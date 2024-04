Palestine – Sept humanitaires d’une ONG américaine assassinés à GAZA (vidéo 1’13)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article18026

Sept humanitaires tués à Gaza : Sánchez « exige » d’Israël des explications

2 avril 2024

Assawra

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a « exigé » mardi 2 avril 2024 qu’Israël fournisse des explications « dès que possible » sur la mort de sept travailleurs humanitaires tués dans la nuit par une frappe imputée à l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite dans le camp de réfugiés palestiniens de Jabal el-Hussein, en Jordanie, M. Sánchez a exprimé ses « plus profondes condoléances » pour la mort de ces employés de l’ONG World Central Kitchen.

« J’espère, et je l’exige, que le gouvernement israélien fera la lumière dès que possible sur les circonstances de cette attaque brutale qui a coûté la vie à sept coopérants qui ne faisaient rien d’autre qu’aider », a encore déclaré le dirigeant socialiste.

Dans un message posté sur le réseau social X, M. Sánchez avait indiqué auparavant qu’il venait de transmettre ses « plus sincères condoléances au chef José Andrés », le fondateur de l’ONG World Central Kitchen, ainsi que son « soutien à lui et à toute son équipe ». « Votre solidarité, votre altruisme et votre engagement auprès de ceux qui en ont besoin est une fierté. Le gouvernement espagnol est avec vous », concluait le message.

Le Premier ministre espagnol est arrivé lundi soir à Amman, première étape d’une tournée régionale dans trois pays qui doit ensuite le conduire en Arabie saoudite et au Qatar et qui est centrée sur la recherche d’une solution au conflit actuel à Gaza.

Le dirigeant espagnol, qui a critiqué très sévèrement et de manière répétée le gouvernement israélien depuis le début du conflit à Gaza, a, en outre, répété qu’il était « urgent qu’Israël permette l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, comme l’exigent différentes instances internationales, dont la Cour internationale de Justice » (CIJ).

A ce propos, M. Sánchez, dans une nouvelle critique à peine voilée contre Israël, a tenu à « rappeler que les décisions » de la CIJ devaient « obligatoirement être respectées ».

Il a également souligné le travail « fondamental et irremplaçable » des Nations unies et de leurs agences, notamment l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), qui gère le camp de réfugiés de Jabal el-Hussein qu’il a visité en début de matinée.

L’Espagne est « prête à prêcher par l’exemple », a-t-il dit, rappelant que Madrid avait récemment annoncé une aide supplémentaire de 23,5 millions de dollars pour l’UNRWA.

Roland RICHA Avec l’Afp du 02 avril 2024

Pompidou ! Des sous ! vidéo 7’10

Pompidou est mort le 2 avril 1974

Extrait du France 3 Auvergne le 2 avril 2024 à 12h45

Slogan dans les manifs : « Pompidou ! Des sous ! »

Chant en manif sur l’air de « il était un petit navire » :

« Pompidou navigue sur nos sous. »

On se souviendra aussi d’une répression implacable avec le terrible ministre de l’intérieur Marcellin.

Pompidou avait été directeur de la banque Rothschild. Celui-ci l’avait « nommé » premier ministre pour surveiller le général de Gaulle. Souvenons-nous qu’en mai 68, c’est Pompidou qui a empêché de Gaulle de laisser le pouvoir à la rue. C’est-à-dire à la révolution.

C’est aussi Pompidou qui, en tant que Président de la République, a fait la loi Rothschild signée par Giscard pour que la France perde le droit de battre monnaie au profit des banques. C’était une étape indispensable à l’établissement du banco-centralisme, c’est-à-dire au coup d’État des banques centrales. Voir les encadrés sous l’article :

