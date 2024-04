Dire que l’on m’a traité de tous les noms et que l’on m’a menacé de tous les supplices imaginables ..Car je m’étais opposée à cette mixture et simili »vaccin ».. J’avais incité à des centaines de gens de ne pas se faire vacciner par ce produit..

Qu’un abruti d’avocat avait intenté, contre moi, un procès pour »incitation perverse ». Cela ne s’invente pas!!!!! Je suis en appel et là soulagée car un non lieu vient d’être prononcé…

Et voila c’est officiel, la cour suprême des États Unis vient de trancher… Arrêt de la Cour suprême des États-Unis : Les vaccins Covid à ARN messenger ne sont PAS des vaccins.

Robert F. Kennedy Jr. a gagné son procès contre tous les lobbyistes pharmaceutiques.

Les vaccins ARNm Covid-19 ne sont PAS des vaccins.

Dans sa décision, la Cour suprême confirme que les dommages causés par les thérapies géniques à ARNm du Covid sont IRRÉPARABLES. La Cour suprême étant la plus haute juridiction des États-Unis, il n’y a plus d’appel et toutes les voies d’appel ont été épuisées.

Dans un communiqué, Robert F. Kennedy a souligné que ce succès n’a été possible que grâce à la coopération internationale d’un grand nombre d’avocats et de scientifiques. Bien entendu, cette décision crée un précédent international. En particulier en Suisse, cette décision devrait avoir un impact, car la Suisse occupe une position particulière par sa Constitution fédérale.

D’une part, le Code de Nuremberg apparaît à l’article 118 b de la Constitution et en Suisse, l‘utilisation inappropriée du génie génétique chez l’homme est interdite, selon l’article 119 de la Constitution fédérale. Ceci est complété par l’article 230 bis de son Code pénal et cela signifie que les auteurs risquent jusqu’à 10 ans de prison.

Mais cette décision historique devrait également faire réfléchir le reste du monde, car le Code de Nuremberg a une validité internationale et est également contenu dans l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans le cas d’accusations criminelles, la déclaration devrait faire référence au scandale ‘Contergan’ afin d’accorder un poids particulier à l’importance de ces accusations. L’avocat allemand Rainer Füllmich et plus de 100 autres avocats allemands sont activement impliqués dans ces affaires.

AUCUN média n’en parle, ni en Suisse ni en France et en Europe, ni au Canada.

Malheureusement, il est presque mathématique que, étant donné qu’il s’agit d’un sujet perturbateur capable de modifier les plans financiers et économiques des puissants lobbys du secteur PHARMACEUTIQUE (Big Pharma), l’opinion publique n’en soit pas informée.

Nous sommes au milieu d’une campagne promotionnelle visant à inciter les gens à se faire vacciner puis à se faire vacciner à nouveau, avant l’été prochain. Il est très probable que si jamais la nouvelle de cette décision historique circule, ce sera trop tard pour permettre à la classe médicale corrompue, alignée sur les positions des lobbies pharmaceutiques, d’avancer le plus possible dans la campagne de vaccination.

INVITONS donc toutes les personnes honnêtes et de bonne volonté à diffuser au maximum cet ARRÊT historique de la Cour Suprême des USA. Pour notre bien, mais surtout pour le bien de nos enfants et petits-enfants… ne permettons pas à des lobbyistes du Big Pharma de ruiner irrémédiablement notre santé et mettre nos vies en danger.

Vous pouvez voir l’actualité sur le lien suivant :

https://www.foxnews.com/us/new-york-supreme-court-reinstates-all-employees-fired-being-unvaccinated-orders-backpay

À mon modeste niveau je fais suivre cet arrêt historique de la Cour suprême des États-Unis, comme vous j’en suis certaine ! Harcelez les abrutis qui nous gouvernent les Attal, les Vérans, Micron and co, etc etc….

Par Dr Nicole Franjou. Kansas .US.

VAXX: TURBO-CANCERS: Y a-t-il un lien entre les turbo cancers et les vaccins ARNm?

