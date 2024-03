Par Simplicius Le Penseur – Le 12 mai 2023 – Source Dark Futura

Ces dernières années, l’un des projets les plus insidieux de l’histoire a pris forme. Déguisé en un assortiment de feintes initiatives de préoccupation pour le climat, l’humanité et le bien-être du monde en général, c’est un projet né de la même connivence mondialiste qui nous a apporté la “pandémie”, les mouvements d’ingénierie culturelle LGBT/Trans « Wokes », et bien d’autres lubies. Et bien que nombre de ses instruments soient connus, ou deviennent lentement évidents, le véritable but ultime de leur conception est encore entouré d’innombrables déviations mystérieuses, que j’ai l’intention de dissiper ici. (À Voir sur le carbone : https://les7duquebec.net/?s=carbone et sur le CO2 : https://les7duquebec.net/?s=co2 ainsi que sur le Wokisme : https://les7duquebec.net/?s=woke

Si vous avez jeté un coup d’œil à la “sphère conspirationniste” ces dernières années, vous avez probablement rencontré le terme “séquestration du carbone”, probablement lu que la Fondation Gates achetait les terres agricoles de l’Amérique, regardé les actualités sur les protestations des agriculteurs néerlandais – polonais – français – européens (Voir : https://les7duquebec.net/?s=agriculteur ) et diverses autres histoires connexes, qui semblaient instinctivement liées, mais pour lesquelles le lien n’était pas immédiatement apparent. En vertu de l’adage “là où il y a de la fumée, il y a du feu”, vous avez probablement perçu les motivations sous-jacentes les plus profondes de ces développements.

Ces dernières années, l’un des principaux discours des autorités centrales globalistes a été que l’humanité utilisait trop de ressources. Mais pour simplifier les choses pour les masses, ils ont réduit cela à un concept de compensation carbone, l’objectif visé étant la réduction du dioxyde de carbone dans l’atmosphère (parmi d’autres gaz à effet de serre). Rappelons que le dioxyde de carbone est l’agent prétendument à l’origine de toute la mascarade du “réchauffement planétaire” et du “changement climatique”, de sorte que tout découle de cette base fondamentale. (Voir : https://les7duquebec.net/?s=rechauffement ).

Le concept de “crédits carbone” est en train de s’institutionnaliser dans le tissu même de la société, à tous les niveaux. L’idée principale est que si les dépenses de CO2 (dioxyde de carbone) de chaque être humain peuvent être suivies et mesurées, alors un système de culpabilisation et de coercition sous forme d’“incitation” à la réduction du CO2 peut être mis en œuvre. (Voir : https://les7duquebec.net/?s=CO2 ).

Des villes comme New York prévoient déjà de commencer à suivre les achats alimentaires de leurs habitants dans le cadre d’un plan visant à réduire de 33 % l’empreinte carbone de chaque citoyen.

Environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre de New York provient de la consommation alimentaire des ménages, a déclaré M. Adams aux journalistes, en attribuant une grande partie de ce total à la viande et aux produits laitiers. La consommation alimentaire des ménages est censée être la troisième source d’émissions de la ville, après les bâtiments et les transports. Le bureau du maire chargé de la politique alimentaire a ordonné aux agences municipales de réduire leur consommation alimentaire de 33 % d’ici à 2030, et M. Adams a demandé aux entreprises privées de réduire leurs propres émissions de 25 % d’ici à 2030, insistant sur le fait que le gaspillage alimentaire des New-Yorkais ne peut se poursuivre sans mettre la planète en péril. “Il est facile de parler des émissions provenant des véhicules et de leur impact sur notre empreinte carbone”, a-t-il déclaré. “Mais maintenant, nous devons parler de la viande de bœuf. Les autorités de la ville ont exhorté les New-Yorkais à renoncer aux hamburgers et à opter pour des légumes et des haricots.

Il n’est pas surprenant que ces efforts soient financés et accélérés par de grandes entreprises comme Amex, qui “soutient les initiatives basées sur la consommation“ dans des villes comme Londres et New York en “ouvrant la voie à de nouveaux moyens” par lesquels ces villes peuvent “calculer pour réduire leurs émissions”. En fait, New York et Londres sont deux des 13 autres grandes villes qui font partie d’une telle déclaration.

