L’ONU a trompé tout le monde. Le CO2 n’est pas à l’origine du changement climatique

Willie Wei-Hock Soon, astrophysicien malaisien et ingénieur aérospatial à l’université de Harvard, estime que le groupe « d’experts » intergouvernemental des Nations Unies, pour l’évolution du climat est le plus gros problème. Ils ont trompé les gens en utilisant “l’autorité de la science”, POUR PRÉSENTER DES FAUSSETÉS..

Ce sont tous des valets du gouvernement, comme John Kerry qui, bien qu’on sache qu’il n’est pas formé en physique, il se permet d’affirmer que l’effet de serre est très simple, mais refuse d’expliquer comment il fonctionne ! Plus il y a de CO2, plus il y aura des plantes, plus il y a d’écologie plus les océans auront de poissons, plus de tout, Plus de vie ! C’est pour cela qu’on l’appelle le gaz de la vie, dit-il.

