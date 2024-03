Du boycott des camionneurs à la coupure du réseau, il n’y a qu’une seule façon de survivre à une crise alimentaire

Par Brandon Smith − Mars 2024 − Source Alt-Market

S’il est une réalité que les Américains doivent accepter, c’est que tout système a un point de rupture et qu’il n’y a pas d’exception. Les êtres humains sont faits pour s’adapter et cela nous a donné une incroyable résilience, mais cela signifie aussi que nous avons tendance à attendre trop longtemps pour réparer les parties de notre société qui sont cassées. Au lieu de cela, nous laissons les problèmes s’accumuler et s’envenimer jusqu’à ce que, malheureusement, la goutte d’eau fasse déborder le vase et que tout s’écroule.

Cet effondrement est parfois le fruit du hasard, parfois celui d’une volonté délibérée. Dans les deux cas, le catalyseur est le même : le public ne se prépare pas et ne prend pas de mesures pour corriger les personnes à l’origine de la crise avant qu’il ne soit trop tard.

À notre époque moderne de technologie envahissante, de faiblesse économique, d’armes nucléaires et de guerre biologique, ce modèle n’est pas viable. Nous ne pouvons plus ignorer les menaces d’instabilité dans l’espoir qu’elles disparaîtront ou que les gouvernements désamorceront le danger, ni nous contenter de recoller les morceaux après chaque calamité. Il se peut qu’un jour le désordre soit si grand que nous ne pourrons plus le nettoyer. Les gens doivent planifier à l’avance et cesser de tolérer la notion d’implication passive dans les mécanismes qui influencent leur vie et leur avenir.

J’écris souvent sur des événements déclencheurs hypothétiques et des scénarios d’effondrement parce qu’un grand nombre de personnes ont encore besoin d’être informées sur la fragilité réelle du monde occidental à l’heure actuelle. Par exemple, toute perturbation importante des chaînes d’approvisionnement et de la logistique à l’heure actuelle serait dévastatrice pour un grand nombre d’Américains (ou d’Européens).

Rien qu’au cours des deux dernières semaines, une vague croissante de mécontentement politique s’est emparée des camionneurs américains, ceux-là mêmes qui gèrent plus de 70 % de l’ensemble du fret dans notre pays. Ils ont menacé de boycotter un certain nombre de villes contrôlées par les Démocrates (principalement la ville de New York) en raison d’une série de problèmes et de plaintes, y compris le traitement juridique du candidat Républicain à la présidence Donald Trump. Ce boycott ne se concrétisera peut-être pas à court terme (il faut s’attendre à ce que les discussions sur les boycotts s’intensifient en novembre, au moment des élections), mais le potentiel est sur la table et il s’agit d’un moment d’apprentissage important. Que se passerait-il si le système de fret américain s’arrêtait réellement ?

Les chaînes d’approvisionnement américaines fonctionnent selon un programme de fret “juste à temps“. En d’autres termes, tous les magasins d’alimentation de votre région ont juste assez de stocks pour assurer le fonctionnement normal de leur entreprise pendant environ une semaine, jusqu’à l’arrivée de la prochaine flotte de camions.

La structure “juste à temps” est l’élément vital de la chaîne d’approvisionnement et, sans elle, la plupart des villes américaines tomberaient dans le chaos au bout d’une semaine. Les trains et les réseaux ferroviaires traitent environ 28 % du fret total et ont connu un long déclin. Il n’existe pas d’alternative réaliste aux camions.

La FEMA et la Garde nationale pourraient essayer de recruter des chauffeurs pour combler le vide, mais il faut tenir compte de ce qui suit : Il y a actuellement 3,5 millions de chauffeurs de fret aux États-Unis, et il manque au moins 80 000 chauffeurs pour répondre aux besoins. Pensez-vous que le gouvernement ou l’armée sera en mesure de trouver suffisamment de briseurs de grève pour saper une grève des camionneurs contre les villes bleues ? Il n’y a aucune chance.

Je dois dire que je ne suis pas opposé à l’idée d’un boycott des routiers. Il s’agit d’un moyen pacifique d’exprimer des griefs et toutes les mesures pacifiques devraient être épuisées en premier lieu. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est de refuser d’effectuer des transports vers des endroits comme New York ou Washington DC – beaucoup d’entre eux sont des sous-traitants qui peuvent choisir n’importe quel travail.

