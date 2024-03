« Épidémie de fraude COVID », la vérité est une pilule amer – interview avec le réalisateur John Davidson

.Dans le paysage actuel du documentaire américain, « Épidémie de Fraude » se démarque comme une enquête percutante sur les dessous de la gestion de la pandémie de COVID-19. Le réalisateur John Davidson plonge dans les arcanes de la controverse médicale et politique, mettant en lumière les débats autour de l’hydroxychloroquine, en rappelant l’histoire de ce traitement et son importance stratégique dans le contexte militaire dans les années 40-50 en protégeant les troupes du paludisme en zones endémiques.

Davidson, ne se contente pas de critiquer ; il cherche à démêler l’écheveau complexe des intérêts financiers et politiques qui ont influencé les directives de santé publique. Remettant en question l’intégrité des décisions prises en haut lieu.

Le film se veut un appel à la vigilance et à l’engagement citoyen, encourageant le spectateur à questionner les narratifs officiels et à rechercher une vérité souvent masquée par la censure et la manipulation médiatique. Avec des témoignages poignants de professionnels de la santé et une analyse approfondie des événements, John réussit à transformer ce qui pourrait être une analyse sombre en un message d’espoir et de mobilisation. En explorant les mécanismes de pouvoir et d’influence qui façonnent notre réalité, « Épidémie de Fraude » n’est pas seulement un documentaire ; c’est un cri de ralliement pour tous ceux qui aspirent à un avenir où la transparence, la science et la liberté d’expression prévalent sur les intérêts.

Pour voir le film, s’inscrire à la newsletter sur le site sur epidemicofraud.com. Cette étape est nécessaire pour contourner les limitations liées à la diffusion du film. Un email sera envoyé contenant un lien vers le film ainsi qu’un code d’accès.