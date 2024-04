Comment s’est déroulée l’attaque de représailles de l’Iran contre Israël? (Dossier)

Par Ivan Kesic. Source : PressTV

Dans une démonstration étonnante de ses prouesses militaires phénoménales, le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a mené une opération militaire sans précédent en réponse à l’attaque terroriste du régime israélien contre le consulat iranien à Damas.

Les frappes de représailles sont intervenues après deux semaines de patience stratégique et de planification et d’exécution méticuleuses, tout simplement parfaites, prenant par surprise le régime sioniste et ses protecteurs occidentaux.

L’attaque israélienne contre la section consulaire iranienne à Damas a fait tomber en martyr le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, un haut commandant de la force Qods du CGRI, son adjoint, le général Mohammad Hadi Haji Rahimi ainsi que cinq autres officiers militaires.

Après cette attaque abjecte qui a violé le droit international et les Conventions de Vienne, les dirigeants iraniens ont promis une « réponse décisive », en vertu de leur droit à la légitime défense.

« En réponse aux nombreux crimes du régime sioniste, notamment l’attaque contre la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas et la mort en martyr d’un certain nombre de commandants et de conseillers militaires de notre pays en Syrie, la Force aérospatiale du CGRI a lancé des dizaines de missiles et de drones contre certaines cibles à l’intérieur des territoires occupés de la Palestine », a indiqué dimanche un communiqué du CGRI.

Et, le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas manqué de mettre sévèrement en garde dans un communiqué distinct contre d’éventuelles nouvelles attaques contre le territoire iranien.

Il est évident que ««l’Opération Promesse honnête» lancée peu avant minuit samedi et qui s’est poursuivie jusqu’aux petites heures du dimanche matin, a paralysé le régime sioniste.

Voici comment cela s’est déroulé, avec des cyberattaques suivies de frappes militaires.

Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ✝️ sur X : « 🚨‼️⚡️La population d’Israël fuit vers les abris anti-bombes. Des explosions dans le ciel et au sol peuvent être entendues dans tout le pays, rapportent les médias. #Iran #Iranian #Israel https://t.co/k2ulnbD5dY » / X (twitter.com)

Cyber-attaques

Les multiples attaques de drones et de missiles ont été précédées d’une série d’attaques informatiques contre le réseau électrique et les systèmes radar du régime sioniste, qui ont entraîné des pannes de courant massives.

Une panne d’électricité majeure a été signalée dans de nombreux quartiers de Tel-Aviv en raison d’une cyberattaque majeure contre l’infrastructure électrique, ont rapporté les médias.

Le groupe de hackers iranien « Cyber ​​Av3ngers » a revendiqué dans un communiqué la responsabilité des coupures d’électricité dans diverses parties des territoires occupés de la Palestine.

Le groupe a souligné qu’il avait mené cette cyberattaque du sud vers le nord en réponse aux crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien à Gaza.

Lire aussi : Israël cible d’une nouvelle cyberattaque; les pirates demandent la libération des prisonniers palestiniens

Plus tôt dans la soirée, il a également été signalé que les radars du régime sioniste avaient fait l’objet d’une attaque informatique ; ce qui a forcé la fermeture de l’espace aérien au-dessus des territoires occupés de la Palestine.

Le groupe de hackers iranien Hanzaleh Bammad en a revendiqué la responsabilité, en publiant des images et en affirmant que son action était une réponse à la récente attaque du régime israélien contre le consulat iranien.

Des vagues d’attaques de drones

Vers 23 heures, (heure locale), la division aérospatiale du CGRI a officiellement lancé une opération militaire de représailles contre le régime sioniste, menant au moins quatre vagues d’attaques de drones.

La première vague comprenait des dizaines de drones kamikaze Shahed-136, estimés à environ 100 pièces, dont l’essaim a également été enregistré par des images de caméras privées en Iran et en Irak.

Shahed-136 est une munition errante en forme d’aile delta, peu observable et de faible signature, d’une portée de 2 000 km et transportant une ogive de 50 kg.

