«Maudit Washington»: Le retour de boomerang auquel s’expose la ploutocratie atlantiste…

Par Vincent Gouysse, le 27/03/2024 pour www.marxisme.fr.

Depuis le tout premier jour de l’intervention militaire russe au Bandéristan, la Russie a fait montre de qualités uniques pour un pays bourgeois, sachant s’élever (et élever les grandes masses de son peuple) au niveau de compréhension nécessaire des enjeux de cette guerre par procuration livrée à la Russie par un IVe Reich atlantiste moribond, poussé à entreprendre des actions désespérées pour tenter de freiner la dislocation de son hégémonie mondiale coloniale multiséculaire : tenter de faire s’effondrer la Russie pour compromettre la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Chine comme ultime manœuvre pour tenter de rebattre radicalement les cartes d’une mondialisation qui leur a échappée il y a plus de deux décennies.

Une guerre hybride aujourd’hui menée « jusqu’au dernier ukrainien » grâce au sacrifice d’une Ukraine submergée depuis une décennie par une idéologie bandériste mâtinée de suprémacisme atlantiste et saupoudrée de sous-culture woke (d’ordinaire destinée à favoriser l’avènement d’une dystopie transhumaniste orwellienne).

Cependant, la réalité du Front, et en particulier l’écrasante supériorité matérielle de l’armée russe qui a toujours su cultiver et conserver son ascendant moral tout en se battant avec une main attachée dans le dos afin de préserver la vie des civils, relèguent aujourd’hui l’hypothèse d’une victoire bandériste au rang des fantasmes les plus improbables. Les conditions sont ainsi réunies pour que les soldats recrutés par Kiev afin d’alimenter le hachoir à viande comprennent et s’opposent à la fuite en avant mortelle dans laquelle le cirque ukro-atlantiste de Kiev les a engagés.

Si les Russes ont compris les enjeux du soutien occidental à l’Ukraine bandériste depuis deux ans, il reste encore un long chemin à parcourir à nombre d’ukrainiens pour le comprendre également, même si certains, éprouvés par les horreurs d’une guerre fratricide, souhaitent aujourd’hui y mettre un terme dès que possible :

Quant aux peuples d’Occident, encore zombifiés par leur brutale sortie en cours d’un « rêve américain » virant de plus en plus au cauchemar, il leur faudra sans doute davantage de temps encore avant qu’ils ne maudissent à leur tour les ploutocrates de Washington et leurs larbins compradore indigènes euro-atlantistes pour avoir non seulement apporté la guerre sur le vieux continent, mais aussi pour avoir réalisé leur paupérisation accélérée massive via un Great Reset radical commis par suicide énergétique…

Un suicide économique virant à l’effondrement civilisationnel des « économies de bazar » « post-industrielles » occidentales, et commis en solidarité avec la junte néo-nazie de Kiev, elle-même engagée dans un suicide radical multiforme du peuple ukrainien (en particulier démographique et économique) pour le plus grand bénéfice de BlackRock, de l’industrie américaine et du lobby de l’armement occidental ! (Voir: L’économie américaine semble bonne sur le papier = inflation – stagflation – dévaluation – les 7 du quebec ).

La Russie, pour sa part, a déjà gagné à la loyale, cette ô combien déloyale guerre par procuration qui lui est livrée par « l’empire du mensonge » atlantiste dont la « démocratie » (désormais peuplée « d’über » citoyens-consommateurs en cours de déclassement et bâtie sur la sueur et le sang des peuples colonisés, c’est-à-dire sur les chantages, les sanctions et les guerres permanentes), ne fait aujourd’hui plus rêver personne de censé sur la scène internationale… Plus que jamais, le Roi est nu, et seul son puissant lobby merdiatique parvient encore à soutenir les dernières illusions de puissance de l’empire agonisant, dont les spasmes de démence se multiplient.

« Maudit Washington », chantent aujourd’hui les Russes. Demain, ce refrain sera repris par les survivants du cirque bandériste ukrainien et, à leur suite, par les résistants qui s’opposeront à la poursuite de la voie de l’effondrement civilisationnel empruntée par les succursales atlantistes européennes.

« J’ai de la famille en Allemagne, J’ai de la famille en Espagne, Mais je ne comprends pas comment c’est arrivé, Nous sommes ennemis maintenant, nous allons nous battre. Soyez maudits, vous et votre Washington mortifère. Vous avez inventé la guerre contre les Russes, et mis toute l’Europe à genoux, Les économies de ces pays sont toutes en train de s’effondrer. Et Zelensky n’est pas un imbécile, bien qu’il soit un bouffon, Les dollars coulent à flot dans ses poches. L’Ukraine est un pays frère – regardez bien, Vous êtes envoyés à la mort par un junkie sanguinaire. Soyez maudits, vous et votre sénile de Washington, Vous avez inventé la guerre contre les Russes, et mis toute l’Europe à genoux, Les économies de ces pays sont toutes en train de s’effondrer. Souvenez-vous, Washington et votre crétin, Que le châtiment vous reviendra en boomerang, Vous ne vaincrez jamais la Mère Russie, Et grâce à tous nos valeureux garçons. Soyez maudits, vous et votre crétin de Washington, Vous avez inventé cette guerre contre les Russes, Et merci à nos valeureux garçons ».

« Maudit Washington » – Natalia Bickmeeva – avril 2023 [Merci à томас pour la traduction]

