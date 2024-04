Le capital européen panique, tandis que le capital américain désespère et que le capital russe exulte

Par Tom Luongo – Le 14 mars 2024 – Source Gold Goats ‘N Guns

La semaine dernière a été riche en rebondissements. Elle a commencé avec la condamnation par la Cour suprême des États-Unis (9-0) de l’utilisation du 14e amendement pour punir les opposants politiques. Ensuite, la méchante sorcière de Kiev, Vic(Toria) “Cookies” Nuland, a été évincée du département d’État après avoir torturé le monde pendant des décennies avec sa psychopathie.

Ensuite, Donald Trump a pratiquement renvoyé Nikki Haley à son Waffle House près de Greenville.

Enfin, le président français Emmanuel Macron a tenté de convaincre le monde entier que l’OTAN était prête à envoyer des troupes en Ukraine. Lesquelles ? Clairement pas des troupes françaises, qui ne sont bonnes à ce stade que pour “faire un safari en Afrique du Nord” , selon le colonel Doug MacGregor.

Et pas non plus les navires britanniques, qui ne semblent pas pouvoir quitter le port. Je pense qu’il y a une sorte de compétition entre les échecs des compagnies aériennes Boeing et les échecs des navires britanniques… mais je peux aussi être conspirationniste.

Non, la réponse a toujours été que ce seraient des troupes américaines en Europe qui mèneraient la guerre de l’Europe dont tout le monde – le Royaume-Uni, Davos et ses apparatchiks de l’UE, et les néoconservateurs américains – pensait qu’elle serait un succès retentissant pour saigner la Russie.

Et je suis sûr que c’est exactement la façon dont ils l’ont planifié dans leur fichier Microsoft Project au Globalist Central.

Cela n’a manifestement pas eu lieu et c’est l’Ukraine qui est aujourd’hui en grande difficulté. La vérité, qui se fait rare depuis le début de la guerre il y a deux ans, c’est que l’Ukraine a toujours été en grande difficulté.

Et cela a conduit, comme on pouvait s’y attendre, à la situation que nous connaissons aujourd’hui. Le soutien des États-Unis au projet Ukraine touche à sa fin, si ce n’est déjà fait. Et la panique en Europe est palpable.

Tout cela était très prévisible si l’on acceptait le cadre d’une scission au sommet de la hiérarchie américaine. Une faction attachée à la vision de l’avenir de Davos, qui impliquait des États-Unis dociles, voire battus, et une autre faction qui levait les yeux de son écran et disait : “Euh… non” .

Tout était évident il y a environ huit mois, lorsque le grand sommet de l’OTAN à Vilnius s’est terminé par les gémissements du ministre britannique de la Défense de l’époque, Ben Wallace. Wallace était censé remplacer Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l’OTAN, mais il a été écarté par Joe Biden (JOAH Bii-Den !).

Après cela, il n’a plus été question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Zelensky est retourné à Kiev avec les larmes aux yeux après que Biden ne lui a rien donné non plus. Puis, en octobre, le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy a été évincé lors d’un putsch par Matt Gaetz et une poignée de partisans de la ligne dure du GOP en matière de fiscalité.

Ils ont immédiatement obtenu du nouveau président de la Chambre, Mike Johnson (Républicain de Louisiane), qu’il lie tout nouveau financement de l’aide étrangère à des réductions de dépenses et à l’affectation de fonds à la sécurité des frontières, dans la mesure où la faible majorité du Congrès le permettrait.

Depuis lors, Joe Biden a été contraint de chercher sous les canapés du Pentagone quelques millions de dollars à envoyer à l’Ukraine. Il en a trouvé 300 l’autre jour. Aussi mauvaise que soit la situation, le fait que ce soit des millions plutôt que des milliards doit être considéré comme une victoire.

Le Sénat a tenté de faire chanter Johnson avec son ridicule projet de loi d’aide de 95 milliards de dollars et Johnson a simplement fait pression sur le patron Chuck Schumer en demandant une suspension de séance de deux semaines. Aujourd’hui, le mieux qu’ils puissent espérer, c’est un projet de loi plus modeste, avec une clause de prêt/location, sans que l’argent ne soit affecté à l’“aide humanitaire” – un euphémisme pour se remplir les poches.