Si vous vous demandez comment ils comptent s’y prendre, le plan prévoit – dans un premier temps du moins – que la ville de New York réduise d’abord la consommation de certains aliments indésirables dans les institutions qu’elle contrôle, ce qui inclut le réseau des hôpitaux et des écoles publics, les agences “qui nourrissent les New-Yorkais”, et qu’elle demande également aux entreprises privées de modifier les habitudes de consommation de leurs employés et les incite à le faire. Ce n’est qu’une première étape, après laquelle viendront des actions plus coercitives pour le reste des résidents ordinaires qui n’entrent pas dans ces catégories.

La plus évidente d’entre elles comprendra probablement l’intégration opportune des taxes sur le carbone et du système de crédit carbone dans les CBDC. Nous avons déjà vu des dirigeants financiers de premier plan (comme Christine Lagarde) admettre que le véritable objectif des CBDC est d’être une “monnaie programmable” assortie de conditions. Cela créera une relation symbiotique naturelle avec les crédits carbone, permettant aux villes, dans un premier temps, de programmer des allocations UBI assorties de conditions, c’est-à-dire que vous ne pourrez utiliser votre allocation CBDC que pour acheter des aliments respectueux de l’environnement – vous savez, le soylent vert fabriqué à partir de viande synthétique et de lait de cafard.

À terme, cependant, à mesure que le mot “sans argent” deviendra le mot d’ordre dans la société, ce ne seront plus seulement les programmes UBI, mais tout notre argent qui sera inévitablement converti en CBDC et progressivement lié aux conditions de maintien d’empreintes carbone de plus en plus draconiennes ; la “neutralité” carbone au début, puis un déficit net en carbone, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils “fassent bouillir la grenouille” au point que nous devions subsister avec un minimum de pâte hebdomadaire de synth-nutriments.

Un éventail infini de techniques sera utilisé, et l’est déjà, y compris la théorie du coup de pouce, une série d’adaptations trompeuses de l’environnement qui poussent subtilement l’individu à faire les choix qu’il souhaite. De tels “coups de pouce” s’immiscent dans nos vies en ce moment même. Presque tous les appareils modernes que vous pouvez acheter sont désormais assortis d’avertissements ou de “suggestions” de plus en plus intrusifs qui tentent de vous pousser à une forme de “conservation” dystopique. Les voitures, les ordinateurs, les gadgets, etc. les plus récents en sont équipés. Par exemple, quiconque a acheté un ordinateur récent équipé du dernier système d’exploitation Windows a probablement vu ces nouvelles icônes redoutables et ces exhortations orwelliennes à “réduire votre empreinte carbone”, comme on peut le voir ci-dessous :

Mais cela ne leur suffit toujours pas. Afin de sevrer les gens des aliments naturels au point d’actualiser ce système, il faut d’abord créer une pénurie artificielle. C’est la véritable raison pour laquelle les entreprises, les élites, les groupes de l’ombre, etc. achètent nos terres agricoles. Mais comment peuvent-ils créer une telle pénurie sous notre nez ? (Voir: https://les7duquebec.net/archives/290371 ).

C’est le concept insidieux de la “séquestration du carbone”. Vous avez peut-être vu des vidéos et des messages d’agriculteurs américains montrant des lettres qu’ils ont reçues du gouvernement fédéral et qui leur proposent de les payer pour mettre leurs champs en jachère. Des vidéos comme celle-ci… celle-ci (facebook.com)

Ce qui est intéressant, c’est que tous les principaux organes de désinformation contrôlés par les globalistes, qui se font passer pour des “vérificateurs de faits”, sont immédiatement entrés en action. LeadStories et Politifact ont tous deux vérifié ces rapports en utilisant la même technique trompeuse de l’homme de paille : ils ont sélectionné un argument différent et mineur avancé par les agriculteurs dans les vidéos et l’ont “réfuté”, sans toucher à l’exigence principale. Par exemple, dans le cas ci-dessus, ils ont réfuté l’idée qu’il y avait une “pénurie alimentaire” aux États-Unis et ont attaqué l’affirmation selon laquelle le gouvernement américain “forçait les agriculteurs à détruire leurs récoltes”. Il s’agit là d’arguments de paille. Personne n’a dit qu’il y avait déjà des pénuries alimentaires ; les pénuries alimentaires arriveront plus tard, une fois que ce plan sera mis en œuvre. Deuxièmement, personne n’a dit que le gouvernement “forçait” qui que ce soit à détruire les récoltes, il ne fait que payer pour contraindre les agriculteurs à le faire. Plus important encore, l’essentiel du plan ne consiste pas à détruire des cultures déjà viables, mais plutôt à signer des contrats pour mettre des champs entièrement “hors ligne” et les laisser en jachère et inutilisés pendant un nombre donné de saisons.

