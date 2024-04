Les talibans continuent d’arrêter arbitrairement des militantes pour les droits des Afghanes

Le 27 mars 2024, vers 18 heures, heure locale, des talibans armés ont attaqué une maison d’habitation dans le quartier de Dasht e Barchi à Kaboul et ont arrêté quatre personnes et les ont emmenées. (English…below).

Trois sœurs, Azada Rezaei, 25 ans, Nadia, 17 ans, Elaha, 14 ans, et leur frère Yahya Rezaei, 22 ans, ont été transférés vers un lieu inconnu après avoir été arrêtés. La famille des jeunes filles arrêtées a déclaré aux médias qu’après cet incident, elles avaient contacté les autorités de sécurité du district et le ministère de l’Intérieur, mais que les autorités de sécurité ont simplement nié leur implication dans cette affaire et n’ont pas fourni d’autres explications à la famille et aux médias. .

Des responsables talibans ont déclaré à la chaîne de télévision « Afghanistan International » qu’ils enquêtaient sur l’affaire dans laquelle quatre membres d’une famille avaient été arrêtés par des « inconnus ». Ces quatre personnes, militantes du mouvement de protestation anti-talibans et réclamant les droits des filles à l’éducation et à la liberté, auparavant leur sœur aînée, Tamana Rezaei, avait été emprisonnée par les talibans, qui ont été libérées au bout de 29 jours. Mme Zafar, chef de la branche de Kaboul du Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW), affirme que les talibans ont arbitrairement arrêté, torturé et tué des centaines de femmes et de filles manifestant au cours des trois dernières années et qu’ils ont jusqu’à présent rarement reconnu leur responsabilité.

Mme Zafar ajoute qu’en raison de la peur et de la terreur des talibans, les familles des femmes et des filles détenues ne peuvent pas parler avec les médias des difficultés et du traitement brutal infligé aux talibans ni intenter une action en justice pour la libération de leurs proches.

Amnesty International, dans son dernier appel envoyé au chef de l’agence de renseignement des Taliban pour la libération des femmes emprisonnées, a écrit que depuis l’arrivée au pouvoir des Taliban en août 2021, un grand nombre de femmes protestant contre la politique des Taliban ont disparu. ou été arrêté et torturé.

SMAW exige la libération immédiate d’Azada, Nadia, Elaha et Yahya, et les talibans doivent être tenus responsables à cet égard. Arrêter des jeunes filles et surtout des enfants est non seulement un acte inhumain mais aussi contraire aux traditions et à la culture de la société afghane. La détention arbitraire et le maintien des détenus dans des lieux inconnus, la torture physique et mentale, la privation du droit des prisonniers à avoir un avocat et à communiquer avec leur famille, etc., sont des rencontres et des crimes extra-légaux.

Tous les manifestants emprisonnés doivent être libérés immédiatement ! Les manifestants disparus doivent être recherchés, identifiés et relâchés ! Il faut mettre fin à la politique d’apartheid de genre ! Les talibans ne méritent pas de négocier, mais ils méritent d’être jugés ! Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) 30 mars 2024 Kaboul, Afghanistan

Le Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) VISITER : INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF AFGHAN WOMEN (defendafghanwomen.org) condamne la politique misogyne et l’apartheid des talibans et exige la fin immédiate de cette politique. VISITER :condamne la politique misogyne et l’apartheid des talibans et exige la fin immédiate de cette politique.

The Taliban continue to arbitrarily arrest women activists

On March 27, 2024, around 6:00 PM local time, armed Taliban attacked a residential house in Dasht e Barchi area of ​​Kabul and arrested four people and took them away. Three sisters, 25-year-old Azada Rezaei, 17-year-old Nadia, 14-year-old Elaha and their brother Yahya Rezaei 22 years old, were transferred to an unknown place after being arrested.

The family of the arrested girls told the media that after this incident, they approached the district security authorities and the Ministry of Interior Affairs, but the security authorities simply denied their involvement in this matter and did not provide further explanations to the family and the media. Taliban officials have told « Afghanistan International » TV that they are investigating the case in which four members of a family were arrested by “unknown people”.

These four people, who were activists of the anti-Taliban protest movement and demanding the rights of girls to education and freedom, previously their older sister, Tamana Rezaei had been imprisoned by the Taliban, who was released after 29 days.

Ms.Zafar, the head of the Kabul branch of the Spontaneous Movement of Afghan Women (SMAW), says that the Taliban have arbitrarily arrested, tortured and killed hundreds of protesting women and girls in the past three years, and so far rarely acknowledged responsibility. Ms. Zafar adds that due to the fear and terror of the Taliban, the families of detained women and girls cannot talk with the media about the hardships and brutal treatment of the Taliban or file a lawsuit for the release of their loved ones.

Amnesty International in its last appeal sent to the head of the intelligence agency of the Taliban for the release of imprisoned women, has written that since the Taliban came to power in August 2021, a large number of women protesting the policies of the Taliban have disappeared or been arrested and tortured.

SMAW demands the immediate release of Azada, Nadia, Elaha and Yahya, and the Taliban must be held accountable in this regard. Arresting young girls and especially children is not only an inhumane act but also contrary to the traditions and culture of the Afghan society. Arbitrary detention and keeping detainees in unknown places, physical and mental torture, depriving prisoners of the right to have a lawyer and communication with their families, etc, are extra-legal encounters and crimes.

All imprisoned protesters must be released immediately!

Missing protesters must be searched, identified and released!

The policy of gender apartheid must be ended!

The Taliban do not deserve to negotiate, but they deserve to be tried!

Spontaneous Movement of Afghan Women (SMAW)

March 30, 2024 Kabul, Afghanistan