Économie mondiale : où en est on en 2024?

Par Dominique Delawarde.

Économie mondiale : où en est on ?

Avant de rentrer dans le détail des chiffres, deux remarques préalables méritent d’être prises en compte.

Ainsi, la Russie donnée par le FMI à 0,7% en début d’année 2023 a terminé l’année à 3,6%, ce qui n’était pas une mince erreur d’appréciation de la part du FMI .

L’avenir nous dira qui de la Banque mondiale ou du FMI avait raison.

Passons aux tableaux chiffrés des PIB mesurés par le FMI en parité de pouvoir d’achat.

Commentaires sur les tableaux ci dessus :

On comprend que cet occident otanien s’accroche désespérément à son hégémonie et à son système financier fondé sur un dollar en déclin pour tenter de rester à flot le plus longtemps possible. C’est devenu existentiel pour lui, au point peut être de risquer les aléas d’une guerre pour tenter de prolonger son hégémonie de quelques décennies de plus.