Il s’agit d’un fait indéniable dont les communiqués de presse peuvent même être consultés sur le site web de la Maison Blanche.

Mais revenons un instant en arrière. Tout d’abord, il convient de noter que le gouvernement fédéral, sous l’égide de sociétés de lobbying représentant les intérêts globalistes de Davos/WEF, a depuis longtemps financé diverses “études” qui prétendent démontrer une “technique miracle” capable de sauver le monde en “séquestrant” simplement le dioxyde de carbone présent dans notre atmosphère en l’enfouissant dans le sol.

Bien que cela puisse vous sembler ridicule, le concept est le suivant. Permettez-moi tout d’abord d’afficher une définition de facto tirée de l’entrée wikipedia consacrée à la séquestration du carbone, afin de vous donner un aperçu de la manière dont l’establishment la définit :

Les forêts, les lits de varech et d’autres formes de vie végétale absorbent le dioxyde de carbone de l’air au cours de leur croissance et le fixent dans la biomasse. Toutefois, ces réserves biologiques sont considérées comme des puits de carbone volatils, car la séquestration à long terme ne peut être garantie. Par exemple, des événements naturels, tels que des incendies de forêt ou des maladies, des pressions économiques et des changements de priorités politiques peuvent entraîner la libération du carbone séquestré dans l’atmosphère.

Par exemple, seuls 50 à 60 % du carbone contenu dans une plante se trouveraient dans la partie aérienne de la plante. Le reste réside dans la biomasse de la matière végétale sous la surface, ainsi que dans les micro-organismes et bactéries prospères qui forment un symbiote avec l’ensemble du système. (À ce propos voir : -50% du symbiote https://les7duquebec.net/archives/290316 ).

La théorie veut donc que les plantes capturent le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le convertissent biologiquement en une forme de stockage, dont un grand pourcentage peut être stocké dans le sol sous la surface, tant que ce sol n’est pas perturbé. Si vous cultivez le sol en le labourant ou en récoltant carrément les cultures, les scientifiques pensent que vous “libérez” ce CO2 stocké dans l’atmosphère en exposant le sol désormais retourné à l’oxygène et à la lumière du soleil, ce qui décompose les mécanismes de stockage, provoquant le décollement moléculaire du CO2 et sa remontée dans l’atmosphère.

Les scientifiques financés par Davos aimeraient donc séquestrer une grande partie des exploitations agricoles du monde de cette manière, car ils estiment que les différentes industries agricoles, qui incluent commodément les industries de production de viande et d’élevage, sont responsables d’une quantité importante et disproportionnée de production de CO2, qui nous mènerait calamiteusement au réchauffement de la planète et au “changement climatique”. Vous remarquerez, bien sûr, que le “réchauffement planétaire” a dû être rebaptisé d’un nom plus ambigu après qu’un nombre suffisant de personnes se soient rendu compte de la fraude implicite dans son nom oxymorique.

Le problème est, bien sûr, que de nombreux scientifiques ne sont même pas d’accord sur un seul point de la pseudo-science de la “séquestration du carbone”, ou du changement climatique d’ailleurs. Mais je n’ai pas l’intention de me lancer dans ce débat, car c’est un gouffre sans fin d’opinions et de rage que personne ne peut jamais “gagner”, étant donné qu’il y a de nombreuses statistiques frauduleuses des deux côtés qui peuvent être facilement sélectionnées pour un “gotcha” bon marché ou pour prouver un point de vue peu convaincant. La seule chose à dire est que le débat sur le changement climatique est devenu une question de foi et une sorte d’institution religieuse, accompagnée de ses propres reliques et articles sacrés, traités avec la même révérence incontestable que la mise sur piédestal du saint prépuce. Il est inutile d’argumenter contre l’un ou l’autre dogme.

