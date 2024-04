Comment «l’ordre mondial» fondé sur des règles imposées est en train de sombrer dans la sauvagerie

Par Pepe Escobar.

Alors que l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord de facto célèbre son 75e anniversaire, portant la devise de Lord Ismay à des sommets sans cesse élevés (« gardez les Américains à l’intérieur, les Russes à l’extérieur et les Allemands à terre »), cette épaisse plaque de bois norvégienne se faisant passer pour le secrétaire général a eu une joyeuse « initiative » pour créer un fonds de 100 milliards d’euros pour armer l’Ukraine au cours des cinq prochaines années.

Traduction, en ce qui concerne le front financier crucial dans l’affrontement OTAN-Russie : sortie partielle de l’Hégémon – déjà obsédé par la prochaine guerre éternelle, contre la Chine ; C’est là qu’entre en scène l’équipage hétéroclite de chihuahuas européens délabrés et désindustrialisés, tous lourdement endettés et la plupart embourbés dans la récession.

Quelques QI au-dessus de la température ambiante moyenne au siège de l’OTAN à Haren, à Bruxelles, ont eu la témérité de se demander comment arriver à une telle fortune, car l’OTAN n’a aucun levier pour lever des fonds auprès des États membres.

Après tout, les Européens ne seront jamais en mesure de reproduire la machine à blanchir l’hégémon qui a fait ses preuves. Par exemple, en supposant que le paquet de 60 milliards de dollars proposé par la Maison Blanche à l’Ukraine soit approuvé par le Congrès américain – et ce ne sera pas le cas – pas moins de 64 % du total n’atteindra jamais Kiev : il sera blanchi au sein du complexe militaro-industriel.

Pourtant, cela devient encore plus dystopique : le Norvégien Wood, le regard robotique, les bras agités, croit en fait que la décision qu’il propose n’impliquera pas une présence militaire directe de l’OTAN en Ukraine – ou dans le pays 404 ; quelque chose qui est déjà un fait sur le terrain depuis un certain temps, indépendamment des sifflements bellicistes du Petit Roi à Paris (Peskov : « Les relations entre la Russie et l’OTAN ont sombré dans la confrontation directe »).

Maintenant, associez le spectacle des Looney Tunes mortels le long du front de l’OTAN avec les performances du porte-avions Hegemon en Asie de l’Ouest, portant constamment son projet de génocide de massacre et de famine à l’échelle industrielle à Gaza à des hauteurs indescriptibles – l’holocauste méticuleusement documenté regardé dans un silence tordu par les « dirigeants » du Nord.

La rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, a bien résumé la situation : l’entité de psychopathologie biblique « a intentionnellement tué les travailleurs du WCK afin que les donateurs se retirent et que les civils de Gaza puissent continuer à mourir de faim tranquillement. Israël sait que les pays occidentaux et la plupart des pays arabes ne bougeront pas le petit doigt pour les Palestiniens.

La « logique » derrière la frappe délibérée de trois coups sur le convoi humanitaire clairement signé de travailleurs qui soulagent la famine à Gaza était d’éviscérer de la nouvelle un épisode encore plus horrible : le génocide dans le génocide de l’hôpital al-Shifa, responsable d’au moins 30% de tous les services de santé à Gaza. Al-Shifa a été bombardée, incinérée et plus de 400 civils ont été tués de sang-froid, dans plusieurs cas littéralement écrasés par des bulldozers, y compris des médecins, des patients et des dizaines d’enfants.

Presque simultanément, le gang de psychopathologie biblique a complètement éviscéré la convention de Vienne – ce que même les nazis historiques n’ont jamais fait – frappant la mission consulaire et la résidence de l’ambassadeur d’Iran à Damas.

Il s’agissait d’une attaque au missile contre une mission diplomatique, bénéficiant de l’immunité, sur le territoire d’un pays tiers, contre lequel le gang n’est pas en guerre. Et pour couronner le tout, tuer le général Mohammad Reza Zahedi, commandant de la Force Qods du CGRI en Syrie et au Liban, son adjoint Mohammad Hadi Hajizadeh, cinq autres officiers et un total de 10 personnes.

Traduction : un acte de terreur, contre deux États souverains, la Syrie et l’Iran. Équivalent à la récente attaque terroriste contre l’hôtel de ville de Crocus à Moscou.

L’inévitable question résonne aux quatre coins des terres de la majorité mondiale : comment ces terroristes de facto peuvent-ils s’en tirer avec tout cela, encore et encore ?

Le nerf du totalitarisme libéral

Il y a quatre ans, au début de ce que j’appellerai plus tard les années folles, nous commencions à assister à la consolidation d’une série de concepts entrelacés définissant un nouveau paradigme. Nous commencions à nous familiariser avec des notions telles que le disjoncteur ; boucle de rétroaction négative ; l’état d’exception ; nécropolitique ; et le néofascisme hybride.

Au fur et à mesure que la décennie avance, notre situation a peut-être au moins été atténuée par une double lueur d’espoir : la poussée vers la multipolarité, menée par le partenariat stratégique russo-chinois, avec l’Iran jouant un rôle clé, et tout cela couplé à l’effondrement total, en direct, de « l’ordre international fondé sur des règles ».

Pourtant, affirmer qu’il y aura un chemin long et sinueux à parcourir est la Mère de tous les euphémismes.

