par Crashdebug

La Russie a ouvertement affirmé que les grandes sociétés pharmaceutiques, ainsi que des personnalités influentes du paysage politique américain, ont orchestré la pandémie de Covid-19 dans le cadre d’une stratégie de domination mondiale.

Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden et George Soros ont été cités comme participants à ce projet, ce qui laisse supposer leur implication dans une conspiration contre l’humanité.

L’ambassade de Russie aux États-Unis a déclaré jeudi : «La Russie veut que justice soit faite pour la création et la diffusion du SRAS-CoV-2, alors que l’Occident a dissimulé les origines et censuré les scientifiques et les journalistes». Les autorités russes affirment que les initiatives de recherche biologique entreprises par le département américain de la Défense en Ukraine doivent faire l’objet d’un examen juridique approfondi, y compris par les organisations internationales compétentes.