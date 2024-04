Le Crocus de la semaine

Par Dmitry Orlov – Le 24 Mars 2024 – Source Club Orlov

Merci à tous ceux qui ont exprimé leurs condoléances à la suite des événements survenus au Crocus City Hall. Pour ceux qui ne prêtent pas attention aux nouvelles (et qui peut vous en blâmer ?), il s’agit d’une attaque terroriste contre un centre commercial et une salle de concert près de Moscou qui a coûté la vie à plus d’une centaine de personnes, y compris des enfants. L’attentat a été perpétré par quatre migrants originaires du Tadjikistan à qui l’on avait promis 500₽ (5 426,82 $) pour aller tirer sur des gens (et qui n’ont reçu que la moitié de l’argent). Ils ont utilisé des armes automatiques qui, au vu des éclairs massifs, avaient connu des jours meilleurs, pour tirer sur des personnes au hasard, puis ont mis le feu au bâtiment en utilisant un lance-flammes sur les sièges d’un auditorium.

Ils ont ensuite pris la fuite dans la même voiture que celle qu’ils avaient utilisée pour se rendre sur place, écrasant un jeune garçon au passage. Ils se sont dirigés vers la frontière ukrainienne, où des agents ukrainiens s’étaient arrangés pour les faire passer. Lorsqu’ils ont été arrêtés, ils ont refusé de s’arrêter. Lorsque la sécurité russe a tiré sur les pneus de leur voiture et qu’elle s’est retournée, trois des quatre se sont enfuis à pied à travers les bois marécageux, mais ils ont été rassemblés et arrêtés. Ils ont tous avoué leurs crimes. Au total, 11 personnes ont été arrêtées et l’enquête se poursuit. C’est tout ce qu’il y a à dire pour l’instant ; tout le reste n’est qu’insinuation, ouï-dire ou confabulation.

Mais voici maintenant la partie intéressante : un nouveau mensonge vient s’ajouter à la pile déjà impressionnante de mensonges perpétués par l’État profond, le gouvernement et la presse occidentaux. Il est physiquement possible d’abattre trois gratte-ciel (WTC #1, #2 et #7) à l’aide de deux avions de ligne. Que Pfizer et Moderna ont produit de véritables vaccins Covid-19 et non des armes biologiques relativement inefficaces visant à réduire la population. Que Joe Biden est le président des États-Unis et non une doublure semi-robotique droguée de l’homme derrière le rideau (quel qu’il soit). Que le dioxyde de carbone atmosphérique est un gaz à effet de serre important qui provoque le réchauffement de la planète et qu’il n’est pas simplement un aliment pour les plantes et qu’il est plutôt rare. Si vous êtes comme la plupart des Occidentaux, vous vous contentez d’avaler ces mensonges avec votre porridge au petit-déjeuner sans même y penser. Mais peut-être devriez-vous y penser.

Le nouveau mensonge est que l’attentat contre le Crocus City Hall a été organisé par ISIS-K. ISIS, alias le Califat ou État islamique, est un sous-produit de l’invasion américaine de l’Irak que les barbouzes américains ont facilement embrassé et soutenu parce qu’ils pensaient que ces salauds les aideraient à renverser le gouvernement de la Syrie. Mais la Russie est intervenue et ISIS n’existe plus. ISIS-K est une transplantation d’un reste d’ISIS à Khorasan, en Afghanistan – du moins avant que les États-Unis ne se retirent précipitamment de cette région. Leur sort est incertain ; peut-être ont-ils tous été tranquillement tués par les talibans à l’heure qu’il est. Les talibans détestent ces larbins organisés par les Américains.

Les suspects ont raconté à peu près la même histoire : ils ont été recrutés via l’application Telegram alors qu’ils vivaient dans un foyer de migrants à Moscou et ont accepté de faire le travail parce qu’ils étaient vraiment, vraiment pathétiques, une bande de perdants qui n’avaient rien de bon pour eux. L’un d’entre eux ne comprend même pas un mot de russe. Comment les États-Unis pourraient-ils savoir quoi que ce soit à ce sujet ? Oh, attendez, ISIS-K est une création de la CIA, voilà comment ! Et pourquoi n’ont-ils pas partagé cette information avec les services antiterroristes russes au préalable ? Bonne question !

Note du Saker Francophone