Mais ce qui n’est pas fermé à la discussion, qui n’est pas confiné à l’ambiguïté de ces débats plus larges, c’est le fait que la “séquestration du carbone” possède de nombreux attributs et artifices trop “commodes”, qui la placent fermement dans les plans des programmes plus vastes de Davos/WEF destinés à inaugurer la “Grande Réinitialisation”.

Parmi ces coïncidences, citons la citation suivante tirée de Wikipedia :

Depuis le milieu et la fin des années 2010, de nombreux éléments de la politique américaine en matière de climat et d’environnement ont cherché à utiliser le potentiel d’atténuation du changement climatique de la séquestration du carbone.

Il est intéressant de constater que, comme dans mon précédent article, (Voir : https://les7duquebec.net/archives/288787 ) où j’expliquais comment les mouvements d’ingénierie sociétale avaient commencé précisément après l’ère Obama et l’effondrement financier de 2008, nous voyons ici que les initiatives de séquestration du carbone conçues par le WEF n’ont été accélérées que récemment, juste au moment où de nombreuses autres initiatives parallèles d’ingénierie sociétale se multipliaient. Ces projets sont conçus pour travailler conjointement à la réalisation de plusieurs objectifs clés.

Le premier est de créer une sorte de tension prévalente à bas bruit pour maintenir l’ensemble de la société dans un malaise psychologique interminable. Les niveaux de cortisol grimpent en flèche, l’anxiété est à fleur de peau, ce qui abaisse le seuil de suggestibilité des directives de l’“autorité” et crée une réaction de peur latente forçant les victimes à privilégier les informations provenant des figures d’autorité en général. Le racket de la séquestration du carbone poursuit ces objectifs en créant un spectre de pénurie omniprésent qui alimente une peur sous-jacente qui imprègne chacune de nos pensées subconscientes, chacune de nos interactions avec les autres êtres humains.

Le deuxième objectif est le plus direct et le plus manifeste. La séquestration du carbone est manifestement utilisée pour créer des pénuries alimentaires légitimes et tangibles, des pénuries sociétales, dans le but précis de les imputer au “changement climatique”.

Pour comprendre comment ils procèdent, permettez-nous de revenir un peu en arrière et d’examiner les autres méthodes tout aussi fallacieuses adoptées par la mafia du WEF. Il s’agit de la méthode ancestrale qui a été associée (un peu à tort) à la séquence “dialectique” de l’ingénierie objective. En d’autres termes : créer le problème (avec un telos à l’esprit), proposer la solution, puis mettre en œuvre la solution que l’on a toujours voulue comme objectif.

C’est ce que l’on observe, par exemple, dans les autres approches de la “lutte contre le changement climatique”. Bill Gates et le reste de la nomenklatura du WEF prétendent que bloquer le soleil contribuera à réduire le “réchauffement de la planète”, annulant ainsi le “changement climatique”, alors que ce plan créerait en fait un dysfonctionnement climatique catastrophique en soi, qu’ils imputeraient ensuite au changement climatique en cours. Le lien ultime et sous-jacent est que les élites ne peuvent tolérer que la société se forge un destin indépendant parce que la tendance historique de ce destin a toujours été de s’affranchir du cadre financier globaliste. Ce n’est pas pour des raisons de cœur, de nouvel âge, de fausse spiritualité ou de concept superficiel de bien et de mal, mais simplement parce que le système financier globaliste n’a jamais été durable. Il existe uniquement sur la base d’un renouvellement perpétuel sous la forme de cycles de bulles cataclysmiques à somme nulle. Cela revient aux principes fondamentaux de l’usure et du fonctionnement de l’intérêt. Il est impossible d’avoir une société qui subsiste indéfiniment grâce à une économie basée sur l’intérêt, car cet intérêt sera toujours inévitablement composé au-delà de la capacité à le rembourser. C’est l’ultime paradoxe de Zénon à l’envers. Bien que la racine du problème soit le système de réserves fractionnaires, mais pour les besoins de mon propos, la généralisation est adéquate.

Revenons donc aux élites : Leur système est en perpétuel péril. La conséquence ultime de cette situation sera inéluctablement l’éclatement complet du système, qui entraînera la destruction permanente d’une architecture hégémonique occidentale formalisée vieille de plusieurs centaines d’années et, en réalité, de plusieurs milliers d’années. De cette chute naîtra un système de modalités multipolaires et multivariées qui ne permettra plus jamais à un seul système comme celui-là de dominer. Il s’agit donc d’une bataille finale de type “tout ou rien”, menée dans la dernière ligne droite de la désintégration de leur système.

