L’enquête du Comité d’enquête russe sur l’implication sonde de l’Ukraine et de l’Occident dans des attaques terroristes sur le sol de leur pays est plus importante que jamais après que le Washington Post (WaPo) a cité des responsables américains anonymes pour rapporter que les États-Unis avaient informé le FSB au début du mois de mars que Crocus serait attaqué. Cette affirmation contredit ce que d’autres responsables américains anonymes ont dit au New York Times (NYT) sur la façon dont les États-Unis ont dissimulé des informations spécifiques sur ce complot afin de ne pas brûler leurs sources et leurs méthodes.

Le NYT et le WaPo sont tous deux considérés comme des journaux de référence auxquels on peut faire confiance pour ne pas inventer de sources ou de déclarations, même si ce qui précède s’avère finalement factuellement incorrect. En conséquence, il n’y a aucune raison de douter que les deux médias aient effectivement servi de canaux à des responsables américains anonymes pour introduire leurs récits respectifs dans l’écosystème mondial de l’information, bien que l’on ne sache pas pourquoi ils se contredisent. La raison la plus probable est qu’il existe de profondes divisions internes sur cette question.

Chacun de ces deux principaux médias a fait état à la mi-novembre de la lettre signée par plus de 500 responsables de l’administration Biden dans quelque 40 agences gouvernementales exprimant une dissidence de principe sur la politique américaine à l’égard de la dernière guerre entre Israël et le Hamas. Ce précédent prouve qu’il ne s’agit pas d’une soi-disant « théorie du complot » que de spéculer sur de profondes divisions internes sur des questions sensibles telles que ce que les États-Unis savaient exactement avant l’attaque de Crocus et quelle part de cela a réellement transmise à la Russie.

En gardant cela à l’esprit, on peut dire que les sources du NYT ont révélé que les États-Unis avaient dissimulé des informations spécifiques sur ce complot terroriste, mais que les sources du WaPo ont ensuite limité les dommages causés à leur réputation après que la vérité précédente ait donné l’impression que l’Amérique était terrible aux yeux de beaucoup de gens. Néanmoins, ce que le NYT a rapporté est maintenant « trou de mémoire » tandis que l’affirmation contradictoire du WaPo est en train de devenir le récit officiel, ce qui contribue à discréditer les services de sécurité russes.

Immédiatement après l’attaque, les médias grand public (MSM) ont décontextualisé deux phrases de la réunion du président Poutine avec le FSB quelques jours avant l’incident afin d’alléguer malhonnêtement qu’il avait minimisé les menaces de l’EI-K dans la période qui a précédé ce qui s’est passé, mais cette analyse here ici démystifie cela. Pendant ce temps, cette analyse here cite les propres reportages des médias de masse au cours de l’année écoulée pour postuler que les États-Unis ont appris ce complot en espionnant Kiev, ce qui explique pourquoi ils sont si obsédés par le fait de ne blâmer que l’EI-K.

Les informations glanées dans les analyses précédentes donnent du crédit à ce que les sources américaines du NYT ont affirmé sur la rétention par les États-Unis d’informations spécifiques sur l’attaque, mais les preuves et la logique qu’elles contiennent n’ont pas franchi le « grand pare-feu occidental » de la censure des médias de masse. Les gens ordinaires en Occident pourraient donc être enclins à prêter une fausse crédibilité à ce que les sources américaines du WaPo viennent d’affirmer, manipulant ainsi leurs points de vue sur ce qui s’est passé avant l’attaque du Crocus.

Le moyen le plus efficace de percer le pare-feu mentionné ci-dessus est que le Comité d’enquête russe achève son travail en cours sur l’implication de l’Occident dans les attaques terroristes sur le sol de leur pays, telles que la série d’assassinats, les frappes de drones et les nombreuses attaques du pont de Crimée. Leur rapport final et les preuves associées pourraient alors devenir une telle sensation médiatique mondiale que les médias de masse seraient obligés d’en rendre compte, tout comme ils ont rapporté les allégations de Crocus de la Russie.

Cela protégerait non seulement l’intégrité de la Russie au milieu de l’affirmation des sources américaines du WaPo selon laquelle elle a inexplicablement ignoré les avertissements présumés selon lesquels Crocus serait ciblé, mais donnerait également un coup de main à la faction de l’État profond, comparativement plus responsable, représentée par les sources américaines du NYT. Les profondes divisions internes au sujet de Gaza et maintenant apparemment de Crocus ont le potentiel de modifier l’équilibre de la politique interne entre eux et d’influencer également les perceptions des électeurs à l’approche de novembre.

Si la faction de l’État profond, comparativement plus irresponsable, représentée par les sources du WaPo, est en mesure de maintenir sa domination sur le récit officiel sur cette question, alors les électeurs hésitants lors des prochaines élections au coude-à-coude pourraient penser que la Russie était irresponsable, et non l’administration Biden. Ceux qui apprennent la vérité sur l’implication de l’administration Biden dans des attaques terroristes sur le sol russe, cependant, pourraient alors voter pour des tiers ou soutenir Trump afin d’éviter la Troisième Guerre mondiale.

