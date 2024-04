Après le Hamas et la bourgeoisie palestinienne, le capital iranien sauvent l’État israélien de l’implosion!

Par Khider Mesloub.

Le jour même de l’attaque du Hamas, j’écrivais ceci : «Au risque de surprendre certains lecteurs, de refroidir leurs exaltations chauvinistes et leurs émois d’autocélébration des exploits du Hamas, l’offensive menée par le mouvement islamiste palestinien contre l’État fasciste israélien n’est pas une attaque surprise, mais une opération orchestrée ou, à tout le moins, camouflée par les stratèges de Tel-Aviv, les faucons de l’État sioniste raciste.»

J’ajoutais, en écho à deux publiés au cours de l’été 2023, au moment où Israël était au bord de l’implosion du fait de la fronde séditieuse de la population : «Comment ressouder la cohésion nationale des sionistes d’Israël, reconstituer l’unité de ce peuple patchwork en pleine division et sédition, animé par des velléités de désertion de l’armée et d’insubordination militaire, tenté massivement par l’expatriation, endiguer la fronde chronique quasi insurrectionnelle et enrayer l’exode massif, sinon par l’ouverture d’un front de guerre, pour recréer une nouvelle union nationale chauvine ? […] Qui peut prêter main forte à cette entreprise de raccommodement national sioniste, sinon le mouvement islamiste arabe, le Hamas, par ses aventureuses opérations militaires asymétriques désespérées ?»

Le Hamas, créé avec l’aval d’Israël, a toujours servi d’alibi à l’entité sioniste pour justifier la violence des offensives génocidaires israéliennes et consolider l’union sacrée, cimenter le sionisme. Le Hamas, par sa politique de confessionnalisation du conflit colonial palestinien, et par ses opérations militaires asymétriques suicidaires menées aveuglément contre l’une des grandes armées du monde, est le meilleur allié de l’entité sioniste.

Historiquement, selon plusieurs rapports des renseignements, sans le patronage d’Israël, le Hamas n’aurait jamais pu s’implanter dans les territoires palestiniens. Son ascension fulgurante (ou défigurante de la cause palestinienne ?), il la doit aux faucons israéliens, qui ont trouvé dans le mouvement islamiste palestinien leur meilleur allié pour neutraliser certaines factions de la bourgeoisie palestinienne l’OLP et le FPLP, et pour torpiller la lutte anticolonialiste, l’évacuant vers un cul de sac désespérant. La cause palestinienne est une lutte anticolonialiste transformée en conflit confessionnel entre musulmans et juifs par la volonté du Hamas et du sionisme mondial.

De même, comment expliquer que le Hamas, depuis sa création à Gaza, un territoire enclavé par l’armée israélienne, soumis à un terrible blocus, puisse détenir un impressionnant arsenal d’armement, notamment des milliers de roquettes capables d’atteindre une longue distance, des missiles antichars, anti-aériens, des fusils mitrailleurs, sans subir la moindre rétorsion ? Un armement qui demeure néanmoins rudimentaire comparé à la force de frappe du proxy israélien et de son maître américain. Pour l’occupant colonialiste israélien, le Hamas doit demeurer une simple organisation de nuisance mineure et contingente, un épouvantail entre les mains de l’Etat sioniste raciste. A l’instar des organisations terroristes islamistes (djihadistes) instrumentalisées par les puissances impérialistes occidentales à de multiples fins : sécuritaires, nationalistes chauvines, de dévoiement de la colère sociale, de dislocation de la cohésion sociale arabe, de destruction de l’union de classe prolétarienne.

Pareillement, comment peut-on croire que les services de sécurité israéliens qui surveillent quasiment tous les dirigeants, hommes politiques et chefs d’entreprises, journalistes et intellectuels de tous les pays, via leurs multiples logiciels espions et agents secrets introduits dans toutes hautes sphères étatiques et économiques, n’ont pas détecté les préparatifs de l’attaque du Hamas, une organisation placée sous haute surveillance par tous les agents des renseignements du monde occidental impérialiste?

