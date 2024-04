Largage des «aides»: déshumanisation et humiliation des Palestiniens par les puissances Occidentales qui soutiennent Israël

Par Khider Mesloub.

Sans surprise, les pays occidentaux sont sur la même longueur d’onde immonde que l’entité sioniste (Israël), pour qui les Palestiniens sont des animaux (sic). Pour rappel, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant avait déclaré sans scrupule, au début de « l’opération d’équarrissage » des Palestiniens 1 : « Nous imposons un siège total contre la ville de Gaza. Il n’y a pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de carburant. Tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence ». Avec les avilissants propos du ministre, représentatif de la vile société israélienne terroriste et génocidaire, on a affaire à une déshumanisation des Palestiniens.

Les pays occidentaux accumulent les contradictions, notamment en matière des droits l’homme et des missions humanitaires, à propos desquels ils adoptent une politique à géométrie variable en fonction du pays et de l’appartenance ethnique. Comme la guerre russo-ukrainienne l’a illustré, avec le soutien inconditionnel apporté à l’Ukraine, considérée comme le pays victime d’une agression militaire. Dès le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, en l’espace de quelques jours, plusieurs millions d’Ukrainiens, fuyant leur pays, ont été charitablement accueillis par de nombreux pays européens. Et des centaines de milliards ont été généreusement octroyés au gouvernement mafieux et fasciste ukrainien.

Avec le conflit israélo-palestinien, les mêmes pays ont adopté une ligne politique radicalement différente. D’entrée de jeu, ils ont soutenu financièrement et militairement l’opération armée génocidaire de la puissance occupante coloniale israélienne. Sans hésitation, ils se sont rangés du côté de l’État nazi d’Israël, pays colonisateur et, donc, par essence, agresseur.

Pis, sous l’instigation du gouvernement fasciste israélien qui accusait, sans preuve, l’UNRWA de complicité de terrorisme, ils ont décidé de suspendre leur financement, précipitant 2 millions de Gazaouis dans la famine. La famine est une réelle arme de guerre, utilisée aujourd’hui par Israël et les pays occidentaux. Les Palestiniens, déshumanisés, privés d’aliments, sont actuellement contraints de manger de la nourriture prévue pour les élevages d’animaux.

Aujourd’hui, après avoir accompagné et soutenu la politique génocidaire d’Israël depuis le 9 octobre, les puissances occidentales opèrent un revirement en décidant d’aider les populations civiles palestiniennes affamées. Comment. Non pas en contraignant leur vassal israélien d’ouvrir les frontières pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, mais en procédant à des parachutages. Autrement dit, à la manière des sionistes, ils traitent les Palestiniens comme des animaux en leur jetant des aliments, comme on jette un os à un chien.

La France et les États-Unis ont en effet décidé de délivrer de « l’aide humanitaire » vers Gaza mais par largage de colis alimentaires et de kits d’hygiènes depuis des avions militaires.

Cette cynique aide humanitaire a suscité aussitôt indignation et protestation en raison de l’hypocrisie des pays occidentaux.

Comment des pays qui ont été, depuis le déclenchement de l’opération militaire génocidaire menée par Israël contre les populations civiles palestiniennes, aux côtés de celui-ci, lui apportant activement un soutien diplomatique, notamment par l’affirmation du « droit d’Israël à se défendre en exterminant le peuple palestinien », lui fournissant des armes, criminalisant toute démonstration de solidarité avec la Palestine, dans le cas de la France et de l’Allemagne, peuvent prétendre s’ériger en sauveurs ? Il en va de même du projet Américain de port sur la Méditerranée La vraie mission du “port” américain à Gaza – les 7 du quebec et Ce que cache la décision de Biden de construire un «port temporaire» à Gaza – les 7 du quebec

Pour rappel, ce sont ces mêmes pays occidentaux qui ont décrété la coupure de tout financement à l’UNRAW, la principale agence de l’ONU intervenant auprès des réfugiés palestiniens….pour rétablir l’aide à l’UNRAW deux semaines de famine plus tard !!!

Ces mêmes pays occidentaux qui n’ont jamais cessé de soutenir l’État nazi israélien dans son opération effrénée d’épuration ethnique.

Ce sont ces mêmes pays occidentaux qui approuvent le blocus, cette arme de guerre utilisée contre la population civile palestinienne de Gaza. Ce blocus a provoqué l’effondrement total des structures sanitaires et des institutions médicales, causant l’explosion des maladies et des infections.

Ce sont ces mêmes pays occidentaux qui, pendant qu’ils feignent d’aider les Gazaouis, cautionnent la poursuite des bombardements aériens, les déportations et les exécutions des Palestiniens, bloquent les résolutions de cessez-le-feu, en particulier les États-Unis.

Pire, ce sont les mêmes pays occidentaux qui poursuivent leurs livraisons d’armes à Israël. Le gouvernement de Biden a approuvé l’envoi de « plus de 100 cargaisons d’armes à Israël depuis le début de la guerre à Gaza, équivalant à des milliers de munitions à guidage de précision, de bombes de petit diamètre, de bombes antibunkers et d’armes légères », rapporte le Washington Post.

En tout cas, ces parachutages d’aliments ne sont qu’une sinistre mascarade, une aide cosmétique destinée à redorer le blason des pays occidentaux, comme l’a dénoncé Rami Abou Jamous, fondateur de GazaPress, pour Orient XXI : « Ils veulent montrer au monde entier, et surtout à leurs populations, qu’ils sont en train d’aider Gaza. Mais en fait ils sont en train d’humilier Gaza. Cette façon de larguer quelques gouttes d’aide humanitaire c’est comme donner à manger à des chiens. On leur jette des morceaux, et les chiens se précipitent pour les manger. »

Pour conclure, il est utile de citer les conclusions d’une étude menée par Nour Kteily, codirecteur à l’université Northwest : « Les personnes qui sont plus dominantes socialement ou qui considèrent la hiérarchie sociale entre les groupes comme souhaitable ont davantage tendance à déshumaniser ». Les sionistes et les Occidentaux, arrogants et dominateurs, persuadés d’appartenir à un camp hégémonique, pour ne pas dire à la race supérieure, s’intègrent dans cette définition, caractérisation. « Dans le contexte de la violence, les groupes qui se sentent souvent déshumanisés déshumanisent en retour », ajoute-t-il. N’est-ce pas le cas des sionistes?

Khider MESLOUB