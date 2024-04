Ils ont tué la voiture électrique

OLIVIER CABANEL — La voiture électrique est une vieille histoire qui s’est terminée aussi vite qu’elle avait commencé. La « jamais contente » avait pourtant atteint les 105,882 km/h bien avant les voitures à essence.

Les premiers pas de la voiture électrique étaient faits en 1835, grâce à un nommé Sibrandus Stratingh.

Elle a subi des améliorations en 1865 avec les travaux de Gaston Plante, puis de Camille Faure en 1881. Gustave Trouvé en a présenté une à l’exposition internationale d’électricité, en novembre 1881.

C’est alors qu’est arrivé la « jamais contente ».

C’était un premier mai, en 1899. lien

Le pilote était belge et s’appelait Camille Jenatzy.

Son père, Constant, était fabricant de pneumatiques.

C’est le carrossier Rothschild qui avait construit le prototype, composé d’un alliage d’aluminium, de tungstène, et de magnésium laminé.

Elle avait deux moteurs électriques, placés entre les roues arrière, d’une puissance de 68 chevaux.

Aujourd’hui, elle s’ennuie dans un musée de l’automobile, à Compiègne.

Que s’était-il donc passé ?

Le pétrole a dû être un facteur déterminant.

Avec l’électricité, l’énergie était moins chère, et à l’époque, comme aujourd’hui, on préféra peut-être vendre des barils de pétrole, sur lequel en France on prélève aujourd’hui 66% de taxes.(56% pour le Gazole).

La France arrive en 9ème position question prix de l’essence, loin derrière les Pays Bas, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Italie, le Portugal, l’Allemagne, et la Suède. lien

Pourtant en 1990, le Groupe Général Motors avait fait un formidable coup de marketing en relançant la voiture électrique.

Elle était proposée en leasing et s’appelait EV1.

Son autonomie variait entre 80 et 140 km.

Elle se rechargeait en 180 minutes pour atteindre la recharge maximum.

Sa vitesse pouvait atteindre 290 km/h. lien

Et puis, un beau jour, sans que l’on en connaisse la raison exacte, GM a décidé de retirer toutes ses voitures de la circulation.

Pourtant ceux qui l’ont utilisé pendant des années en étaient satisfaits et en redemandaient.

Mais comme il s’agissait de leasing, ils n’ont rien pu faire pour empêcher la décision de GM.

Bien sûr, il y a en France des voitures électriques, mais elles sont souvent réservées aux collectivités territoriales (La Poste, par exemple)

D’après Frédéric Marillier, chargé de campagne énergie pour Greenpeace France, « sur plus de 2 millions de véhicules particuliers neufs immatriculés en 2006 en France, seuls 14 sont électriques »

Or, aujourd’hui, la voiture électrique semble refaire surface.

La disparition un jour prochain du sacro saint pétrole, et le réchauffement planétaire en sont peut-être la raison.

L’Inde produit depuis 2001 la Reva, Toyota va faire tester par EDF une nouvelle voiture hybride en vue d’une future commercialisation.

En octobre 2008, Michelin a présenté son système de motorisation électrique « Active Wheel », et Tesla Motors vend depuis 2008 la Tesla Roadster, au prix de 100 000 dollars.

Elle a une autonomie de 350 km peut atteindre les 200 km, et se recharge en quelques heures.

Fiat a sorti en mai 2008 un prototype de voiture électro solaire.

En France, la Lumeneo Smera a été dévoilée au salon de Genève 2008 : autonomie de 150 km, pour 24 500 €.

Il y a aussi du nouveau en Allemagne :

En effet, la nouvelle smart fortwo electric drive sortira de la chaîne dès la mi-novembre.

Elle ne produira bien sûr aucune émission locale, mais il ne faut jamais oublier que l’électricité chez nous est hélas surtout d’origine nucléaire.

Ceci dit, rien n’empêche le futur propriétaire de la voiture électrique de la recharger sur une installation photovoltaïque.

La recharge de la batterie coûtera 2€ et permettra de faire 115 km. lien

Elle sera tout d’abord proposée en leasing pour la ville de Berlin. L’engagement sera de 4 ans, pour un kilométrage maximum de 60 000 km.

Par la suite, elle sera commercialisée dans les grandes villes européennes, et aux Etats-Unis.

Et puis n’oublions pas qu’Obama a décidé de lancer un ambitieux projet de voitures électriques en leasing. lien entre 100 000 et 200 000 stations de recharge rapide de batterie devraient bientôt naître dans la région de San Francisco.

L’avenir nous dira si la voiture électrique retrouvera un jour le succès qu’elle n’aurait jamais dû perdre, à moins que la voiture hybride, à hydrogène, ou méthane ne lui brûle la politesse, car comme disait un vieil ami africain :

« ne pile pas ton mil avec une banane mure »