Comment le pays le plus sécurisé et le plus militarisé, le plus fascisé du monde a-t-il pu se laisser déborder au point d’être envahi par plusieurs combattants du Hamas ? Selon moi, il ne fait aucun doute que les sionistes ont laissé pénétrer délibérément quelques combattants islamistes pour leur permettre de perpétrer leur attaque et prendre quelques israéliens en otage, afin de créer une onde de choc parmi la population. Un climat de sidération et de psychose. Tout cela en vue tout à la fois d’étouffer en Israël la révolte sociale séditieuse menée contre le pouvoir sioniste et pour réactiver l’union sacrée colonialiste et fasciste qui est le ciment de cette société dégénérée.

Si, comme je le postule, cette opération armée du Hamas a été orchestrée (ou tolérée, ou dissimulée) par les services de sécurité israéliens, au prix du sacrifice de plusieurs centaines de citoyens israéliens, pour conjurer le péril de la dislocation d’Israël, cela ne serait pas la première fois dans l’histoire du sionisme criminel.

Au lendemain de la création de l’entité sioniste, pour attirer les juifs du monde entier en Israël, autrement dit favoriser l’émigration, le Mossad a employé tous les moyens. Y compris terroristes. C’est par ces méthodes terroristes que le Mossad a joué un rôle dans l’émigration des juifs vers Israël, notamment des juifs d’Irak.

Comment le pays le plus sécurisé et militarisé a pu subir une telle intervention armée jusque dans son territoire, non pas par une coalition des armées des pays arabes, mais par le groupe Hamas, un mouvement de résistance islamiste ?

Pour information, Israël a construit une énorme clôture le long de la frontière de Gaza afin d’empêcher les infiltrations. Cette clôture est équipée de caméras, de capteurs de haute technologie et d’une technologie d’écoute sensible. Or, selon des images mises en ligne, la clôture a été complètement détruite en plusieurs endroits et que des véhicules du Hamas ont franchie, curieusement, sans encombre.

Selon plusieurs sources, les habitants israéliens des villes situées le long de la frontière, ordinairement emplie de militaires en faction, ont souligné que la présence de l’armée israélienne dans les rues était faible, voire inexistante. […]

La classe dirigeante israélienne, la plus machiavélique du monde, a réussi son opération de diversion. D’union nationale.»

Je concluais mon article rédigé le 7 octobre ainsi : «Depuis la formation du gouvernement fasciste israélien, l’objectif de l’Etat sioniste est de régler définitivement la question palestinienne pour réaliser le grand rêve de la création d’un Etat raciste purement juif du Jourdain à la mer. Et de quelle manière ? Politiquement, par l’abandon explicite de toute solution «à deux Etats». Militairement, par la déportation massive, y compris par la perpétration d’un massacre de masse de la population palestinienne. Qui peut réaliser ce projet d’expansion territoriale et d’expulsion massive des Palestiniens, sinon des partis néo-fascistes et ultrareligieux pétris d’un racisme décomplexé et animés de violence meurtrière désinhibée, actuellement installés au pouvoir.»

L’histoire m’aura donné raison. Tout le monde connaît la suite des événements tragiques.

Aujourd’hui, bis repetita. La classe dirigeante israélienne, la plus machiavélique du monde, vient de lancer son 7 octobre bis. De déclencher une opération de diversion destinée à raffermir l’union nationale. Mais, surtout, à resserrer les liens de la coalition israélo-occidentale menacée d’implosion ces dernières semaines.

Comment ? En tendant un piège aux Mollahs d’Iran. Après le Hamas tombé dans le panneau, voici le régime iranien succombant à son tour au traquenard tendu par l’entité sioniste.

Au moment où Israël, de plus en plus isolé sur la scène internationale, est menacé d’être lâché par ses partenaires occidentaux, notamment son parrain étasunien, l’Iran vient à sa rescousse avec ses tirs de missiles inoffensifs.

Le bombardement du consulat iranien à Damas par Israël n’avait pas d’autre dessein que celui d’entraîner le régime des Mollahs à riposter. Cette riposte, attendue comme le Messie le sauveur par les dirigeants sionistes, est tombée du ciel à point nommé. La République islamique d’Iran a lancé des missiles contre Israël. D’aucuns diraient qu’il s’agit de pétards mouillés.

En tout cas, cette attaque iranienne, comme celle du Hamas, aura sauvé le régime fasciste sioniste de la dislocation, de l’implosion. Elle aura permis de recréer l’union nationale et l’unité israélo-occidentale. Au reste, manière d’impliquer ses alliés dans sa «juste guerre», l’armée israélienne s’est félicitée dimanche d’avoir pu compter sur «une coalition défensive d’alliés internationaux», dirigée par les Etats-Unis avec le Royaume-Uni, la France et d’autres pays, pour contrer l’attaque iranienne.

