays d’Europe dont la France veulent investir dans la guerre contre la Russie

Vincent Collen, 18 mars 2024 :

La Banque européenne d’investissement (BEI) devra mettre plus d’argent dans l’industrie de défense à l’avenir. Quatorze Etats membres de l’UE, dont la France et l’Allemagne, ont adressé une lettre commune en ce sens à la BEI, la principale institution de financement commun des Vingt-Sept, présidée depuis le 1er janvier par l’espagnole Nadia Calvino .

Les statuts de la BEI lui interdisent aujourd’hui de financer les projets de défense stricto sensu. Elle peut néanmoins investir dans les technologies dites « duales », qui ont des applications à la fois civiles et militaires : drones, satellites, systèmes de renseignement, cybersécurité…

Avec le renforcement de la menace russe, les quatorze pays veulent aller plus loin. « La puissance d’emprunt de la BEI est nécessaire de façon urgente », écrivent-ils.

Sauvegarder la neutralité suisse

Au total, 140 000 signatures ont été récoltées pour l’initiative populaire « Sauvegarder la neutralité suisse ». Elle sera déposée à la Chancellerie fédérale le 11 avril 2024. Ce principe n’est actuellement pas inscrit dans les buts de la Confédération.

Le texte exige notamment que la Suisse n’adhère à aucune alliance militaire ou de défense, sauf en cas d’attaque directe contre le pays. Il veut également que la Confédération renonce aux sanctions contre les Etats belligérants, comme elle l’a fait contre la Russie, après l’attaque des troupes russes en Ukraine.

Un autre objectif de l’initiative est de permettre à la Suisse d’utiliser « sa neutralité permanente pour de bons offices afin de prévenir et de résoudre les conflits ».

Plaidoirie de Monique Chemillier-Gendreau : La triple illégalité de l’occupation israélienne du territoire palestinien

La Cour internationale de justice a commencé ses auditions sur « les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Elle doit rendre un avis consultatif dans les prochains mois. La juriste française Monique Chemillier-Gendreau y a plaidé le 26 février 2024.

Coronavirus – Les plaintes concernant le covid ne sont pas admises en France ! vidéo 16’02

La censure en accusation devant la Cour Suprême US

Jean-Dominique Michel – 18 mars 2024

La censure est ce qu’ils exigent

Lorsque leur propagande échoue

Une audience capitale a lieu ce jour devant la Cour Suprême des États-Unis au sujet de la plainte déposée par le Missouri et la Louisiane (avec les Pr Bhattacharya et Kulldorff) contre l’administration fédérale et sa politique de censure en ligne.

Une atteinte gravissime à la liberté d’expression, imposée avec l’aide des agences de sécurité (CIA, FBI, DHS, etc.) d’une manière qui viole la Constitution, selon les jugements des Cours précédentes…

Note de Monique : « Les procureurs de la République en France ont reçu ordre, de la part du ministère de la Justice, que toutes les actions pénales entreprises qui remettraient en cause des situations relatives au Covid ne fassent l’objet d’aucune poursuite ! Vous entendez bien ? Aucune poursuite ! Et, à ce jour, aucune action pénale n’a été ouverte en France à quelques niveaux que ce soit. »

