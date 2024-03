POUR UNE ALLIANCE FRANCE-RUSSIE (Vient de paraître – Marc Rousset)

Préface du livre de Marc Rousset.

Dans son ouvrage « Notre Faux-Ami l’Amérique – Pour une Alliance avec la Russie », Marc Rousset constate que l’Europe ne va pas de Washington à Bruxelles, mais de Brest à Vladivostok. L’Océan Atlantique sépare l’Amérique de l’Europe, alors que l’Union Européenne et la Russie, le plus grand pays d’Europe, sont deux grands voisins complémentaires.

Mikhaïl Gorbatchev a pu dire à Madame Margaret Thatcher que « l’Europe devait être notre Maison Commune et non pas un théâtre d’opération militaires », comme c’est malheureusement le cas actuellement en Ukraine

L’Américain George Kennan, en personne, père de la doctrine du « Containment » s’est élevé avec force dans le New York times contre la promesse solennelle du secrétaire d’État américain James Baker à Mikhaïl Gorbatchev, non tenue par les États-Unis, que l’OTAN ne chercherait pas à s’étendre aux autres États du Pacte de Varsovie.

En conclusion de son ouvrage, Marc Rousset nous dit que la seule vraie question pour les Européens, c’est de faire le choix suivant : Rester Européen en se rapprochant de la Russie ou devenir Américain en acceptant le protectorat de l’OTAN et en perdant leur identité européenne. La Russie et l’Europe ont des intérêts communs et un Avenir commun sur ce grand continent paneuropéen qui va de l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique.

Piotr Tolstoï. Vice-président de la Douma d’État de la Fédération de Russie.

Notre Faux-Ami l’Amérique/ Pour une Alliance avec la Russie/ Marc Rousset

Sommes-nous des citoyens transatlantiques ou des citoyens paneuropéens ? Pourquoi les Européens devraient-ils s’insérer dans un Commonwealth du XXI° siècle piloté par Washington ? L’avenir de l’Europe est eurasiatique, pas euro-atlantique.

Si la France n’a pas été rayée de la carte de l’Europe pendant les deux dernières guerres mondiales, c’est aux 1700 000 Russes tués pendant la première et aux 27 millions pendant la deuxième, qu’elle le doit, pas à l’Amérique !

La Russie est le bouclier protecteur de l’Europe à l’Est face à la Chine, à la Turquie, au Caucase, au Moyen-Orient et au monde musulman de l’Asie centrale. L’Europe doit se considérer comme l’« Hinterland » de la Russie, les grands espaces de cette dernière étant son « Far-East ». Le contrôle de la Sibérie sera l’enjeu stratégique du XXI° siècle entre la Grande Europe et la Chine. L’Europe doit donc cesser de jeter la Russie dans les bras de la Chine ! En Asie, l’Européen, c’est le Russe !

L’avenir de l’Europe n’est pas dans une Union Européenne fédéraliste qui gonfle démesurément jusqu’à l’éclatement, mais dans une Confédération européenne des nations qui rivalise et coopère amicalement avec la Russie

L’Europe doit rompre avec l’Occident, l’ennemi des peuples. Tout se passe comme si l’Européen avait fait son temps et devait devenir une relique de l’histoire face à la Chine, à l’Inde, aux pays émergents et au Brésil. Seule la Grande Europe avec la Russie est susceptible de redonner aux nations européennes en déclin un sentiment d’espoir, de grandeur, de puissance, de renouveau exaltant ! L’homme européen a besoin de retrouver ses racines et sa foi en l’Avenir qui est à l’Est !

La voix de l’Europe ne portera qu’en fonction de son retour aux valeurs traditionnelles européennes, à une démographie en expansion, au développement de son économie et de son industrie, au rayonnement de sa culture et de ses technologies, à une politique de défense puissante et autonome .

