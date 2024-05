LE FAKE NEWS DE RADIO-CANADA À L’AGONIE!

500 JOBS coupées à RC, 500 jobes coupées à TVA, 500 jobes coupées à CTV. Les Canadiens disent non merci aux fake news. On en a assez des mensonges, avec le sourire Wal-Mart. On veut des vrais nouvelles avec des vraies personnes. NON, on ne voterait pas pour Codère parce qu’il est l’ami de Gino.

Je vais les choisir moi-même mes amis ! Après avoir démolit le Doc Mailloux, pendant vingt ans, aujourd’hui, on le traite en héro. Voila une belle exemple de fake news. L’hypocrisie n’a pas de borne. On fabrique des faux héros et on démolit et fustige des vrais. Et ça marche!

L’idée c’est de nous gardé dans l’obscurité, dans l’œil de Big Brother, et branché sur la nullité. On va vous dire qui sont vos ennemis.

L’éveille politique n’est pas pour demain. Cette force radieuse qui émane de votre salon n’est pas une révélation spirituelle! C ’est juste votre télé crachant des mensonges ! Cette lumière hallucinante d’évocation que vous cherchez, se trouve en dedans de vous! Le fake news, donne une angoisse inutile, et prend le dessus et nous fait perdre notre propre rythme intérieur. Le défi ultime consiste à trouver un peu de calme dans ce brouhaha quotidien, et y parvenir est essentiel!

Il faut s’attendre à des occasions parfaites pour être zen… elles ne produiront rarement, à moins que vous renouer avec cette espace intérieur qui est toujours là, prêt à vous accueillir ! Là, tout de suite, à la place de votre télé que vous venez de jeter à la poubelle.

À sa place, mettez une bibliothèque de la même dimension. Voila la solution pour vous soutenir dans votre quête de zenitude. Savourez l’instant. Remettez les choses en perspective. Arrêtez le temps. Et lisez quelques un de mes articles. Joyeuse Nouvelle Année!

John Mallette

Le Poète Prolétaire