Ils doivent préserver le système à tout prix.

Le seul moyen d’y parvenir est d’effrayer la société et de la pousser à s’engager dans une série de contrôles toujours plus contraignants qui l’empêcheront à jamais d’échapper aux rigueurs de ce réseau financier monolithique. Et le seul moyen d’amener les gens à ignorer d’autres options, meilleures, et finalement à renoncer à leurs droits, c’est de jouer sur l’ultime faiblesse humaine : leur sympathie.

Quand on y réfléchit, c’est de cela qu’il s’agit en réalité : du changement climatique, de la fraude sur les “pandémies” et de tout le reste. Il s’agit de pandémies de sympathie et d’empathie, où les humains sont gaslightés et incités à faire des concessions qui changent leur vie, sur la base du principe bienfaisant du “sacrifice pour le bien de l’ensemble”. Avec le changement climatique, nous sommes poussés à réduire notre niveau de vie afin de préserver la planète pour tout le monde. De même, lors du canular de la “pandémie”, nous étions censés renoncer à notre autonomie corporelle à la manière du Christ, en nous sacrifiant pour les péchés d’autrui, afin que les personnes en mauvaise santé, les immunodéprimés, les obèses et les personnes négligemment carencées en vitamines puissent avoir une seconde chance de vivre grâce à notre pieux désintéressement.

Jouer avec l’altruisme naturel, instinctif et l’humanité de la société, en tirer parti par le gaslighting, la coercition et tous les mécanismes de culpabilisation existants, puis obtenir leur renoncement volontaire à l’autonomie, aux libertés personnelles et au confort en échange de leur maintien au sein de cette architecture néo-féodale.

Nous savons maintenant qu’il y a eu une guerre contre les agriculteurs néerlandais, bien qu’en réalité cela se passe dans beaucoup d’autres endroits, et les Néerlandais ont simplement attiré l’attention sur eux par la résistance qu’ils ont opposée.

Les manifestants affirment que le gouvernement néerlandais ment sur l’ampleur du problème des émissions afin de s’emparer de terres privées. L’administration du Premier ministre Mark Rutte s’est engagée à prendre des mesures radicales pour atteindre son objectif ambitieux de réduire de moitié les émissions d’azote du pays d’ici à 2030, et a désigné l’important secteur agricole du pays comme le principal coupable, en raison de l’importance du cheptel et de l’utilisation d’engrais.

Ici aussi, le régime globaliste associé au WEF prévoit de tuer l’industrie agricole européenne sous le prétexte fallacieux de lutter contre le “changement climatique”. Une fois de plus, le même objectif sous-jacent demeure : créer les conditions catastrophiques qu’ils prétendent être induites par le “changement climatique”, afin de pouvoir mettre en place de nouvelles politiques de contrôle. Leur praxis est toujours la même : ils utilisent le cheval de Troie de la lutte contre un problème qui n’existe pas, afin de créer ce même problème, de sorte que la dévastation provoquée puisse ensuite être utilisée pour effrayer la société et la contraindre à une obéissance totale.

Prenons l’exemple de la fraude Covid. Ils ont utilisé une pandémie artificielle qui n’a jamais existé, afin de créer les conditions nécessaires à sa propagation :

De nombreuses personnes sont mortes à cause de la négligence criminelle de l’industrie médicale et du système de santé

De nombreuses personnes sont mortes à cause de l’hystérie pure et des mauvaises décisions prises sous l’effet de la panique, telles que les masques, les traitements non testés, les surcompensations de décisions thérapeutiques discutables, etc.

De nombreuses personnes sont mortes parce qu’elles n’ont pas pu bénéficier d’un traitement normal pour d’autres problèmes chroniques/critiques, l’ensemble du secteur médical/hospitalier ayant été déstabilisé, manquant de personnel, etc.

De nombreuses personnes sont mortes à cause de la thérapie génique à ARNm hautement toxique, frauduleusement présentée comme un vaccin. (Voir sur COVID : https://les7duquebec.net/?s=covid).

