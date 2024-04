Le démantèlement de l’industrie allemande depuis 2022 est un dommage collatéral dans la guerre géopolitique des États-Unis pour isoler la Chine, la Russie et les pays alliés dont la prospérité croissante et l’autosuffisance sont considérées comme un défi inacceptable à l’hégémonie américaine. Pour se préparer à ce qui promet d’être un combat long et coûteux, les stratèges américains ont fait un geste préemptif en 2022 pour détourner l’Europe de ses relations commerciales et d’investissement avec la Russie. En effet, ils ont demandé à l’Allemagne de se suicider à l’industrie et de devenir une dépendance des États-Unis. Cela a fait de l’Allemagne la première et la plus immédiate cible de la nouvelle guerre froide américaine. (Voir : Résultats de recherche pour « nord stream » – les 7 du quebec).

Après avoir pris ses fonctions en janvier 2021, Joe Biden et son personnel de sécurité nationale ont déclaré la Chine ennemie numéro un des États-Unis, considérant son succès économique comme une menace existentielle à l’hégémonie américaine. Pour empêcher ses opportunités de marché d’attirer la participation européenne alors qu’elle a développé sa propre défense militaire, l’équipe Biden a cherché à enfermer l’Europe sur l’orbite économique américaine dans le cadre de sa campagne visant à isoler la Chine et ses partisans, en espérant que cela perturberait leurs économies, créant une pression populaire pour céder leurs espoirs d’un nouvel ordre économique multipolaire.

Cette stratégie nécessitait des sanctions commerciales européennes contre la Russie, et des mesures similaires pour bloquer le commerce avec la Chine afin d’empêcher l’Europe d’être balayée dans la sphère émergente de la prospérité mutuelle centrée sur la Chine.

Pour se préparer à sa guerre entre les États-Unis et la Chine, les stratèges américains ont cherché à bloquer la capacité de la Chine à recevoir le soutien militaire russe. Le plan était de drainer la puissance militaire de la Russie en armant l’Ukraine pour attirer la Russie dans un combat sanglant qui pourrait entraîner un changement de régime. L’espoir irréaliste était que les électeurs n’aient pas ressenti la guerre, tout comme ils avaient ressenti la guerre en Afghanistan qui avait contribué à mettre fin à l’Union soviétique.

Dans ce cas, ils pourraient remplacer Poutine par des dirigeants oligarchiques disposés à poursuivre des politiques néolibérales pro-américaines semblables à celles du régime Eltsine. L’effet a été exactement le contraire. Les électeurs russes ont fait ce que toute population attaquée ferait : ils se sont ralliés autour de Poutine. Et les sanctions occidentales ont obligé la Russie et la Chine à devenir plus autosuffisantes (économie de guerre).

Ce plan américain pour une nouvelle guerre mondiale élargie de la nouvelle guerre froide a eu un problème. L’économie allemande bénéficiait de la prospérité en exportant des produits industriels vers la Russie et en investissant sur les marchés post-soviétiques, tout en important le gaz russe et d’autres matières premières à des prix internationaux relativement bas. Il est axiomatique que, dans des conditions normales, la diplomatie internationale suit l’intérêt personnel national. Le problème pour les États-Unis Cold Warriors était comment persuader les dirigeants allemands de faire un choix non rentable pour abandonner son commerce rentable avec la Russie. La solution était de fomenter la guerre avec la Russie en Ukraine et en Russie et d’inciter la russophobie pour justifier l’imposition d’une vaste série de sanctions bloquant le commerce européen avec la Russie.

Il en est résulté l’enfermement de l’Allemagne, de la France et d’autres pays dans une relation de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors que les Américains décrivent de manière euphémistique ces sanctions commerciales et financières parrainées par l’OTAN en double langage orwellien, l’Europe s’est « libérée » de la dépendance vis-à-vis du gaz russe en important le gaz naturel liquéfié (GNL) aux prix trois à quatre fois plus élevés, et en se défaisant de ses relations commerciales avec la Russie, et en déplaçant certaines de ses grandes entreprises industrielles aux États-Unis (ou même en Chine) pour obtenir le gaz nécessaire pour produire leurs produits chimiques.

L’adhésion à la guerre en Ukraine a également conduit l’Europe à épuiser ses stocks militaires. On fait maintenant pression pour qu’ils se tournent vers les fournisseurs américains pour qu’ils se réarment – avec des équipements qui n’ont pas donné de bons résultats en Ukraine. Les responsables américains encouragent le fantasme selon lequel la Russie pourrait envahir l’Europe occidentale. L’espoir n’est pas seulement de réarmer l’Europe avec les armes américaines, mais aussi de faire exploser la Russie en augmentant ses propres dépenses militaires en réponse à celle de l’OTAN. Il y a un refus général de considérer la politique de la Russie comme défensive contre la menace de l’OTAN pour perpétuer et même escalader les attaques pour s’emparer de la base navale russe de Crimée à la poursuite du rêve de rupture de la Russie.

La réalité est que la Russie a décidé de tourner vers l’Est en tant que politique à long terme. L’économie mondiale se détruise dans deux systèmes opposés qui laissent les Allemands pris au milieu, leur gouvernement ayant décidé d’enfermer la nation dans le système unipolaire américain. Le prix de son choix de vivre dans le rêve américain de maintenir une hégémonie centrée sur les États-Unis est de souffrir de la dépression industrielle. Ce que les Américains appellent la « dépendance » à la Russie a été remplacé par une dépendance vis-à-vis de fournisseurs américains plus chers alors que l’Allemagne a perdu ses marchés russes et asiatiques. Le coût de ce choix est énorme. Elle a mis fin à l’emploi et à la production de l’industrie allemande. Cela a longtemps été un important soutien du taux de change de la zone euro. L’avenir de l’UE ressemble à une dérive à long terme.

Jusqu’à présent, le perdant aux États-Unis. La nouvelle guerre froide a été l’Allemagne et le reste de l’Europe. Le vassillage économique des États-Unis vaut-il la peine d’avoir perdu la possibilité d’une prospérité mutuelle avec les marchés mondiaux qui connaissent la croissance la plus rapide?