Les cancers foudroyants sont en très forte augmentation dans le monde. A cause des vaccins ARNm ? Non répondent d’éminents oncologues. (menteurs, corrompus par <Big-Pharma sans aucun doute…)

Oui, affirme Jean-Marc Sabatier : il existe un lien entre turbo cancers et vaccins anti-Covid-19.

Explications:

«Oui, il existe un lien entre vaccins ARNm et turbo cancers» Jean-Marc Sabatier, Docteur en Biologie Cellulaire et Microbiologie, HDR en Biochimie, Directeur de Recherche au CNRS explique : « Oui, il existe un lien entre les turbo cancers et les vaccins anti-Covid-19 (notamment à ARNm) : la suractivation du récepteur AT1R du SRA (Système rénine-angiotensine). Le SRA est impliqué dans la différenciation et la multiplication cellulaire, autrement dit il commande la multiplication des cellules. Or, le cancer correspond à une prolifération anarchique de cellules. »

Explosion de cancers, notamment chez les jeunes

Comment, dès lors, expliquer cette explosion de cancers dans le monde. Et de cancers foudroyants comme le constate l’American Cancer Society. « Les nouveaux diagnostics de cancer aux États-Unis devraient dépasser les 2 millions pour la première fois en 2024, en grande partie à cause d’une augmentation alarmante des cancers chez les jeunes Américains, selon les nouvelles données de l’American Cancer Society. »

Lire la suite:

https://infodujour.fr/sante/72954-y-a-t-il-un-lien-entre-les-turbo-cancers-et-les-vaccins-arnm

Pr Angus Dalgleish, professeur d’oncologie à St George et oncologue médical consultant, alerte de la survenue soudaine de cancers à croissance rapide liées aux injections.

«je veux attirer l’attention de tout le monde sur le fait que cela ne ressemble pas à une coïncidence »

👁️ Voir la vidéo:

https://twitter.com/LDeclencheur/status/1611075814702956544

Pr. David Khayat, cancérologue « Nous avons une augmentation des cancers du pancréas foudroyante ! Et du cancer du poumon chez la femme souvent non fumeuse. »

👁️ Voir la vidéo:

https://twitter.com/SudRadio/status/1775131789431857586

Chiffres Cancer 2023 : pourquoi le nombre de cas a doublé en France ?

Le nombre de nouveaux cas de cancers a presque doublé en France, avec une augmentation de 98% chez l’homme et de 104% chez la femme, annonce l’Institut national du cancer le 4 juillet 2023.

Lire la suite:

https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2935229-chiffres-2023-cancer-france/

L’Europe fait actuellement face à une épidémie de cancers : plus d’un million de cas n’ont pas été détectés à cause de la gestion du COVID et des confinements. (Source: The Guardian).

Selon The Lancet*, plus de 30% de ces patients mourront.

https://t.me/repertoiredesresistants/284

https://www.cnews.fr/sante/2022-11-16/un-million-de-cas-de-cancer-nont-pas-ete-depistes-en-europe-cause-du-covid-19-selon

Epidémie de cancers foudroyants et « vaccins covid contaminés par le promoteur du virus cancerigène du singe vert (sv40), c’est admis dans plusieurs pays

DR Martin ZIZI:

Il y a toujours eu des cancers TRES rapides (évolution en -2 ans entre diagnostic et décès), – c’était des cas exceptionnels que l’on voyait une foi dans une vie médicale! – il y avait un terrain explicatif (génétique ou vie…)

ICI cela se passe très fréquemment, SANS signe d’appel, chez des gens qui A PRIORI n’avaient aucun risque, et à la vitesse d’une dépression immunitaire. Des cas tels que ceux-là, les toubibs qui me font l’honneur de travailler avec moi, en ont vu des dizaines (pas une dizaine ok!) C’est un mot que je n’aime pas utiliser – mais puisqu’il faut choquer pour être entendu, je dirais V-AIDS. Vaccine induced AIDS. Et à la difference du vrai AIDS,

Ces cancers vont plus vite!

Lire la suite:

https://pgibertie.com/2023/10/21/epidemie-de-cancers-foudroyants-et-vaccins-covid-contamines-par-le-promoteur-du-virus-cancerigene-du-singe-vert-sv40-cest-admis-dans-plusieurs-pays/