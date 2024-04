La montée en puissance de la Chine et l’effondrement de l’Occident

par Maurizio Bianconi

Lorsque le mur de Berlin est tombé (en 1989), on a dit que la démocratie avait vaincu le communisme. Il allait de soi que le soi-disant «monde libre» était désormais l’arbitre et le maître de la planète. 45 ans plus tôt, des nationalismes agressifs, dirigistes et impitoyables avaient été vaincus. Puis ce fut l’effondrement des régimes libertaires, collectivistes et classistes.

Le libéralisme, sans plus de contrepoids symétriques, perd toute réserve et devient – dit-on – «sauvage». Il a déclenché l’offensive spéculative, la croissance quantitative, réduisant de plus en plus les droits, les protections du travail, les identités des personnes et des communautés. Il a eu raison des illusions d’hégémonie et d’homogénéisation du monde.

Même cette partie orientale qui se présentait comme une terre de conquête : la Chine. Un milliard et demi de personnes à transformer en consommateurs et en main-d’œuvre bon marché. Un faux pas a été commis. L’entrée de la Chine dans l’W.T.O. (World Trading Organisation), c’est-à-dire son entrée dans la sphère du libre-échange.

Dans les intentions, il s’agissait d’une stratégie de conquête et d’élimination progressive du collectivisme chinois, accompagnée d’une campagne d’augmentation des investissements, de circulation de l’argent, d’exploitation de la production sans droits et d’excellents profits, d’ouverture des crédits et des marchés. Ce qui est arrivé à l’Occident, c’est comme les joueurs de cornemuse des montagnes : ils sont allés jouer et ont été joués. Le communisme n’a pas été vaincu, il est vivant et bien vert.

Avec une patience toute chinoise, pas à pas, les Chinois ont commencé à mettre le pied à l’Ouest et à faire leur chemin. De victimes désignées, ils se sont lentement imposés comme premiers acheteurs de produits essentiels à la production de base, ont occupé des marchés concurrentiels et acheté des titres de la dette des gouvernements occidentaux.

Ils ont littéralement acheté l’Afrique au kilomètre carré et les matières premières qu’elle possède en son sol, dans ses ports et ses escales en Occident. Ils se sont assurés, grâce à l’aide et aux intérêts productifs et commerciaux, le contrôle politique de territoires que l’Occident supposait être son domaine exclusif. Ils s’apprêtent à monopoliser l’électricité et à profiter de l’économie verte sans même en respecter les règles.

Avec la technique chinoise des mille blessures (en chinois, lingchi), ils démolissent le colosse et s’imposent comme une puissance mondiale antagoniste de l’Occident et destinée à la suprématie. Le communisme, depuis le de profundis récité à tort et à travers, triomphe sans jamais être mort, mais n’a seulement été vulnérable que dans son expression soviétique. Aujourd’hui, mêlé au sentiment national, à l’amour patriotique et au libre marché dûment hétérodirigé par l’État, il a donné naissance à une sorte de facho-communisme gagnant.

Le principe d’identité et l’impérialisme russe, repoussé dans l’orbite chinoise par les choix politiques occidentaux, gagnent aussi. La Russie suit son cours et renaît à l’ombre du bloc de l’Est, rendant contre-productif le siège de l’OTAN à ses frontières. Nous nous sommes empêtrés dans une guerre qui était le résultat d’une revanche historique et de provocations récentes dans l’espoir que l’économie spéculative des banques et de la finance en tirerait profit et que la Russie, en tant qu’agresseur, serait affaiblie.

En réalité, l’Occident s’est enlisé dans un bourbier que la ruse millénaire de l’Orient a aussi fait croître. Il s’est retrouvé plongé dans la Troisième Guerre mondiale polycentrique, où la Chine – jusqu’à présent indirectement – frappe par segments, par petits points générant de la douleur. Les États-Unis et l’Occident se voient minés dans des positions, des marchés, des zones d’influence tandis que la République populaire de Chine occupe des espaces économiques et des positions stratégiques. L’Union européenne joue son rôle de serviteur obtus des Etats-Unis et entraîne ses pays membres dans le tourbillon.

Toute tragédie a son côté comique. Alors que l’échec de l’économie spéculative se déroule sous nos yeux et que la Chine triomphe et se développe à nos dépens, l’un des meneurs du jeu (européen), Mario Draghi, ne craint pas le ridicule et déclare que grâce à ces choix, la richesse et le bien-être du monde ont augmenté. L’exemple, dit-il, ce sont les 800 millions de Chinois qui ont considérablement augmenté leur niveau de vie.

«Oh, bravo !», s’exclame-t-on. Les succès chinois aux dépens de l’Occident seraient la preuve de la réussite des choix occidentaux de soumettre la Chine. Ici, on ne sait pas s’il faut faire preuve d’ironie ou reprendre le slogan de Grillo ou le prix de Giachetti. On se contente de dire que «la mauvaise volonté n’a jamais été de trop». Et comme le rappelle un proverbe de ma ville natale, mais connu partout, «a l’òcio ingordo gli schiantò il collo».

source : Destra via Euro-Synergies