«L’attaque sans précédent de l’Iran a été contrée par une défense sans précédent. C’était la première fois qu’une telle coalition travaillait ensemble contre la menace de l’Iran et de ses mandataires au Moyen-Orient», a affirmé, lors d’une conférence de presse, le porte-parole de l’armée Daniel Hagari.

Quant au groupe du G7, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres se sont fendus d’un communiqué de soutien inconditionnel à Israël : «Nous exprimons notre solidarité et notre plein soutien à Israël et à son peuple, et nous réaffirmons notre engagement en faveur de sa sécurité».

La guerre exterminatrice déclenchée par les dirigeants israéliens a de beaux jours devant elle. Selon la nouvelle donne confessionnelle induite par les drones iraniens, les Israéliens, champions de l’ingénierie victimaire, n’affrontent plus seulement un ennemi islamiste, le Hamas, mais deux ennemis islamistes, avec le régime des Mollahs, l’Iran. Avec le concours incendiaire des Mollahs, l’union sacrée sioniste génocidaire n’est pas près de se fissurer. La guerre génocidaire vient de revêtir une dimension confessionnelle. Et cela arrange grandement l’entité sioniste qui veut transformer ce conflit colonial en guerre de religions entre les «musulmans» et le «monde occidental judéo-chrétien».

Cela étant, l’attaque iranienne aura permis de créer une coopération inédite pour préparer la défense israélienne impliquant les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne mais aussi l’Arabie saoudite et la Jordanie. Elle aura permis également de ressusciter la rhétorique néoconservatrice de « l’axe du mal », incarné par les islamistes, notamment les Mollahs, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis.

C’est ce que résume Christophe Ayad, journaliste du Monde, au micro de France Inter : « Il se trouvait que la guerre à Gaza était en train de s’enliser, que Netanyahu n’arrivait pas à obtenir une victoire claire. Pour rassembler à nouveau le camp occidental derrière lui, il avait tout intérêt à faire éclater une confrontation régionale, parce que personne n’abandonnerait Israël face à une offensive généralisée ».

Pour le moment, avec cette opération «7 Octobre bis», le régime fasciste israélien semble avoir réussi sa manœuvre de diversion pour conjurer la scission, la sécession et la dislocation de l’Etat israélien sioniste. Il sort renforcé de l’attaque iranienne.

Il a même réussi le tour de force à rallier à sa cause plusieurs pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie, l’Égypte, le Maroc et, officieusement, l’Arabie saoudite.

Et les Etats-Unis et les soutiens impérialistes d’Israël donnent dorénavant carte blanche au gouvernement fasciste de Netanyahou à Gaza. En d’autres termes, soutiennent dans les faits le génocide des Palestiniens.

Il faut donc s’attendre dans les prochains jours au renforcement des bombardements contre la bande de Gaza. Selon le Haaretz, l’armée israélienne a annoncé avoir mobilisé deux brigades de réservistes pour combattre à Gaza. Par suite du recouvrement du soutien inconditionnel des pays occidentaux, du rétablissement de la confiance de l’opinion internationale, Tsahal pourrait partir « librement et impunément » à l’assaut de Rafah pour parachever son opération de nettoyage ethnique sans encourir la moindre condamnation ni sanction.

Pour conclure. Tout comme la majorité des États arabes, le régime théocratique réactionnaire iranien ne manifeste de l’intérêt pour la cause palestinienne que pour asseoir ses propres ambitions régionales. Comme à l’accoutumé, les Palestiniens seront une fois de plus depuis 76 ans les principales victimes, les principaux sacrifiés. Depuis 1948, les Palestiniens font uniquement figure de variable d’ajustement des intérêts impérialistes au Moyen-Orient.

Une chose est sûre : l’attaque iranienne n’est pas survenue en solidarité avec le peuple palestinien bombardé sans relâche depuis le 9 octobre par Israël, mais en réponse à la destruction du consulat iranien de Damas par Tsahal. La preuve. Pourquoi le régime théocratique des Mollahs n’a-t-il pas attaqué l’entité sioniste depuis six mois, pendant que toute la population palestinienne se faisait massacrer par Tsahal ? Ni du reste aucun pays arabe ou État musulman.

Khider Mesloub