L’ancien président a accusé le président sortant d’avoir piqué ce scénario catastrophe en faisant une erreur de calcul le jour même de la publication du rapport du WaPo, cette préoccupation devenant une marque de fabrique de sa campagne, mais il ne s’agit pas d’une campagne de peur imprudente comme les critiques pourraient le prétendre. Les travaux en cours du Comité d’enquête russe prouveront à quel point l’administration Biden a été irresponsable à cet égard, bien qu’il soit prématuré de spéculer sur les preuves exactes qu’ils pourraient bientôt découvrir.

À tout le moins, le financement par les États-Unis de l’agence de renseignement militaire (GUR) et de la police secrète (SBU) ukrainiennes est suffisant pour les impliquer indirectement dans leurs crimes, car Washington aurait pu couper les cordons de la bourse pour protester contre leurs attaques terroristes il y a longtemps s’il ne les avait vraiment pas approuvés. Le rapport du WaPo de l’automne dernier, qui citait des sources américaines anonymes pour se vanter de la façon dont la CIA a reconstruit le GUR à partir de zéro à partir de 2014, est encore plus accablant car il suggère fortement que le GUR a toujours été le mandataire de la CIA.

Ces faits et bien d’autres figureront probablement dans les conclusions de l’enquête, qui, comme on pouvait s’y attendre, seront si scandaleuses que les médias se sentiront obligés d’en parler après avoir déjà rapporté l’allégation comparativement moins scandaleuse de l’implication américaine dans l’attaque terroriste de Crocus en particulier. Bien que l’intention de ces médias soit de discréditer les conclusions de l’enquête, tout comme leurs reportages sur la dernière affirmation mentionnée étaient censés faire de même, ils amplifieront toujours par inadvertance cette nouvelle.

Refuser d’en parler serait auto-discréditant et paraîtrait suspect, d’où la décision prise de contester l’affirmation de la Russie sur les liens américains et ukrainiens avec l’attaque du Crocus. Cependant, en rendant compte du rapport final du Comité d’enquête russe, les médias de masse donneraient involontairement un coup de main à la faction de l’État profond, comparativement plus responsable, représentée par les sources du NYT, et informeraient les électeurs de l’activité terroriste dans laquelle l’administration Biden est impliquée.

Pour être clair, la Russie a le droit d’enquêter sur l’implication de quiconque dans des attaques terroristes sur son sol et de partager ce qu’elle a appris avec le monde, comme n’importe quel pays l’a fait. Les effets de deuxième et de troisième ordre qui sont prévus pour se dérouler après que les médias de masse l’amplifient par inadvertance dans une tentative de le discréditer une fois que le rapport final deviendra une sensation médiatique mondiale ne sont pas planifiés mais sont simplement prévisibles. Il s’agit d’une différence cruciale, car planifier pour influencer la dynamique de l’État profond et de l’élection équivaudrait à de l’ingérence.

Le dilemme des médias est le même que celui auquel ils ont été confrontés il y a huit ans après les fuites du DNC, en ce sens qu’ils ont été contraints de les rapporter après que cette nouvelle soit devenue trop importante pour être ignorée, mais cela a fini par influencer la dynamique de l’État profond et des élections. Quelque chose de similaire se produit aujourd’hui aussi, bien qu’au lieu d’une autre série de fuites du DNC, une faction de l’État profond comparativement plus responsable a divulgué au NYT que les États-Unis avaient dissimulé des renseignements spécifiques qui auraient pu empêcher l’attaque terroriste de Crocus.

Contrairement à il y a huit ans, cependant, leurs rivaux comparativement plus irresponsables ont beaucoup plus de pouvoir à la suite de la purge de l’administration Biden qui a politiquement neutralisé la plupart des forces de l’État profond opposées à leur nouvelle guerre froide contre la Russie. Cette faction dissidente existe toujours, comme en témoigne ce qu’elle a dit au NYT, mais ses rivaux sont beaucoup plus puissants, comme le prouve le fait qu’ils ont répondu par le dernier faux récit poussé par le WaPo alléguant que les États-Unis auraient transmis des informations spécifiques à la Russie.

C’est dans ce contexte plus large que le Comité d’enquête russe mène son travail en cours, dont les effets de second et de troisième ordre pourraient influencer l’État profond et la dynamique électorale de l’Amérique une fois que leur rapport final sera publié et amplifié par inadvertance par les médias dans une tentative désespérée de le discréditer. Pour ces raisons, leurs conclusions pourraient avoir un impact démesuré non seulement sur les événements aux États-Unis eux-mêmes, mais aussi dans le monde entier, compte tenu de l’importance du rôle central de ce pays dans les affaires mondiales.