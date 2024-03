Afghanistan : La nouvelle année scolaire a commencé sans la présence des étudiantes

Les talibans ont officiellement annoncé la nouvelle année scolaire le premier jour de l’année 1403 correspondant au 20 mars 2024.

Cette année, comme les deux dernières années, la cloche de la rentrée scolaire en Afghanistan a sonné sans la présence de filles.

Avec l’ouverture des écoles et des universités, les filles n’étaient plus autorisées à fréquenter les écoles et les universités. Ils se tenaient derrière les portes de l’école, découragés, et versaient des larmes. Quand Ahrar, 15 ans, frère aîné de Mahla, se rendait joyeusement le matin à son école de Kaboul pour commencer le premier jour de sa huitième année, Mahla, 13 ans, le cœur brisé et d’une manière enfantine, souhaitait devenir un garçon comme son frère. Et comme lui, elle pourrait aller à l’école et son sexe ne l’empêcherait pas d’étudier !

Ce ne sont pas seulement les Mahla dont l’avenir radieux a été volé par les talibans, mais leur nombre atteint des millions de filles. Selon l’UNICEF, cette année, 330 000 filles ayant terminé la sixième année ne seront plus autorisées à poursuivre leurs études, rejoignant ainsi les millions de filles qui se sont déjà vu refuser l’accès à l’école et à l’enseignement supérieur par les talibans après leur prise de pouvoir en août 2021.

Mais Care International affirme que le nombre de filles en âge d’être scolarisées en Afghanistan qui ne sont désormais pas scolarisées atteint 80 pour cent, soit 2,5 millions. (À droite jeunes filles en 1980 sortant de l’école avant l’époque des Talibans).

Priver des millions de filles de l’éducation pendant trois années consécutives, interdire aux femmes de travailler et leur nier toute présence dans la société sont des preuves évidentes d’une politique d’apartheid, pour laquelle les autorités talibanes doivent être traduites en justice.

Le Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) VISITER : INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF AFGHAN WOMEN (defendafghanwomen.org) condamne la politique misogyne et l’apartheid des talibans et exige la fin immédiate de cette politique.

Nous soulignons que les talibans, selon leurs enseignements religieux, ne croient pas au droit des femmes à l’éducation, au travail et à la liberté, et qu’ils ne sont pas prêts à abandonner leur position médiévale facilement et sans une lutte décisive. Bien que le SMAW soit soumis à une menace et à une persécution intenses de la part des services de renseignement talibans, et que des dizaines de ses membres aient été arrêtés et torturés et que des centaines d’autres soient portés disparus, ils ont créé des dizaines de centres d’enseignement à domicile pour les filles à qui il a été interdit d’aller à l’école.

Afin de maintenir nos 45 centres éducatifs actifs dans 12 provinces d’Afghanistan, où des centaines de filles sont scolarisées, nous avons besoin d’une aide financière et de matériel pédagogique. Nous demandons aux institutions et aux individus qui défendent les droits des femmes et des enfants et aux organisations éducatives, ainsi qu’à nos amis d’Europe, d’Amérique, du Canada, d’Australie et du monde entier, de comprendre la souffrance et l’impuissance des femmes et des filles afghanes et de les soutenir.

• S’il vous plaît, soutenez la voix de la protestation des femmes afghanes contre les talibans pour le pain, le travail, la liberté et l’éducation !

• S’il vous plaît, participez activement à la campagne de collecte d’argent pour aider les centres éducatifs pour filles afghanes !

Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) Le 20 mars 2024, Kaboul…

