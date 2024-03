Pourquoi l’humanité a perdu la moitié de son microbiome en 50 ans et quelles sont les conséquences?

Sarah Schenck

Aux États-Unis, un enfant sur treize souffre d’allergies alimentaires, dont certaines sont mortelles. J’ai deux enfants qui sont concernés, donc le sujet m’intéresse depuis longtemps. Ma plus jeune fille a failli mourir quand elle avait trois ans. Ce fut un choc car, bébé, elle mangeait de tout, elle n’avait aucune allergie. Seulement, un jour, elle a contracté une angine streptococcique, qui est réapparue deux fois en un an. Je lui ai donné des antibiotiques pour guérir, les deux fois. Quelques mois plus tard, après avoir mangé un biscuit aux noix de pécan, j’ai vu son visage devenir écarlate et ses lèvres gonfler. Nous l’avons amenée aux urgences, elle a été soignée, mais je voulais en savoir plus. J’ai alors contacté le docteur Martin Blaser, qui a établi un lien entre augmentation des allergies alimentaires et perte de nos microbes « ancestraux », principalement à cause de notre surutilisation des antibiotiques.

Comme mon quotidien consiste à traduire des concepts scientifiques en des termes accessibles aux gens ordinaires, j’ai commencé à travailler sur un projet de film. J’ai retrouvé le docteur Blaser et j’ai découvert qu’il avait un don rare : il pouvait transmettre des idées scientifiques complexes en termes simples et accrocheurs. Son épouse, la microbiologiste vénézuélienne Maria Gloria Dominguez-Bello, était tout aussi brillante et charismatique. J’avais trouvé le fil du récit dans ce duo. Ensuite, j’ai cherché un collaborateur chevronné, et je l’ai trouvé en la personne de Steven Lawrence. J’espère que notre film permettra aux autres familles confrontées à ces défis de savoir qu’elles ne sont pas seules. La meilleure façon de sensibiliser est d’évoquer la façon dont ce problème affecte chacun d’entre nous.