Ce type de véhicule aérien sans pilote était auparavant utilisé pour détruire les quartiers généraux des terroristes dans la région nord de l’Irak, mais c’est la première fois que l’Iran l’utilise en grand nombre et avec une portée supérieure à 1 000 kilomètres.

Lire aussi : Le CGRI lance des frappes de représailles « d’envergure » aux missiles et aux drones sur les territoires occupés

Shahed-136 utilise un moteur à pistons de fabrication iranienne et a une vitesse d’environ 200 km/h ; ce qui signifie qu’il lui a fallu environ cinq heures de vol avant l’impact.

Après la première vague, trois autres vagues d’attaques ont suivi à des intervalles d’environ une demi-heure, et on estime qu’un total de 400 à 500 drones ont été lancés.

Salve de missiles de croisière et de missiles balistiques

L’étape suivante de l’opération militaire de représailles a été le lancement d’une série de missiles de croisière et balistiques, qui auraient été accompagnés de frappes simultanées de drones et de missiles par les groupes de l’axe de la Résistance en Irak, au Yémen et au Liban.

Il n’a pas encore été officiellement annoncé quels modèles de missiles ont été impliqués dans cette opération extrêmement réussie, même si au moins certains des missiles balistiques seraient de type Kheibar Shekan.

Kheibar Shekan est un missile balistique à combustible solide à moyenne portée d’une portée de 1 450 km et doté d’une ogive d’une demi-tonne, caractérisé par une grande maniabilité à l’atterrissage.

Il existe également des informations selon lesquelles les missiles hypersoniques Fattah ont également été utilisés ; ce qui est difficile à évaluer sur la base des images nocturnes disponibles car leur vitesse terminale est similaire à celle des derniers missiles balistiques ainsi que leur degré de manœuvre.

Sites ciblés

Téhéran n’a pas annoncé les emplacements des cibles, et bien que les autorités sionistes aient appelé la population à ne pas publier de vidéos des frappes iraniennes, des dizaines d’entre elles ont fuité sur Internet, témoignant de frappes étendues et précises.

Comme indiqué à juste titre dans une précédente analyse du site Press TV, les principales cibles étaient les bases militaires du régime sioniste, du plateau du Golan au désert du Néguev.

Scott Ritter, un expert militaire américain, a déclaré sur la plateforme X (anciennement Twitter) qu’au moins sept missiles hypersoniques avaient touché la base aérienne de Nevatim et qu’aucun n’avait été intercepté.

Cette base aérienne est située dans le désert du Néguev et abrite les avions F-35 de l’aviation israélienne qui ont été utilisés lors de l’attaque terroriste contre les locaux diplomatiques iraniens à Damas.

Lire aussi : Attaque du consulat iranien à Damas : quels sont les différents scénarios des représailles iraniennes ?

Plusieurs images de caméras privées, prises à distance, témoignent d’une série de tirs rapides et puissants de missiles balistiques ou hypersoniques, prouvant une fois de plus les lacunes des systèmes de défense aérienne (militaire) israéliens, très plébiscités, y compris le soi-disant Dôme de fer.

La base aérienne abrite également des unités F-15 et F-16, ainsi que de grands entrepôts d’armes coûteuses de plusieurs milliards de dollars, ce qui en fait l’une des principales cibles des frappes iraniennes précises.

Les images confirment que la base aérienne de Ramon, une autre base majeure du Néguev, a également été touchée par plusieurs missiles, laissant une traînée de destruction.

Source : PressTV

Riposte iranienne – avril 2024

par Dominique Delawarde, sur Riposte iranienne : 400 à 500 drones et 150 missiles pleuvent sur Israël (reseauinternational.net)

La nuit dernière entre 400 et 500 drones et 150 missiles auraient été envoyés par l’Iran sur Israël, visant exclusivement des installations militaires. Des drones partis du Yémen, d’Irak et du Liban (Hezbollah) auraient complété la riposte iranienne.

Cette attaque iranienne vient en riposte du bombardement israélien du consulat iranien à Damas, il y a quelques jours, mais également de très nombreux bombardements israéliens, restés sans réponse à ce jour sur la Syrie, alliée de l’Iran, et bien sûr pour le génocide en cours des Gazaouis.