Tous ces éléments ont été combinés dans un ensemble de statistiques trafiquées qui ont été frauduleusement imputées à “la Covid-19” comme cause, ce qui a donné à la pandémie une fausse légitimité, engendrant commodément une crise utilisée pour inaugurer une nouvelle ère de restrictions et d’oppression sur les personnes qui ont naturellement résisté et protesté contre tout cela.

Chaque mouvement de la classe dirigeante est conçu pour réaliser exactement ce qu’il prétend “combattre”. Prenons par exemple le mouvement pour les droits des transgenres, qui s’articule autour de la valorisation des “femmes” entre guillemets, tout en piétinant les droits réels des femmes et en détruisant leur capacité d’action pour s’assurer qu’elles ne puissent pas résister ou protester.

De la même manière, en détruisant l’approvisionnement alimentaire sous un faux prétexte, ils créent facticement la crise mondiale qui sera utilisée pour légitimer l’agenda du “changement climatique”. Ils rejetteront simplement la responsabilité sur le changement climatique et oublieront qu’ils ont déjà “séquestré le carbone” dans la moitié des fermes du monde, provoquant ainsi une chaîne d’effondrements sociétaux.

Pour en revenir à la racine, il est indéniable que cet agenda a été suralimenté depuis l’ère Obama, comme l’explique l’article d’agriculture.com ci-dessus. Toutefois, les mesures ont été mises en échec par un front uni des acteurs de l’agriculture américaine, et ce n’est que sous l’administration Biden que l’initiative globaliste a réellement percé.

L’article précise :

Le gouvernement aidera les agriculteurs à atténuer le changement climatique en les payant pour “mettre leurs terres en état de conservation” et planter des cultures de couverture, a déclaré le président élu Biden, donnant quelques détails sur son appel de campagne à compenser les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture. Ce secteur représente environ 10 % des émissions au niveau national.

Plus loin dans l’article, il avance même l’idée d’un “commerce du carbone” et d’une “banque de séquestration du carbone” qui constitueraient la base de l’industrie agricole américaine :

La nouvelle Food and Agriculture Climate Alliance, composée de groupes environnementaux, agricoles et de détaillants en alimentation, estime que le gouvernement devrait construire sa plateforme d’atténuation du climat autour d’actions volontaires et de “possibilités axées sur le marché”, telles que l’échange de droits d’émission de carbone. L’alliance a soutenu la création d’une banque du carbone au sein de l’USDA afin de fixer un prix plancher pour la séquestration du carbone dans le sol. Le commerce du carbone est une idée absolument loufoque qui n’a pu voir le jour que dans les laboratoires souterrains de la cabale du WEF. D’une certaine manière, il propose de transformer le système du carbone en une sorte de société financière ou d’opération bancaire à la Goldman Sachs, par laquelle les crédits carbone deviennent la monnaie fongible que les pays utilisent pour acheter et vendre entre eux des responsabilités en matière de compensation du carbone. D’un point de vue extérieur, cela ressemble vraiment au rêve d’une société d’investissement : la capacité de financiariser et de marchandiser le nouvel instrument financier brillant qui promet de produire des rendements à une époque où l’économie est en perte de vitesse galopant vers la banqueroute…

Mais surtout, plus loin dans l’article, on trouve un résumé de l’histoire :

Collin Peterson, président de la Chambre des représentants chargé de l’agriculture, estime qu’un doublement de la taille de la réserve de conservation pour un minimum de 50 millions d’acres serait un moyen simple d’atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique par le biais d’un programme déjà populaire auprès des agriculteurs. “Les terres inscrites au programme ont contribué à empêcher l’érosion de milliards de tonnes de sol et à séquestrer des millions de tonnes de carbone“, a déclaré M. Peterson en dévoilant sa proposition. En revanche, les agriculteurs sont sceptiques à l’égard d’autres approches qui n’ont pas fait leurs preuves : “Vous ne pourrez pas vendre cela aux agriculteurs“.

En bref, ils veulent continuer à étendre la superficie des terres qu’ils mettent hors ligne, mais en utilisant des termes doux et trompeurs tels que “conservation” et “mise en réserve de terres” pour éviter que le public ne soit jamais pleinement conscient de ce que représente réellement le “piégeage du carbone”.

