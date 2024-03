L’économie américaine semble bonne sur le papier = inflation – stagflation – dévaluation

Par Brandon Smith − Le 22 Mars 2024 − Source Alt-Market

L’un de mes faux récits préférés qui circule sur les plateformes des médias d’entreprise est l’argument selon lequel le peuple américain “ne semble pas comprendre à quel point l’économie est vraiment bonne en ce moment”. Si seulement ils regardaient les statistiques, ils se rendraient compte que nous sommes en pleine renaissance financière, n’est-ce pas ? Il faut croire que les gens ont subi un lavage de cerveau à cause de la presse négative provenant de sources conservatrices…

Cette affirmation me fait rire parce qu’elle est très répandue dans l’histoire. C’est une affirmation faite par presque tous les régimes politiques juste avant un effondrement majeur. Ces gens disent toujours la même chose, et quand on étudie l’économie aussi longtemps que moi, on ne peut s’empêcher de lever les bras au ciel et de s’étonner de leur dévouement à la propagande.

Un exemple qui me vient immédiatement à l’esprit est celui de l’optimisme délirant des années 1920, les “rugissantes” et de la période précédant la Grande Dépression. À l’époque, environ 60 % de la population américaine vivait dans la pauvreté (selon les critères de la décennie) et gagnait moins de 2 000 dollars par an. Cependant, dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale qui a ravagé l’Europe, la puissance économique de l’Amérique était considérée comme inégalée.

Les années 1920 ont été une ère de production de masse et de consommation effrénée, mais tout cela était alimenté par un accès facile à l’endettement, une situation qui n’avait jamais vraiment existé auparavant en Amérique. C’est cette illusion de prospérité créée par l’application incontrôlée du crédit qui a finalement conduit à l’énorme bulle boursière et au krach de 1929. Cette implosion, ainsi que la politique de la Réserve fédérale consistant à relever les taux d’intérêt en cas de faiblesse économique, ont créé un trou noir dans le système financier américain pendant plus d’une décennie.

Il existe deux outils principaux que les différents régimes défaillants utiliseront toujours pour déformer les conditions réelles de l’économie : La dette et l’inflation. Dans le cas de l’Amérique d’aujourd’hui, nous connaissons ces DEUX problèmes simultanément, ce qui fait que certains indicateurs économiques semblent sains alors qu’ils sont, en fait, très instables. L’Américain moyen sait que c’est le cas parce qu’il en voit les effets tous les jours. Ils constatent les dégâts causés à leur portefeuille, à leur pouvoir d’achat, au marché de l’emploi et à leur qualité de vie. C’est la raison pour laquelle la confiance du public dans l’économie est restée au plus bas depuis 2021.

L’establishment a beau balancer des statistiques hors contexte à la figure des gens, il ne peut pas forcer la population à voir une reprise qui n’existe tout simplement pas. Passons en revue une courte liste des indicateurs les plus erronés et les vraies raisons pour lesquelles la situation budgétaire n’est pas aussi rose que les médias voudraient nous le faire croire…

La reprise “miraculeuse” du marché du travail

Dans le cas du marché du travail américain, nous avons un exemple clair de distorsion par l’inflation. Les plus de 8 000 milliards de dollars déversés sur l’économie au cours des 18 premiers mois de la réponse à la pandémie ont fait basculer le système dans la stagflation. L’argent “balancé par hélicoptère” a l’habitude de faire deux choses très bien : Faire exploser une bulle sur les marchés boursiers et faire exploser une bulle dans le commerce de détail. D’où la ruée massive des Américains vers les achats, suivie d’une soudaine pénurie de main-d’œuvre et d’une course à l’embauche (principalement pour des emplois à temps partiel faiblement rémunérés).

Le problème de ce “miracle” est que l’inflation entraîne une explosion des prix, que nous avons déjà connue. L’Américain moyen dépense environ 30 % de plus pour les biens, les services et le logement par rapport à ce qu’il dépensait en 2020. C’est ce qui se produit lorsque trop de monnaie fiduciaire sert à acheter trop peu de biens et que la production est limitée.

Le marché de l’emploi semble excellent sur le papier, mais la majorité des emplois créés ces dernières années sont des emplois qui sont revenus après la fin des confinements Covid (ces mêmes confinements que les Démocrates ont essayé de maintenir en place perpétuellement). Le reste est constitué d’emplois créés grâce à la relance monétaire, sans oublier la question des “emplois immigrés” et des données qui sont révisées à la baisse des mois plus tard. Je pense que nous ne connaîtrons jamais les véritables statistiques, à moins que Trump n’entre en fonction en 2025. Les médias se concentreront alors sur l’état lamentable du marché du travail.

Les emplois à temps partiel et à bas salaire dans le secteur des services ne permettront pas au pays de tourner très longtemps dans un contexte de stagflation. La question est de savoir ce qui va se passer maintenant que le bol de punch de la relance a été retiré.

Comme dans les années 1920, les Américains se sont tournés vers l’endettement pour compenser la hausse des prix et la stagnation des salaires, en épuisant leurs cartes de crédit à des niveaux historiques. La banque centrale maintenant les taux d’intérêt à un niveau élevé, le filet de sécurité du crédit ne tardera pas à s’effondrer. Il en va de même pour les entreprises, qui ne tarderont pas à procéder à des licenciements massifs lorsqu’elles se rendront compte que la fête est finie. C’est ce qui s’est passé pendant la Grande Dépression et c’est ce qui se passera à nouveau aujourd’hui.

