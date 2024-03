La macronie est plus destructrice que la Russie pour les mourants des hôpitaux français

Par Khider Mesloub.

Lors du «Conseil de guerre» solipsiste télévisé, animé par le bonimenteur Macron depuis son palais présidentiel élyséen, Conseil de guerre retransmis par toutes les chaînes d’information tel un nouveau feuilleton à suspens voué à se reproduire pour habituer et fidéliser les téléspectateurs au scénario de l’imminente conflagration militaire, le chef des armées françaises a déclaré : «Ces derniers mois, la Russie a multiplié les attaques informationnelles et cybers contre nos hôpitaux.»

Macron le bonimenteur ment effrontément. Ehontément.

Qui attaque et détruit ces dernières années, en particulier depuis 2017, non pas numériquement et virtuellement mais économiquement et concrètement, les hôpitaux français ? Ce n’est certainement pas la Russie, mais la macronie.

En tout cas, selon l’opinion unanime des citoyens français, la macronie et plus nocive et nuisible que la Russie. Car elle aura démontré de quelle puissance d’intoxication mentale et de nuisance socioéconomique elle est capable depuis qu’elle a envahi et occupe les instances étatiques, parlementaires et médiatiques du pays.

La macronie, cette force politiquement inculte œuvrant au seul profit des puissances financières occultes, aura ruiné la France. Elle aura raboté tous les budgets sociaux, notamment celui de l’hôpital. Elle aura saboté toutes les législations sociales protectrices. Elle aura sabordé toutes les libertés politiques.

Depuis qu’elle occupe le pays, la macronie, composée de mercenaires du capital international, aura ruiné le système de santé français. Selon plusieurs études, sous le pilonnage des systématiques mesures de restrictions budgétaires, une majorité des services d’urgence sont en soin palliatif, autrement dit en voie d’extinction. Une majorité des services de soins manquent cruellement de lits, fonctionnent au ralenti du fait de l’absentéisme chronique des personnels soignants, occasionné par la dégradation de leurs conditions de travail.

Comme le déplore le porte-parole du collectif Inter Urgences : «L’hôpital est en ruine : même les urgences qui en sont la porte d’entrée s’effondrent. On ne tient plus.»

Conséquence : une majorité de malades, en particulier les personnes fortunées, préfèrent se faire soigner dans un hôpital privé. Quant aux personnes démunies et souffrantes, ces naufragés de la macronie, faute de moyens, elles renoncent tout simplement à se soigner.

Aussi l’inégalité des Français devant l’accès aux soins s’accélère et s’accentue. Comme l’inégalité des écoliers devant l’accès à l’éducation se creuse et s’aggrave. Comme l’inégalité des travailleurs devant l’accès à l’alimentation s’approfondit et s’élargit. Comme l’inégalité des citoyens français à l’accès au chauffage s’accroît et se pérennise.

Pour revenir au système de santé français sinistré, dans de nombreux services d’urgence des hôpitaux publics, faute de lits disponibles, des milliers de patients passent la nuit sur un brancard, parqués au milieu d’interminables emboutissages sans aucune intimité. Certains, faute de prise en charge à temps, mis de côté, oubliés, finissent par mourir dans le couloir.

L’hôpital français, cet enfer de l’attente de la délivrance des soins, est ainsi devenu un couloir de la mort. Les urgences sont un lieu à haut risque. Des structures hospitalières où sont exécutées, non pas des soins mais les patients.

Aussi pour éviter ces hécatombes funèbres, pour réguler le flux des malades, certains hôpitaux décident, par manque de personnel, de fermer leur service d’urgence la nuit, voire plusieurs jours. Ces fermetures concernent l’ensemble du territoire et touchent aussi bien les CHU que les petites structures hospitalières. Par ces criminelles fermetures ordonnées par les autorités sanitaires de la macronie, le message envoyé à la population malade est : crevez chez vous ! De toute façon, si vous venez dans nos hôpitaux mouroirs, on vous achève.

En France, avec la désertification médicale, l’accès à l’hôpital n’est pas seulement inégalitaire d‘un point de vue géographique, il l’est également au plan financier. Depuis la mise en place du «forfait patients urgences» décrété par la macronie, tout passage aux urgences non suivi d’une nuit d’hospitalisation est facturé 19 euros. C’est une double peine pour ceux qui n’ont pas de médecin disponible près de chez eux. Pour certains, c’est la peine de mort exécutée dans le couloir des urgences.

Ainsi que le dénoncent fréquemment les syndicats, cette hécatombe hospitalière s’explique par le désinvestissement financier qui dure désormais depuis plusieurs années, en particulier depuis l’élection de Macron en 2017. Pour rappel, comme le souligne le président de l’Association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelloux : «Par rapport à 2003, on a fermé plus de 100 000 lits d’hospitalisation. Trouver des places d’hospitalisation, c’est compliqué. On n’a jamais fermé autant de services d’urgence.»

Autre nouveau phénomène observé depuis le règne de la macronie : près de 60% des Français auraient déjà renoncé à se soigner, en raison des délais d’attente trop longs et des coûts des consultations. Le renoncement aux soins ou aux examens médicaux se généralise ainsi de plus en en plus parmi la population française.

En particulier depuis l’invasion de la France par la macronie, cette horde de politiciens barbares qui dévastent et pillent toutes les richesses du pays, précipitent la population dans la paupérisation, basculent les institutions culturelles, médiatiques et policières dans le fascisme, ouvrant au service exclusif de l’oligarchie financière radicalisée, militarisée, sionisée.

Cyniquement, dans le même moment où la macronie s’appliquait sans scrupule à réduire drastiquement les dépenses allouées aux hôpitaux, elle multipliait par deux celles des armées, c’est-à-dire du ministère de la guerre, de l’industrie des engins de mort, des armements. Dans le même temps où la macronie orchestrait l’effondrement des hôpitaux, elle soignait son industrie d’armements. Résultat : la France militariste affiche une santé florissante, elle est devenue le deuxième pays exportateur d’armes.

Assurément, la macronie est mortifère ! Elle saigne les hôpitaux. Décime les patients. Désormais, elle veut exterminer la jeunesse française en l’expédiant en Ukraine pour combattre les Russes.

Qui a dit que la Russie était plus dangereuse que la macronie pour la France ? Qui menace les intérêts existentiels et vitaux du peuple français : la macronie ou la Russie ?

Khider MESLOUB