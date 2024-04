Les Canadiens plongés dans la pauvreté…conséquence inévitable du confinement dément de 2020

Cette vidéo décrit de façon vivante l’effondrement économique et le sort de la pauvreté au Canada, sans toutefois se concentrer sur les causes sous-jacentes, ni sur le contexte historique.

Souvenez-vous du confinement du 11 mars 2020. Déstabiliser la structure sociale, politique et économique de 190 pays souverains ne peut constituer une « solution » à la lutte contre le virus…(voir : https://les7duquebec.net/archives/290650 )

Le confinement a consisté en « l’enfermement de la main-d’œuvre » couplé à « la paralysie du lieu de travail ». Économie 101. Je pose la question à mes étudiants. Que se passe-t-il ?

Chaos de l’économie réelle…ce n’est pas la supposée pandémie qui détruisit l’économie mais l’imposition du confinement dément, contre productif et criminel

Le confinement du 11 mars 2020 a déclenché un processus de crise économique et sociale dans le monde entier. Elle a contribué à une vague de faillites et de pauvreté.

La vérité tacite est qu’une pandémie inexistante lancée en mars 2020 a fourni un prétexte et une justification pour précipiter la planète entière dans une spirale de chômage de masse, de faillite, d’extrême pauvreté et de désespoir.

Michel Chossudovsky, Global Research, 4 avril 2024

Le Canada traverse un effondrement économique.

Les organismes de bienfaisance alimentaires (foods banks) ont une liste d’attente interminable et n’ont plus de provisions.

Y a-t-il un signe d’effondrement économique total plus évident que celui des gens qui n’ont pas les moyens de se nourrir?

Pourquoi cela se produit-il ?