L’embellie boursière

Nous avons vu des fissures dans l’armure de la structure financière en 2023 avec la crise bancaire du printemps, et sans le soutien abrupt de la Réserve fédérale, de nombreuses autres petites et moyennes banques seraient tombées raides mortes. La faiblesse des banques américaines est compensée par la force relative du dollar américain, qui attire les investisseurs étrangers espérant protéger leur patrimoine en utilisant des actifs libellés en dollars.

Mais quelque chose ne va pas. L’or et le bitcoin ont grimpé en flèche, tout comme les actions et le dollar. C’est l’inverse de ce qui est censé se produire. L’or et le bitcoin sont censés être des couvertures contre la faiblesse du dollar et des actions, n’est-ce pas ? Si la confiance mondiale dans le dollar et les actions est si forte, pourquoi les investisseurs se tournent-ils vers des actifs protecteurs comme l’or ?

Encore une fois, comme nous l’avons vu plus haut, l’inflation fausse tout. Des dizaines de milliers de milliards de dollars supplémentaires imprimés par la Fed circulent et il n’est pas surprenant qu’une grande partie de ces liquidités inondent le marché boursier, qui ne fait qu’augmenter en même temps que les prix sur les étagères. Cependant, l’or et le bitcoin nous donnent une image plus nuancée de ce qui se passe réellement.

À l’heure actuelle, le gouvernement américain ajoute environ 1 000 milliards de dollars tous les 100 jours à la dette nationale, alors que la Fed maintient les taux à un niveau élevé pour lutter contre l’inflation. Des taux d’intérêt plus élevés signifient des conditions d’endettement exponentielles, et cette dette va écraser la position financière de l’Amérique pour les investisseurs mondiaux qui finiront par se demander COMMENT les États-Unis vont gérer ce boulet qui ne cesse de s’alourdir. Comme je l’ai prédit il y a plusieurs années, la Fed a créé un scénario parfait de type catch-22 dans lequel les États-Unis doivent soit revenir à une inflation galopante, soit faire face à un effondrement de la dette. Dans les deux cas, les actifs libellés en dollars perdront de leur attrait et les marchés boursiers finiront par s’effondrer.

Au-delà de cette réalité, les actions ne sont pas un indicateur avancé de quoi que ce soit, et encore moins de la stabilité du système financier. Les actions sont un indicateur de suivi ; elles s’effondrent bien après que tous les autres signaux d’alarme ont montré que quelque chose ne va pas. L’Américain moyen, pour de bonnes raisons, ne se soucie pas de ce que les marchés boursiers ont à dire.

La santé du PIB est une véritable farce

Au-delà du marché boursier, le PIB est la donnée hors contexte la plus couramment utilisée par les gouvernements pour convaincre les citoyens que tout va bien. Il s’agit d’une autre donnée entièrement manipulée par l’inflation. Il est également manipulé par la manière dont les gouvernements modernes définissent “la production et la valeur marchande”.

Le PIB est principalement déterminé par les dépenses. En d’autres termes, plus l’inflation est élevée, plus les prix augmentent et plus le PIB grimpe (jusqu’à un certain point). Finalement, les prix deviennent trop élevés, les cartes de crédit s’épuisent et les dépenses cessent. Mais, pendant une courte période, l’inflation donne une bonne image du PIB (ainsi que du commerce de détail).

Un autre facteur qui crée une bulle est le fait que les dépenses publiques sont incluses dans le calcul du PIB. En effet, chaque dollar de vos impôts que le gouvernement gaspille aide l’establishment en soutenant les chiffres du PIB. C’est la raison pour laquelle l’augmentation des dépenses publiques ne s’arrêtera jamais : il est trop précieux pour eux de dépenser cet argent afin de donner l’impression que l’économie est plus saine qu’elle ne l’est en réalité.

L’économie réelle éclipse l’économie factice

En fin de compte, les Américains ont pu ignorer les signes avant-coureurs parce que leurs comptes bancaires n’étaient pas directement affectés. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, chaque habitant du pays est confronté à une baisse massive de son pouvoir d’achat et à une hausse généralisée des prix de tous les actifs. Même les riches voient leurs bénéfices diminuer et beaucoup luttent pour maintenir leur entreprise hors de l’eau.

La triste vérité est que les élections de 2024 seront probablement le moment décisif où tout l’édifice s’écroulera. Même si le public vote en faveur du changement, le système est déjà cassé et ne peut être réparé sans une refonte complète. Nous avons constamment évité de prendre nos médicaments et nos faiblesses n’ont fait que s’accumuler.

Les gens ont perdu confiance dans l’économie parce qu’ils n’ont pas été confrontés à une telle incertitude depuis les années 1930. Même la crise de la stagflation des années 1970 ne sera probablement qu’une pâle comparaison avec ce qui est sur le point de se produire. Le bon côté des choses, c’est qu’au moins un grand nombre d’Américains sont conscients de la menace, contrairement à ce qui s’est passé dans les années 1920, lorsque la grande majorité des gens se sont laissés duper par le gouvernement, les banques et les médias en pensant que tout allait bien. Savoir est le premier pas vers la préparation.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone. Sur L’économie américaine semble bonne sur le papier | Le Saker Francophone