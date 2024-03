L’armée française passe à table sur l’OTAN, l’Ukraine et l’hégémonie américaine (Colonel Hogard)

Source: Le colonel Hogard passe à table sur l’OTAN et l’hegemon anglo-saxon – Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)

Nous avons déjà évoqué, ces derniers jours, le dernier livre de Jacques Hogard consacré à la guerre en Ukraine. Il a bien voulu nous accorder une longue interview qui “reboucle” ses deux livres, dont le premier traitait du Kosovo et de Pristina. En réalité, le colonel Hogard est allé plus loin ! en évoquant le Rwanda, où il est intervenu, Jacques Hogard nous parle de l’implication des Anglo-Saxons dans le génocide. Et en évoquant la guerre au Kosovo, il nous parle de la connivence de fait entre Bernard Kouchner et les bandits kosovars. Depuis l’effondrement du bloc soviétique, l’expansion du couple anglo-américain est sans pitié. Jacques Hogard l’analyse pour nous.

Cette interview de Jacques Hogard est importante, car elle n’est pas seulement une analyse “extérieure” aux faits. Elle repose largement sur l’expérience personnelle de cet officier qui fut aux premières loges de la première guerre de l’OTAN en Europe dans l’ère post-soviétique.

De cette interview détaillée, on peut retenir plusieurs points essentiels :

le rôle cynique des Anglo-Saxons dans le génocide au Rwanda

le suivisme français vis-à-vis de l’OTAN dans l’affaire du Kosovo

les dégâts causés dans nos relations historiques par cet alignement sur la stratégie américaine

les “affaires” qui entachent notre image, comme le silence gênant de Bernard Kouchner au Kosovo face aux trafics d’organe

le resserrement progressif, mais constant, de l’étau otanien autour de la Russie

le constat, partagé par de nombreux officiers généraux, des déséquilibres personnels d’Emmanuel Macron

Ne manquez pas le livre de Jacques Hogard consacré à l’Ukraine.