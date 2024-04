Par Moon of Alabama − Le 4 avril 2024

C’est une histoire plutôt triste :

Discours du Président de la Fédération de Russie – Kremlin.ru, 24 février 2022

Le but de cette opération est de protéger des personnes qui, depuis huit ans, subissent l’humiliation et le génocide perpétré par le régime de Kiev. À cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l’Ukraine, ainsi qu’à traduire en justice ceux qui ont perpétré de nombreux crimes sanglants contre des civils, notamment contre des citoyens de la Fédération de Russie.