La seule vraie question pour les Européens, c’est de faire le choix suivant : Rester Européen en se rapprochant de la Russie ou devenir Américain en acceptant le protectorat de l’OTAN, en perdant leur identité européenne. La Russie et l’Europe ont des intérêts communs et un Avenir commun sur ce grand continent paneuropéen qui va de l’Océan Atlantique jusqu’à l’Océan Pacifique¨

Plan de l’ouvrage Notre Faux-Ami l’Amérique/

Pour une Alliance avec la Russie

Table des Matières

Préface de Piotr Tolstoï

Introduction

Titre I : L’Amérique, un Faux-Ami de la France et de l’Europe

Chapitre I : Déclin des Etats-Unis : Montée en puissance de la Chine, de la Russie et des BRICS

Chapitre II : Tous Citoyens transatlantiques ou paneuropéens ?

Chapitre III : L’espace continental paneuropéen

Chapitre IV : Le combat entre Terre (Russie) et Mer (Etats-Unis)

Chapitre V : L’Amérique ne représente pas le camp du Bien

Chapitre VI : L’Amérique représente le camp du Mal et des crimes contre l’humanité

Chapitre VII : Les sanctions économiques inacceptables du faux-ami américain

Chapitre VIII : Le « soft power » impérialiste et mensonger de l’Amérique en Europe

Chapitre IX : De la doctrine de Monroe à l’Expédition de Suez (1823 -1956)

Chapitre X : L’Angleterre, cheval de Troie de l’Amérique en Europe

Chapitre XI : La guerre de 30 ans du général de Gaulle contre l’Amérique (1940-1969)

Chapitre XII : Pour une Europe des nations souveraines, non vassales des Etats-Unis

Chapitre XIII : L’Allemagne, valet de l’Amérique : Berlin doit changer complètement sa politique migratoire, étrangère et de défense

Chapitre XIV : Dédollarisation et nécessaire retour à l’étalon-or

Chapitre XV : Libre-échange ou protectionnisme dans le monde avec comme seul critère : l’intérêt ou non de l’Amérique !

Chapitre XVI : Scandaleuse expansion vers l’Est de l’OTAN : les mensonges indignes de l’Amérique à Gorbatchev, Eltsine et Poutine !

Chapitre XVII : L’Europe doit cesser de jeter la Russie dans les bras de la Chine

Chapitre XVIII : Vers la fin de l’OTAN : les nations européennes doivent quitter l’OTAN

Chapitre XIX : Pour une Défense européenne non intégrée des nations

Chapitre XX : La langue de l’Europe : le français, sinon l’espéranto ! Jamais l’anglo-américain !

Titre II : Pour une Alliance de la France et de l’Europe avec la Russie

Chapitre XXI : Tout ce que la France reconnaissante doit à la Russie

Chapitre XXII : Poutine, un grand Homme d’Etat : le nouveau de Gaulle russe

Chapitre XXIII : La Russie, une Démocratie autoritaire, conservatrice et patriote

Chapitre XXIV : La suprématie militaire de la Russie face aux Etats-Unis et à l’OTAN

Chapitre XXV : Le Mirage de la Menace russe

Chapitre XXVI : Pourquoi la Russie est européenne !

Chapitre XXVII : Pour une Russie forte, Bouclier protecteur de l’Europe à l’Est

Chapitre XXVIII : L’Amérique est la seule véritable responsable de la guerre en Ukraine

Chapitre XXIX : L’Ukraine est historiquement russe : Les raisons de l’intervention militaire

Chapitre XXX : La Russophobie de l’Amérique et de l’Occident

Chapitre XXXI : La Pologne américanophile : Russophobie, Germanophobie

Chapitre XXXII : La Russie européenne souhaite se rapprocher de la France et de l’Europe

Chapitre XXXIII : La France et l’Europe des nations doivent se rapprocher de la Russie

Conclusion : Rester Européen avec la Russie ou devenir Américain avec les Etats-Unis