On notera que la riposte iranienne était attendue et avait même été annoncée par la partie iranienne qui se place sous l’article 51 de la Charte de l’ONU qui traite de la légitime défense.

On notera que l’Iran a évité de viser des cibles civiles et n’a pas attaqué d’installations militaires US dans la Région et qu’il a demandé à la partie US de se tenir à l’écart de cette affaire.

Le vrai bilan de cette attaque n’est pas connu et ne sera d’ailleurs jamais porté à la connaissance du public par la partie israélienne. Sans doute Israël dira-t-il : «Même pas mal» surtout s’il veut éviter la montée aux extrêmes.

Cette attaque est toutefois importante car elle peut aussi déclencher l’engrenage d’une escalade dont nul ne sait où cela pourrait conduire la région et même le monde.

Les zélotes fous furieux qui tiennent le haut du pavé à Tel-Aviv et qui dirigent aussi, en large part et par lobbies interposés, la politique étrangère et les médias de grands pays occidentaux (USA, UK, France, Canada, Australie …) vont probablement monter d’un cran pour avoir le dernier mot. Ils ne vont pas en rester là, ce n’est pas dans leurs gènes.

La montée aux extrêmes ne peut donc plus être exclue.

La riposte iranienne bénéficiera probablement d’une neutralité bienveillante de la multipolarité (Chine, Russie, BRICS, OCS, …). On se rappelle que l’ambassade de Chine avait été bombardée par l’OTAN en 1999, sans qu’elle puisse réagir à l’époque ….

L’occident otanien se retrouvera, une fois de plus, isolé dans son soutien jusqu’au-boutiste aux actions les plus irresponsables de provocations israéliennes (Bombarder un consulat n’est pas anodin).

Cette attaque iranienne peut donc avoir des conséquences énormissimes. Était ce le but d’Israël lorsqu’il s’est permis de bombarder le consulat iranien en Syrie ? S’agissait-il d’entrainer l’occident otanien dans une guerre contre l’Iran ?

Si cette affaire dérape, quid de la guerre en Ukraine, quid des JO Paris 2024 ? Et pour quel épilogue ?

Décidément, nous allons vivre une période riche en événements majeurs

Dominique Delawarde

Haut responsable yéménite : cette opération serait un prélude à une bataille d’une envergure encore plus grande

par Press TV

Le secrétaire du Conseil politique suprême du Yémen a exprimé que les frappes de missiles et les attaques de drones, menées en représailles par la République islamique d’Iran contre les territoires occupés, ont infligé une humiliation sans précédent au régime sioniste.

Selon Yasser al-Houri, cette action a plongé Israël dans une situation d’instabilité accrue, exacerbant ainsi les tensions au sein du régime israélien.

«Israël a été sévèrement réprimandé devant les nations du monde et cette action iranienne a marqué un tournant majeur dans les équations régionales ; et si Tel-Aviv persiste dans sa folie, cette opération serait un prélude à une bataille d’une envergure encore plus grande», a-t-il indiqué.

Dans un entretien avec l’agence de presse IRNA, Yasser al-Houri a ajouté que l’Opération Promesse honnête menée par la République islamique d’Iran a révélé la véritable nature du régime sioniste.

Il a souligné que le régime sioniste est destiné à l’anéantissement, malgré le soutien des États-Unis. «Cela met en évidence la puissance et la détermination de l’Iran à faire face à ses ennemis et à défendre ses intérêts nationaux».

Le responsable yéménite a souligné que la riposte de la République islamique d’Iran aux agissements criminels du régime sioniste était une action stratégique, défiant ainsi le régime, les États-Unis, les puissances occidentales et tous les ennemis de l’Axe de la Résistance.

Il a noté que l’opération menée par l’Iran a non seulement infligé des dégâts matériels au régime sioniste, mais a eu un impact considérable sur le plan moral, politique et médiatique pour Israël et ses partisans. Al-Houri a indiqué que l’opération iranienne était une victoire éclatante face au régime sioniste.

