Des mouvements de révoltes, il y en a eux partout dans le monde. Des peuples écrasés, réduits à l’esclavage, qui soudain, décident qu’assez c’est assez. Et ils se mettent en mouvement, armés de vieux mousquets, légués par leur grand-père, comme à Saint-Eustache en décembre 1837.

Ces révoltes sont justifiées bien sûr. Même si le gouvernement Canadien persiste à traité, hypocritement, un bord, de terroriste! Et participe activement à l’écrasement de ses peuples démunies et voués à l’extinction, comme en Palestine, au Mali ou L’Afghanistan.

Nos peuples Amérindiens ici même au Canada, n’ont pas d’eau courante ni électricité, en 2023! Quelle honte! Et si ces peuples osent se révoltés, on va envoyer NOTRE armée pour les écrasés, comme d’habitudes. Comme la révolte des Métis de 1885 avec ce grand révolutionnaire, Louis Riel, qui dirigeait la résistance contre le pouvoir Blanc dans l’Ouest canadien. Il fut vaincu et pendu, ainsi que sept chefs Amérindiens.

Et ça continue mondialement, et le gouvernement Canadien collabore à la domination dans certains pays, sans scrupules. Parce qu’ON le laisse faire. Comme en Irlande, par exemple, en 1920, ou le gouvernement canadien appuyait l’Empire Britannique.

L’Irlande c’est le pays natal de ma mère. Ils ont battus l’Empire Britannique en 1920. L’impossible est arrivé! «Ils ont gagné! Le mot d’ordre de tous ces révoltes Celtiques était, « The pipes are calling!» (Les cornemuses nous appellent au combat). Et les joueurs de cornemuses sillonnaient les environs et jouaient les airs révolutionnaires que les paysans connaissaient mais pas les Anglais.

Quand le Général Irlandais, Michael Collins, s’est présenté après la défaite de la puissante machine militaire Britannique, pour la signature la l’acte de reddition (humiliante pour les Anglais), le général anglais s’est permis de grondé Michael Collins :

«Vous êtes en retard de deux minutes Monsieur Collins!»

Et de Michael Collins de lui répond:

«Non général, je ne suis pas en retard. Mon peuple attend ce moment depuis 800 ans déjà! »

Tout est possible quand un peuple en a assez, comme aux USA, avec George Washington ou au Vietnam, avec Ho Chi Min! Il s’agit de persévérer et faire confiance au peuple, qui généralement, n’a rien à perdre.

John Mallette

Le Poète Prolétaire