Aujourd’hui, l’Ukraine, connue pour être l’un des plus grands “greniers à blé” du monde, fait la cour à BlackRock, et il n’est pas surprenant que l’on apprenne que l’entreprise s’est emparée des fameuses terres fertiles de l’Ukraine.

Il est de notoriété publique que Bill Gates est aujourd’hui le plus grand propriétaire foncier d’Amérique :

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait acheté autant de terres, il s’est défendu en disant qu’elles étaient achetées par des gestionnaires de comptes par l’intermédiaire de sa fondation. Il s’agit clairement d’un mensonge.

Sur son propre blog, Bill écrit qu’“un quart de toutes les émissions de gaz à effet de serre provient de l’industrie agricole”. Voici un extrait de son propre article :

Voici un fait stupéfiant : il y a plus de carbone dans le sol que dans l’atmosphère et dans toutes les plantes réunies. Ce n’est pas très grave lorsqu’il est laissé à lui-même. Mais lorsque le sol est perturbé – comme c’est le cas lorsque l’on transforme une forêt en culture – tout ce carbone stocké est libéré dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. C’est l’une des raisons pour lesquelles la déforestation est responsable à elle seule de 11 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre. (Une autre raison est que les forêts et les prairies sont des puits de carbone naturels. Leur déboisement réduit la capacité de la planète à éliminer le dioxyde de carbone de l’air).

L’une des mesures prophylactiques qu’il propose consiste à créer par bioingénierie une nouvelle souche de blé dont les racines sont plus longues et plus denses, afin qu’elle puisse absorber davantage de dioxyde de carbone dans le sol. En effet, modifier génétiquement le blé de la même manière que les entreprises liées à Rockefeller l’ont fait pour le Covid et les vaccins n’aura certainement pas d’effet délétère, n’est-ce pas ?

Le fait est que Bill est obsédé par l’agriculture, qu’il considère comme la prochaine étape du plan du groupe Rockefeller et du WEF. Et pour Bill, il s’agit toujours d’un coup double, car il “investit” très tôt dans les entreprises artificiellement propulsées sur le devant de la scène, qui finissent par faire pression (par la coercition et en payant des politiciens corrompus) pour obtenir des milliards de subventions gouvernementales (comme Pfizer, etc.), dont Bill tire des profits miraculeux.

Dans cet article de 2021, l’un des membres du conseil d’administration d’un conglomérat agricole lié à Gates déclare :

“À l’avenir, les agriculteurs seront payés pour leur durabilité”, déclare Sherrick, qui siège au conseil d’administration du groupe. Ils seront incités à utiliser moins d’eau, moins de produits chimiques et à stocker plus de carbone.

Remarquez qu’ils commencent toujours par formuler les approches en termes plus doux et plus “acceptables”. Qu’il s’agisse de “durabilité” ou d’“évitement des terres”, ils aboutissent toujours au même objectif : stocker davantage de carbone. Et en termes directs, cela se traduit par la mise hors ligne de terres, produisant moins de nourriture pour l’humanité.

Bien entendu, Bill espère compenser ce déficit par une vaste gamme de nouveaux produits synthétiques, des tristement célèbres insectes de Schwab aux viandes synthétiques, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. On voit bien que ces initiatives vont de pair.

Un nombre croissant d’initiatives climatiques de plus en plus inhumaines balayent maintenant le monde :

En Allemagne, on propose de stériliser les gens pour protéger le climat. Une climatologue allemande s’est stérilisée pour réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère, rapporte eXXpress. Et il ne s’agit pas d’un cas isolé : le rejet d’enfants “en faveur du climat” est devenu un véritable mouvement. Il est dirigé par Verena Brunschweiger. Elle exige de verser 50 000 euros à tous ceux qui n’ont pas eu d’enfant à l’âge de 50 ans. Les hommes qui subissent volontairement une vasectomie se joignent également au mouvement. Les détracteurs de cette idée se demandent pour qui les activistes d’aujourd’hui veulent réellement protéger le climat s’ils plaident pour qu’il n’y ait plus d’enfants dans le monde. Pour la prochaine génération ? Cela semble paradoxal.

Ces initiatives iront de pair avec tous les systèmes à venir pour nous transformer en esclaves de la dette carbone. Ce qui est intéressant, c’est que dans leurs propres livres blancs, il est indiqué que la neutralité carbone n’est que le premier jalon de l’objectif final. Qu’est-ce qui vient après la “neutralité” ? Le déficit en carbone. Cela signifie que le plan ultime consiste à augmenter cette déprédation contre nous, lentement, en déplaçant progressivement les poteaux d’affichage jusqu’à ce qu’il ne nous reste plus rien.

