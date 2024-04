L’ÉCART ENTRE RICHES ET PAUVRES GRANDIT!

L’écart entre les riches et les pauvres s’accroitre comme jamais, révèlent des données de Statistiques Canada publiées en juillet 2023, qui illustrent à quel point les plus jeunes sont frappés par la hausse du coup de la vie. Quoi de neuf ? Mais vous le savez! Vous le vivez! Il faut arrêter la saignée! C’est votre sang qui coule vers l’égout, branché à la banque.

N’y pensez même plus à acheter une maison. L’immeuble suit les tendances. Il n’y a rien en bas de 300,000 $. Et vous gagnez moins, chaque année. Même les employées du gouvernement qui viennent d’avoir une augmentation.

Les journaux rapportent que la flambée des prix et des taux d’intérêt mettent des bâtons dans les roues des locataires qui aspirent à devenir propriétaires. Le mangé est hors de prix et oubliez le restaurant, devenu un luxe!

D’après Statistique Canada, les ratios de la dette des plus jeunes et du principal groupe d’âge actif étaient les plus élevés enregistré depuis 2010.

«Le ratio de la dette au revenue des ménages les plus jeunes a atteint 207,5 % au premier trimestre 2023, en hausse de 13,4 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2022» Note Statistique Canada.

Et, en même temps on voit de plus en plus de monde dans la rue ! Les crises de logement ne cessent d’augmenter. Et ce n’est que le début ! Tout le monde va être affecté.

Le rêve Américain bat de l’aile. L’écart n’est plus rattrapable. Au lieu de régler le problème, nos chers politiciens ont doublé le budget de la police. Je me demande bien… pourquoi?

La police protège les riches et les… politiciens.

John Mallette

Le Poète Prolétaire