Et malgré son rapprochement avec les faucons du Sénat, Johnson continue d’utiliser l’aide à l’Ukraine comme un moyen de faire passer en premier les réformes de financement national. Chaque jour où l’on marchande sur ces questions est un jour de plus qui annonce la fin du Projet Ukraine, alors que les forces russes prennent chaque jour des villes et des villages dans le Donbass occidental.

Encore une fois, ce n’est pas une solution idéale, loin s’en faut, mais c’est une victoire à la Pyrrhus.

Mais telle est la situation après la semaine dernière et elle est bien meilleure qu’au début de l’année, puisque cet argent était déjà attendu il y a six mois.

L’Europe est désormais en mesure d’ôter complètement le masque. En effet, à mesure que les États-Unis se retirent lentement de l’Ukraine, les appels de l’UE pour que l’Amérique maintienne le cap se font de plus en plus forts et stridents.

Rappelez-vous qu’en 2022-23, lorsqu’il semblait que les États-Unis étaient déterminés à aller de l’avant en Ukraine, les dirigeants européens comme Macron et d’autres étaient plus circonspects. Ils voulaient donner un avertissement sur les dangers d’une escalade en Ukraine. Ils ont pu passer pour des modérés dans la salle de crise, tout en continuant à envoyer des milliards d’euros d’aide et d’armes, en obligeant tout le monde à se plier à leurs exigences.

Le véritable événement révélant la position réelle de l’Europe sur cette guerre a été la menace vis-à-vis de Viktor Orban, de la Hongrie, d’une dévastation économique complète s’il ne permettait pas à leur programme d’aide de 50 milliards de dollars de passer au Conseil européen.

Maintenant que tous les plans militaires de Nuland ont échoué, que l’armée ukrainienne a été détruite pour la troisième fois et que toutes leurs tentatives de saper les États-Unis juridiquement et économiquement (Powell doit Pivoter !) ont capoté, l’Europe se retrouve dans une panique aveugle.

Parce que, comme le suggèrent les sondages les uns après les autres, Trump retournera à la Maison Blanche en janvier et a l’intention de mettre rapidement fin aux tueries et aux autres manigances en Ukraine. Orban est la voix de la raison de Trump en Europe de l’Est et en Russie :

Orban, qui s’est entretenu vendredi avec Trump à Mar-a-Lago, en Floride, n’a pas expliqué comment les Américains allaient s’y prendre, mais il a déclaré que l’interruption de l’aide américaine était un élément crucial du plan. “Si les États-Unis ne fournissent pas d’argent, les Européens ne seront pas en mesure de financer cette guerre et celle-ci prendra fin”, a déclaré Orban lors d’une interview accordée dimanche à la chaîne de télévision M1. Au cours de sa présidence, Trump s’est révélé être “un homme de paix” , a affirmé le dirigeant hongrois. Cette position le met en phase avec la Hongrie, contrairement à l’administration du président américain Joe Biden et à de nombreux membres de l’UE, a-t-il ajouté. “Le gouvernement Démocrate américain et les dirigeants de l’UE, ainsi que les dirigeants des plus grands États membres de l’UE, sont des gouvernements favorables à la guerre. Donald Trump est pour la paix, la Hongrie est pour la paix. Cette différence est à la base de tout” , a déclaré Orban.

Trump est beaucoup de choses, mais il n’est pas idiot quand il s’agit d’argent. Coupez les flux financiers et vous mettez fin à la guerre. Le joker est la saisie des avoirs en devises étrangères de la Russie, ce qui serait la chose la plus stupide que tous ces gens pourraient faire. C’est pourquoi ils ne veulent pas se taire à ce sujet.

Pour sa part, Poutine en a autant fini avec le régime actuel de l’UE qu’avec la junte de Biden aux États-Unis. Il a essayé de les raisonner, mais tout ce que nous entendons, c’est l’agressivité la plus exagérée de la part des suspects habituels, comme Macron.