Donc, pour citer Bowie, l’ultime grand esthète tardif : Où sommes-nous maintenant ? Prenons cette analyse très pointue du toujours attachant Fabio Vighi de l’Université de Cardiff et modifions-la un peu plus.

Quiconque applique sa pensée critique au monde qui nous entoure peut ressentir l’effondrement du système. C’est un système fermé, d’accord, facilement définissable comme le totalitarisme libéral. Cui bono ? Les 0,0001 %.

Il n’y a rien d’idéologique là-dedans. Suivez l’argent. La boucle de rétroaction négative déterminante est en fait la boucle de la dette. Un mécanisme criminellement antisocial maintenu en place par – quoi d’autre – une psychopathologie, aussi aiguë que celle manifestée par les génocidaires bibliques en Asie occidentale.

Le Mécanisme est mis en œuvre par une triade.

1. L’élite financière transnationale, les superstars des 0,0001%.

2. Juste en dessous, la couche politico-institutionnelle, du Congrès américain à la Commission européenne (CE) à Bruxelles, ainsi que les «dirigeants» de l’élite compradore du Nord et du Sud.

3. L’ancienne « intelligentsia » fait aujourd’hui essentiellement du piratage pour le compte des médias et de l’université.

Cette hyper-médiatisation institutionnalisée de la réalité est (c’est moi qui souligne), en fait, Le Mécanisme.

C’est ce mécanisme qui a contrôlé la fusion de la « pandémie » préfabriquée – avec de l’ingénierie sociale hardcore vendue comme des « confinements humanitaires » – en, une fois de plus, Forever Wars, du projet Génocide à Gaza à l’obsession de la russophobie et de la culture de l’annulation intégrée dans le projet Guerre par procuration en Ukraine.

C’est l’essence de la normalité totalitaire : le Projet pour l’Humanité par les « élites » de l’Occident collectif de l’Occident collectif qui se sont autoproclamées « élites » de la Grande Réinitialisation.

Les tuer en douceur avec l’IA

L’un des principaux vecteurs de l’ensemble du mécanisme est l’interconnexion directe et vicieuse entre une euphorie tecno-militaire et le secteur financier hyper-inflationniste, désormais sous l’emprise de l’IA.

Entrez, par exemple, des modèles d’IA tels que « Lavender », testés sur le terrain dans le laboratoire de la mort de Gaza. Littéralement : l’intelligence artificielle programme l’extermination des humains. Et c’est ce qui se passe, en temps réel. Appelez cela le projet AI Genocide.

Un autre vecteur, déjà expérimenté, est intégré dans l’affirmation indirecte de la méduse toxique de la CE Ursula von der Lugen : essentiellement, la nécessité de produire des armes comme vaccins anti-Covid.

C’est au cœur d’un plan visant à utiliser le financement de l’UE par les contribuables européens pour « augmenter le financement » des « contrats conjoints d’armement ». C’est une progéniture de la poussée d’Ursula von der Lugen pour déployer des vaccins Covid – une gigantesque escroquerie liée à Pfizer pour laquelle elle est sur le point de faire l’objet d’une enquête et sans doute d’être exposée par le ministère public de l’UE. Selon ses propres mots, à propos de l’escroquerie aux armes proposée : « Nous l’avons fait pour les vaccins et le gaz. »

C’est ce qu’on appelle la militarisation de l’ingénierie sociale 2.0.

Au milieu de toute l’action dans ce vaste marécage de corruption, l’agenda hégémonique reste assez flagrant : maintenir son hégémonie militaire – en déclin – principalement thalassocratique, quoi qu’il arrive, comme base de son hégémonie financière ; protéger le dollar américain ; et protéger ces dettes non mesurables et impayables en dollars américains.

Et cela nous amène au modèle économique sordide du turbo-capitalisme, tel qu’il est vendu par les pirates médiatiques collectifs occidentaux : la boucle de la dette, l’argent virtuel, les emprunts incessants pour faire face à « l’autocrate » Poutine et à « l’agression russe ». C’est un sous-produit clé de l’analyse brûlante de Michael Hudson sur le syndrome FIRE (Finance-Assurance-Immobilier).

Ouroboros intervient : le serpent se mord la queue. Maintenant, la folie inhérente au Mécanisme conduit inévitablement le capitalisme de casino à recourir à la barbarie. Une sauvagerie non diluée – du genre de l’hôtel de ville de Crocus et du genre du projet Génocide de Gaza.

Et c’est ainsi que le Mécanisme engendre des institutions – de Washington à Bruxelles en passant par les plaques tournantes du Nord et le génocide de Tel-Aviv – réduites au statut de tueurs psychotiques, à la merci de la Big Finance/FIRE (oh, de si fabuleuses opportunités immobilières en bord de mer disponibles dans la bande de Gaza « vacante »).

Comment pouvons-nous échapper à une telle folie ? Aurons-nous la volonté et la discipline de suivre la vision de Shelley et, dans « cette vaste vallée de larmes », d’invoquer l’Esprit transcendant de la Beauté – et de l’harmonie, de l’équanimité et de la justice ?

Conformément au titre 17 de la section 107 du Code des États-Unis, ce matériel est distribué sans but lucratif à ceux qui ont exprimé un intérêt préalable à recevoir les informations incluses à des fins de recherche et d’éducation. Information ClearingHouse n’a aucune affiliation avec l’auteur de cet article et n’est pas non plus approuvé ou parrainé par l’auteur.)

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l’Information Clearing House.