«Les équations régionales ne sont plus dictées par les États-Unis, car cela a été évolué depuis le début de l’opération Tempête d’Al-Aqsa et l’implication du Yémen dans le soutien à Gaza», a-t-il affirmé en soulignant que la riposte de la République islamique d’Iran à l’attaque contre son consulat à Damas s’inscrivait dans ce même processus.

Par ailleurs, le porte-parole du mouvement yéménite Ansarullah a déclaré que la riposte iranienne était parfaitement justifiée étant donné l’agression israélienne contre la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas. Selon Mohammed Abdessalam, le régime sioniste ne peut pas nier sa responsabilité et se mettre à l’abri des conséquences négatives de ses actes criminels.

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de salut national du Yémen a salué dans un communiqué l’opération Promesse honnête, la qualifiant de légitime et conforme au droit international.

«La riposte militaire de la République islamique d’Iran aux exactions du régime sioniste est parfaitement légitime et en totale conformité avec le droit international et la Charte des Nations unies, car elle s’inscrit dans le cadre du droit à légitime défense», indique le communiqué.

source : Press TV

Iran : Ouverture officielle d’un nouveau front de soutien

par Batool Subeiti

Les limites de la réponse iranienne sont qu’elle ne devrait pas être assez forte pour provoquer une guerre régionale telle que les États-Unis ressentent le besoin de s’impliquer, puisque l’objectif est d’arrêter la guerre israélienne contre Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Amir-Abdollahian, a promis des représailles iraniennes à la suite de la récente attaque de l’entité d’occupation israélienne contre le consulat iranien à Damas, qui a tué plusieurs hauts fonctionnaires et conseillers, notamment le général de brigade Mohammad Reza Zahedi du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Il a affirmé la nécessité d’une «légitime défense dans le but de punir l’agresseur», l’attaque constituant une violation sans précédent de la protection des missions diplomatiques prévue par le droit international.

L’attaque d’Israël est due à la menace stratégique que l’axe de la résistance fait peser sur l’entité d’occupation israélienne et au soutien indéfectible de l’Iran à la résistance gazaouie. Il s’agit simplement d’une continuation de la politique de l’entité qui a tué des dirigeants de la Résistance en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak au cours des six derniers mois. Le fondement de l’Axe de la Résistance aujourd’hui et le point central sont liés à Al-Aqsa et à la guerre actuelle contre Gaza, l’entité d’occupation israélienne échouant à elle seule à affaiblir la résistance gazaouie, qui est considérée comme la plus vulnérable de l’ensemble de l’Axe de la Résistance.

L’attaque du consulat iranien par l’entité d’occupation israélienne l’a mise, ainsi que le camp occidental, en mauvaise posture, car l’Iran dispose désormais d’une base légale pour attaquer l’entité, sa propre souveraineté ayant été menacée. L’entité tente probablement de sortir de «l’impasse» dans laquelle elle se trouve à Gaza en essayant d’entraîner l’Iran et les États-Unis dans une confrontation directe, étant donné que le thème principal de ces six derniers mois de la guerre contre Gaza est perdu. Au lieu de cela, elle souhaite une guerre régionale, de sorte qu’il apparaisse que les pays de la région se battent pour garantir leurs intérêts, la pression et l’attention étant détournées des crimes de l’occupation israélienne à Gaza.

Cependant, l’Iran est très sensible au fait de ne pas permettre un détournement de stratégie, par lequel l’entité d’occupation israélienne aurait les mains libres à Gaza, ce qui lui permettrait d’intensifier sa campagne de nettoyage ethnique de masse, puisque les yeux du monde ne sont plus rivés sur elle. Cette guerre a révélé de manière cruciale la véritable nature de l’entité d’occupation israélienne, fondée sur le terrorisme depuis sa création, mobilisant ainsi le monde contre l’entité et faisant d’elle un paria dans la politique mondiale.

La stratégie iranienne de représailles à l’intérieur de l’entité d’occupation est telle qu’elle ne menacera pas l’entité d’occupation au point de justifier une intervention américaine directe et de déclencher une guerre régionale plus large. Le résultat d’une guerre régionale sera de reléguer la guerre contre Gaza au second plan et de donner à Netanyahou ce qu’il veut.

