Israël a déjà génocidé entre 5 et 10 % de la population de Gaza

Gaza : le bilan pourrait dépasser considérablement les 100 000 morts

L’article que nous reproduisons ci-dessous est long. Nous en recommandons néanmoins la lecture à tout le monde. Il s’agit d’une enquête publiée samedi 6 avril 2024 dans la version en langue anglaise du quotidien israélien Haaretz, que nous avons traduite en français. Le voici :

https://mai68.org/spip2/spip.php?article18077

Pourquoi le Hamas minimise-t-il le nombre de tués ?

Extrait d'une vidéo datant du 19 décembre 2023

Extrait d’une vidéo datant du 19 décembre 2023

22 000 bombes israéliennes ont été lâchées par Israël sur Gaza au 19 décembre 2023. Or, le Hamas prétend qu’elle n’ont tué que 22 000 personnes. Comment imaginer qu’une bombe qui détruit un immeuble ne tue qu’une seule personne ? Elle en tue combien en moyenne, en réalité ? 5, 10, 20 ? Déjà, il y a quelques semaines un expert militaire évaluait le nombre de tués à 150 000.

Donc, c’est clair, le Hamas minimise énormément le nombre de tués directement par les bombardements israéliens sur Gaza. Pourquoi ?

Je remettais récemment au goût du jour par le bais du simple titre « Les Palestiniens piégés : le drame du Hamas » un article de mon ancien site datant de 2014 :

Palestine – Gaza – Israël a réussi à remplir son vrai but : renforcer le Hamas !

https://mai68.org/spip/spip.php?article7846

Palestine – Gaza – Un génocidaire invité au Sénat français ?

Le Sénat de la République Française s’apprête à recevoir, la semaine prochaine, un des hauts responsables du gouvernement génocidaire israélien, en la personne d’Amir Ohana, le président du parlement (Knesset) local.

NON A LA PRÉSENCE DES GÉNOCIDAIRES À PARIS !

MANIFESTONS NOTRE INDIGNATION !

https://mai68.org/spip2/spip.php?article18076

Israël crée des zones tampons à Gaza (vidéo 2’21)

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

16% de Gaza sera détruit par Israël

Enregistré sur France 2 le 4 avril 2024 au 20h

Israël veut créer des zones tampons à Gaza qui vont voler et détruire une fois de plus une partie substantielle du territoire palestinien.

https://mai68.org/spip2/spip.php?article18052

Ils sauvent les tortues de mer mais ils tuent les animaux humains (vidéo 6’)

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Telk Qadeya – Cairokee – تلك قضية – امیر عید – كايروكي

(Arabic, English & Persian SUB)

A Triumph Of Music – 10 janv. 2024

« Telk Qadeya » est une chanson arabe composée par le groupe égyptien « Cairokee » et interprétée par Amir Eid, le chanteur principal du groupe. Les paroles de la chanson sont de Mustafa Ebrahim, l’un des jeunes poètes égyptiens les plus célèbres. La chanson est sortie en novembre 2023, un mois après le début de la guerre à Gaza. Cette chanson est devenue plus célèbre après son interprétation au Festival du film d’El Gouna en Égypte. Il critique le double standard, qui fait l’éloge de l’humanité et du sauvetage de la planète Terre, mais ignore les souffrances et les meurtres de personnes en raison de leur nationalité (ici des Palestiniens).

https://mai68.org/spip2/spip.php?article18048

Le Massacre de la Piazza Fontana à Milan en Italie le 12 décembre 1969 (vidéo 2h05)

Anatomie d’un terrorisme commandité par l’État italien pour contrer un mouvement social :

https://mai68.org/spip2/spip.php?article18074

