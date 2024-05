BYE-BYE TRUDEAU!

Les mesures extrêmes et violentes imposées par Trudeau contre les camionneurs en 2022, sont déclarées illégales et déraisonnables par la cour fédérale! Vous voulez une bonne nouvelle pour 2024? En voila une!

Après avoir gobé tous ce FAKE NEWS de ces médias trompeurs et MAIN STREAM, pendant la campagne de salissage des anti-vax, les anti-masques, voilà que la cour fédéral se réveille et déclare Trudeau menteur et dictateur! C’est quasiment incroyable! Bien sur, qu’il va aller en appel, mais ce n’est plus lui qui contrôle.

Malgré le blitz de la campagne de peur pendant deux ans de décrets illégaux, de restrictions et de harcèlements, il y a des gens, bien informés, légalement et médicalement, pour défendre NOTRE démocratie si malmenée pendant le règne de Trudeau et Legault.

Il y a eu beaucoup de morts inutiles et de vieillards abusés et séquestrés par la force. Les vieux mouraient seuls, la couche pleine ! Les proches étaient cruellement tenus à l’écart. Heureusement que ces braves camionneurs ont pris l’avant scène et dénoncer tous ces décrets inutiles et cruels. Et ils ont payés le GROS prix pendant que Pfizer et d’autres gagnaient des milliards?!?

Le gel des comptes bancaires et des cartes de crédits (avec la collaboration de NOS banques!) au Canada! La précieuse Charte canadienne des droits et libertés, ignorée et bafouée par Trudeau.

Oui Justin, le Convoi de la liberté a tout changé en quelques semaines! Plus de masques, plus de mandats de vaccins, ni des passeports obligatoires. Retour au choix individuel de… LIBERTÉ! La désobéissance civile à la Canadienne et totalement non-violente.

Hey Trudeau, Legault, on n’en veut pas de mandats autoritaires! Compris? Ce que ce mouvement de contestation ,le plus grand jamais vu au Canada, était incroyablement important! Fallait crier «STOP LES MANDATS»!

À Ottawa en 2022, je n’ai jamais vu des policiers aussi armés et arrogants! Et TOUT se passait en Anglais, «Speak white!» Et c’est là que j’ai commencé ma pétition pour déménager la capitale du Canada à Gatineau. Mais je l’ai perdu depuis. Je ne sais pas où? Pourtant, ça allait bien, mon affaire…

Je peux marcher la tête haute, sans masque. Merci aux camionneurs et à nous tous qui avons bravé les -35 et le harcèlement de la police, des millions de gens nous ont appuyés. Merci!

John Mallette

Le Poète Prolétaire