La stratégie de représailles de l’Iran est plutôt axée sur le renforcement de la résistance gazaouie et sur l’amélioration de la victoire globale, en utilisant son droit de frapper l’entité d’occupation israélienne pour faire pression dans le sens d’un cessez-le-feu. Cela passe notamment par le retour des habitants de Gaza dans le Nord, le retrait total des troupes d’occupation, comme elles se sont récemment retirées de Khan Younis, et la libération des prisonniers palestiniens dans le cadre d’un accord d’échange.

De la même manière que les fronts libanais, yéménite et irakien ont joué un rôle crucial en soutenant et en allégeant la pression sur la résistance gazaouie, tout en détournant l’attention de l’entité d’occupation israélienne et en exerçant une pression sur elle, et en évitant d’être transformés en titre principal du conflit, les représailles de l’Iran suivront la même trajectoire que le reste de l’axe de la résistance, à savoir un front de soutien direct à la Résistance à Gaza, exécutant une riposte qui ne conduit pas à l’expansion des fronts, tout en augmentant simultanément la probabilité d’un cessez-le-feu en raison de la pression insupportable sur l’entité d’occupation israélienne.

Un exemple de ces représailles a eu lieu le 13 avril lorsque l’Iran s’est emparé du navire israélien MSC Aries dans le détroit d’Ormuz et que des missiles et des drones ont été tirés dans l’espace aérien israélien et ont frappé des bases aériennes. Si l’Iran poursuit cette stratégie, comme l’ont fait le Yémen et l’Irak, cela constituera une menace accablante pour le commerce mondial avec Israël et l’économie de l’entité d’occupation israélienne, ajoutant à l’insécurité des colons, de sorte que l’entité se sentira étranglée. D’autres actions s’inscrivant dans cette trajectoire pourraient notamment viser les centres de renseignement du Mossad dans des endroits tels que le nord de l’Irak et les Émirats arabes unis.

Les ramifications d’une réponse iranienne forte qui constitue une menace pour Israël sont susceptibles de déclencher une intervention américaine directe pour protéger l’entité d’occupation israélienne. Dans ce cas, la guerre prendra de l’ampleur, puisque le vide créé par la chute de l’entité d’occupation israélienne sera remplacé par l’Axe de la Résistance. Les États-Unis n’accepteront pas que l’Axe de la Résistance modifie l’équilibre des forces en mettant fin à leur projet occidental dans la région, car cela porterait un coup décisif à la présence des États-Unis dans la région. Les États-Unis préfèrent annoncer la faillite de l’entité d’occupation israélienne, créée initialement pour protéger les intérêts occidentaux.

Les États-Unis n’ont aucun intérêt à étendre la guerre, car une guerre directe avec l’Iran représente une menace réelle pour la présence américaine dans la région. Le message implicite des États-Unis à l’Iran est qu’ils n’étaient pas au courant de l’attaque israélienne sur le consulat et qu’ils n’en étaient pas satisfaits, ce qui a incité l’Iran à réagir dans une mesure qui ne justifierait pas une intervention.

Même si les États-Unis réaffectaient leurs forces au niveau régional dans le cadre d’une guerre contre l’Iran, il faudrait des mois de préparation et de rassemblement. Pour déployer ses troupes, elle aurait besoin d’accéder à des ports et à des aérodromes où les soldats pourraient atterrir, avec des infrastructures militaires, alors que l’Iran pourrait les attaquer et les rendre inutilisables. La mobilisation de ressources pour la guerre est politiquement et militairement insoutenable pour les États-Unis.

Les limites de la réponse iranienne sont qu’elle ne devrait pas être assez forte pour déclencher une guerre régionale telle que les États-Unis ressentent le besoin de s’impliquer, puisque l’objectif est d’arrêter la guerre israélienne contre Gaza. L’objectif est plutôt d’exercer une pression suffisante sur l’entité d’occupation israélienne pour mettre fin à la guerre contre Gaza, et les représailles de l’Iran soutiennent cet objectif.

source : Al Mayadeen