Poutine comprend maintenant que la seule diplomatie possible est celle qui se fait à la pointe de son fusil, voire pas de diplomatie du tout. Et si l’Ukraine s’apprête à attaquer, au nom de l’Europe, des infrastructures critiques à l’intérieur de la Russie, il ne prendra pas de gants et ne se contentera pas d’un tapis de bombes sur la ligne de contact.

Je vous ai dit l’année dernière que, quoi qu’en pense l’Occident, il n’y aura “pas de trêve pour le Heartland” . Et la façon dont la Russie a battu l’Occident en Ukraine a été de continuer à lui faire croire qu’il avait une chance de gagner en laissant juste assez d’espoir pour que l’Occident continue d’envoyer des milliards à l’abattoir.

Quoi qu’il en soit, il n’y aura pas de trêve dans le Heartland. La Russie ne reculera pas. La Chine la soutiendra jusqu’au bout, tout comme l’OPEP+ et le reste de l’Asie centrale. Mais ils n’iront pas plus loin que nécessaire dans l’escalade. Permettre à l’Occident de continuer à penser qu’il peut gagner est la forme ultime de l’écrasement d’un adversaire supérieur. Et même si l’Ukraine finit par devenir un hachoir à viande tout le long de la décennie sans vainqueur clair, elle servira chaque jour d’avertissement au reste de l’Asie : il n’y a pas de retour en arrière possible et leur avenir est mieux servi avec leurs voisins qu’en acceptant des pots-de-vin pour rester des vice-rois à la solde de l’Occident.

Des goules sans âme comme David Cameron et Lindsey Graham pensent que c’est le meilleur investissement de tuer des Russes sans qu’aucune vie européenne ou américaine ne soit réellement perdue.

Je suppose que les Slaves ne sont pas non plus des personnes.

Et je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, mais c’est exactement ce qui s’est passé, la Russie a entraîné l’Europe dans l’ultime chaudron, qui ressemble désormais davantage à un trou noir politique et économique. Et tout ceci est loin d’être terminé.

Ce qu’elle a fait n’a laissé au monde aucun doute quant au véritable objectif de cette guerre, qui n’a pas grand-chose à voir avec la Russie elle-même.

Le véritable objectif est de préserver le modèle commercial colonialiste de la vieille Europe et de la Grande-Bretagne, modèle qui a séduit les États-Unis qui ont cru qu’ils étaient des partenaires égaux. Il est clair qu’ils ne pensent pas ça de nous.

Si j’ai compris quelque chose au cours de ces dernières années de couverture de la géopolitique, c’est qu’à chaque fois que vous pensez comprendre les impératifs qui sous-tendent les événements actuels, une autre couche est épluchée pour révéler une vérité encore plus profonde.

Et aujourd’hui, cette vérité profonde, c’est que l’Europe est en guerre contre la Russie parce qu’avec une victoire russe en Ukraine, elle est à la merci de tous les grands producteurs d’énergie du monde – les États-Unis, la Russie, le Moyen-Orient. Il ne s’agit pas de l’agression de la Russie, ni de la redéfinition des frontières par des moyens militaires.

Ainsi, alors que leur vrai visage est révélé et que leurs larbins au Capitole des États-Unis demandent le remboursement, nous allons assister à cette tragédie pendant encore un an ou deux, dans l’espoir que les États-Unis se suicident en leur nom. Quelle que soit la raison qui les motive, des gens comme Mitch McConnell, Graham et John Cornyn seront heureux de vendre ce qu’il reste du pays pour sauver leur pitoyable personne.

Le fait qu’ils fassent cela pour une bande d’eurocrates tout aussi pathétiques est l’aspect le plus tragique de toute cette affaire.

Mais c’est ainsi que le changement doit finalement se produire, en poussant les véritables motifs sur le devant de la scène, en braquant sur eux les projecteurs et en les regardant se tortiller avant de les bombarder d’une nouvelle salve de nourriture avariée.

Et quelle meilleure humiliation pour eux que de voir Donald Trump distribuer des tomates….

Tom Luongo

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone. L’Europe panique tandis que Trump sort de sa tombe politique | Le Saker Francophone