Mais pour en revenir à la séquestration du carbone, s’agit-il d’une mauvaise science ? Pas nécessairement. La question est simplement de savoir si nous voulons qu’un groupe d’élites multinationales de l’ombre contrôle les exploitations agricoles du monde entier dans un but vague qui nous est vendu par le biais de statistiques fabriquées par leurs propres sociétés écrans achetées et payées.

Comme je l’ai déjà mentionné, ce n’est pas différent de tous les autres projets farfelus conçus secrètement pour créer le problème même qu’ils se proposent de combattre :

En fin de compte, ces plans ne sont pas conçus pour “asservir l’humanité” dans un but caricaturalement néfaste. Ils s’articulent intrinsèquement autour du même objectif téléologique : éviter l’effondrement du système financier occidental, qui se trouve en situation de triage depuis des décennies. L’effondrement du système signifierait la chute des familles dirigeantes qui gèrent leurs intérêts depuis des centaines d’années.

Le problème, c’est que si elles perdent le contrôle de l’humanité, laissant les péquenauds faire ce qu’ils veulent, faire leurs propres choix économiques, tracer leur propre destin, cela conduira invariablement à la dissolution du système financier, tout simplement parce qu’aucune personne saine d’esprit ne resterait volontairement liée à un tel système. S’ils ont le choix, ils opteront toujours pour quelque chose qui, au moins sur le papier, semble plus prometteur. Cela explique pourquoi la nouvelle génération, aussi malavisée que l’on puisse penser qu’elle l’est, est si férue de diverses formes de socialisme – parce qu’elle donne au moins l’apparence d’une voie raisonnable pour échapper à l’asservissement malthusien de notre système.

C’est finalement ce que je crois être derrière la totalité de ces plans, qu’il s’agisse des épidémies fabriquées dont j’ai parlé ici, ou de la poussée vers le transhumanisme et la fracture identitaire que j’ai examinée ici. Tout cela vise à semer le chaos dans la société dans le but de maintenir l’intégrité du système financier mondial qui, au sommet, est géré par quelques familles et institutions clés.

Cela peut sembler paradoxal – après tout, comment maintenir l’ordre d’un système complexe en créant du désordre ? Mais justement, le désordre a pour but d’anéantir tout semblant de concurrence au “Système”, dans la mêlée de ses circonvolutions. En créant une panique sociale, des pénuries, des privations, etc., les contrôleurs du système sont en mesure d’utiliser nos peurs et notre désespoir pour nous enrôler dans des liens de plus en plus étroits, tout en utilisant la panique et les bouleversements créés pour effectuer des déplacements monétaires illégaux à grande échelle afin de maintenir leur système à flot. Je veux dire par là qu’ils mélangent l’argent, l’impriment et le blanchissent d’une manière qui serait normalement définie comme hautement contraire à l’éthique, illégale et carrément criminelle.

En créant des “problèmes de chaîne d’approvisionnement” et une famine de masse par le biais des initiatives de “lutte contre le changement climatique” décrites ci-dessus, ils vont pousser la société dans un couloir de choix qui se rétrécit à l’infini. C’est comme si une autorité agressive vous poussait dans le couloir enfumé d’un bâtiment en feu, tout en aboyant et en vous poussant vers la sortie désignée de son choix. Ces “crises” artificielles ont pour but de générer un état de panique latent afin d’ébranler nos nerfs, d’épuiser nos sens décisionnels par le biais de l’égo, puis de nous faire passer de nouveaux contrats de sang plus draconiens avec le système, dans un jeu de servitude qui n’en finit pas.

La riposte se fait au niveau de la base. Partager la connaissance de leurs campagnes et initiatives par une édification continue, soutenir les agriculteurs du monde entier en paroles et en actes, ceux qui sont réellement sur la ligne de front, engagés dans une bataille rangée contre ces forces destructrices. Et surtout, ne jamais relâcher la pression, ne serait-ce qu’un tout petit peu.

Simplicius Le Penseur

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone… La vérité sur la séquestration du carbone | Le Saker Francophone