Cependant, nous devons garder à l’esprit à quel point le gouvernement canadien était terrifié lors des manifestations des camionneurs ; tellement terrifié qu’il a qualifié les camionneurs de terroristes et a commencé à geler les comptes bancaires de tous ceux qui les soutenaient. Cette action allait à l’encontre de leurs propres lois constitutionnelles ; c’est dire à quel point une fermeture du fret peut effrayer les politiciens.

Même si le gouvernement américain réagissait de la même manière que le Canada, il ne ferait pas grand-chose pour empêcher un boycott. Les tensions sont extrêmement fortes et ce n’est qu’une question de temps avant qu’un conflit n’éclate sous une forme ou une autre. La gauche politique (et ses manipulateurs globalistes) n’a donné aucune indication qu’elle avait l’intention de s’écarter de sa voie destructrice actuelle. Il faut que quelque chose bouge. Pourquoi pas une manifestation de camionneurs ou d’États rouges coupant les régions bleues de leurs ressources vitales ?

Malheureusement, il y a encore un certain nombre de conservateurs et d’indépendants qui vivent dans ces villes et qui pourraient être affectés par un arrêt du transport de marchandises, tout comme leurs voisins progressistes. Peut-être que cette grève n’aboutira jamais et que tout continuera comme si de rien n’était. Peut-être pas. Le fait est que tout peut arriver et que le mode de fonctionnement actuel de notre économie et de nos chaînes d’approvisionnement ne pourra plus être respecté très longtemps.

L’Américain moyen dispose en permanence d’environ une semaine de nourriture dans son garde-manger. Avec l’intervention de la FEMA, un système de rationnement sera mis en place sur plusieurs semaines, probablement à l’aide d’une méthode de suivi numérique semblable à celle d’une carte EBT. Et ne vous y trompez pas, tout programme de rationnement gouvernemental sera assorti de conditions :

Avez-vous le dernier rappel Covid ? Pas de carte de rationnement tant que vos vaccins ne sont pas à jour. Nous voyons que vous avez des armes à feu enregistrées… vous devez les rendre avant d’obtenir des rations. Nous voyons que vous avez fait des commentaires problématiques dans votre historique de médias sociaux, vous n’êtes peut-être pas éligible.

Il faut environ 7 à 10 jours de pénurie alimentaire pour que la panique s’empare d’une population (lorsque les gens réalisent enfin que les choses ne vont pas revenir à la normale). Il faut deux semaines pour que la famine fasse des ravages physiques et trois semaines pour que les gens commencent à mourir. Les émeutes et les pillages sont inévitables, mais ils ne résoudront pas le problème s’il n’y a pas de nourriture à piller.

Certains diront qu’il suffit de ne pas se trouver là où il y a des pénuries, mais il n’y a aucun moyen de le prédire. Dans le cas des boycotts de camionneurs conservateurs, les zones ciblées sont évidentes, mais ce n’est qu’un scénario parmi d’autres. Une multitude d’événements pourraient paralyser la chaîne d’approvisionnement dans les zones rurales et urbaines, notamment une crise de l’immigration de masse ou un scénario de panne du réseau électrique à l’échelle nationale.

La seule solution viable consiste à prévoir un plan de stockage des aliments à long terme, sans oublier les protéines, car les gouvernements occidentaux sont de plus en plus hostiles à l’agriculture animale de nos jours.

Il est essentiel de stocker de la nourriture pour chaque famille pendant au moins un an. Il n’est pas nécessaire de commencer par là ; même un mois de nourriture vous donnera un avantage sur la plupart de la population et vous permettra de ne pas avoir à mendier auprès de la FEMA. Mais à terme, une année de réserves ou plus est nécessaire (ainsi qu’une organisation communautaire pour une sécurité mutuelle). Cela vous donnera le temps d’établir un plan alimentaire plus permanent et durable après que le pire se soit produit.

On peut imaginer la tempête que provoquerait une rupture logistique. En 30 jours ou moins, une ville comme New York pourrait être mise à genoux, même avec l’intervention du gouvernement. À l’échelle nationale, quelle qu’en soit la cause, le résultat serait à peu près le même. En fin de compte, il y a deux types de personnes dans le sillage de ce genre d’événements : les personnes qui ont anticipé, et les autres. J’espère que, par l’éducation et l’encouragement, nous pourrons convaincre suffisamment de gens de se préparer pour que ce grand pourcentage d’Américains agisse comme une redondance contre les catastrophes (les gauchistes n’écouteront pas, mais peut-être que le reste du public le fera).

En d’autres termes, l’objectif est de donner au public une immunité naturelle contre l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement, de sorte qu’en cas de crise, les effets seront considérablement réduits.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone