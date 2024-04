Pour Sandrine Rousseau «l’épargne des Français permettrait de rembourser la dette»!

Pour Sandrine Rousseau, la dette ce n’est pas grave, car la dette est un choix. Il n’y a qu’à augmenter les impôts pour ne pas s’endetter selon Sandrine Rousseau.

Sandrine Rousseau explique qu’il faut augmenter la dépense publique pour sauver le climat ! (De vous à moi, ne rien faire sur le climat serait sans doute nettement plus efficace en particulier pour le climat). Il n’y a pas besoin d’argent public, il y a besoin de laisser faire les gens.

Elle enchaîne tous les poncifs de la taxation des riches.

Taxons.

Taxons, il en restera toujours quelque chose.

Sandrine Rousseau veut taxer les sur-profits, les sur-dividendes, les plus riches.

On taxe les entreprises les plus carbonées en faisant de « l’éco-conditionnalité ».

La seule chose sur laquelle je suis complètement d’accord avec Sandrine Rousseau c’est sur la nécessité d’organiser un immense débat sur la manière dont on finance la société, ce que l’on paye, ce que l’on ne paye pas, ce qui relève de la juste solidarité et ce qui relève de la responsabilité individuelle et personnelle.

Charles SANNAT

« Ceci est un article 'presslib', c'est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s'exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l'actualité économique.