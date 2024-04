Les représailles iraniennes font partie des préparatifs de guerre entre les deux camps (Scott Ritter)

Titre original: Échec et mat : l’Iran défait l’architecture de défense antimissile américano-israélienne. Scott Ritter

Par Scott Ritter, sur Mondialisation : Échec et mat : l’Iran défait l’architecture de défense antimissile américano-israélienne. Scott Ritter – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

L’attention du monde s’est concentrée, à juste titre, sur les retombées de la frappe de représailles de l’Iran contre Israël les 13 et 14 avril 2024. L’objectif de l’Iran en lançant l’attaque était d’établir une posture de dissuasion conçue pour avertir Israël et les États-Unis que toute attaque contre l’Iran, que ce soit sur le sol iranien ou sur le territoire d’autres nations, déclencherait des représailles qui infligeraient plus de dommages à l’attaquant que l’attaquant ne pourrait espérer infliger à l’Iran.

Pour parvenir à ce résultat, l’Iran a dû prouver qu’il était capable de surmonter les systèmes de défense antimissile balistique d’Israël et des États-Unis qui étaient déployés en Israël et autour d’Israël au moment de l’attaque.

C’est ce que l’Iran a été en mesure d’accomplir, avec au moins neuf missiles frappant deux bases aériennes israéliennes qui tombaient sous le parapluie protecteur du bouclier de défense antimissile israélo-américain.

La posture de dissuasion iranienne a des implications qui vont bien au-delà des environs d’Israël ou du Moyen-Orient.

En battant le bouclier de défense antimissile américano-israélien, l’Iran a exposé la notion de suprématie de la défense antimissile américaine qui sert de cœur aux modèles de protection des forces américaines utilisés lors de la projection de la puissance militaire à l’échelle mondiale (voir Thierry Meyssan https://les7duquebec.net/archives/290959).

La posture défensive des États-Unis vis-à-vis de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord repose sur des hypothèses concernant l’efficacité des capacités américaines de défense antimissile balistique. En attaquant avec succès des bases aériennes israéliennes qui bénéficiaient de toute la gamme de la technologie américaine des missiles anti-balistiques, l’Iran a exposé la vulnérabilité du bouclier de défense antimissile américain aux technologies de missiles modernes impliquant des ogives manœuvrables, des leurres et une vitesse hypersonique. Les bases américaines en Europe, dans le Pacifique et au Moyen-Orient, que l’on croyait autrefois bien protégées, se sont soudainement révélées vulnérables aux attaques hostiles. Il en va de même pour les navires de l’US Navy opérant en mer.

Les défenses antimissiles balistiques d’Israël ont reçu un coup de pouce renforcé par le déploiement d’un radar avancé en bande AN/TPY-2 X sur le sol israélien. Le radar, exploité par les 13ième La batterie de défense antimissile est située sur Har Qeren, une hauteur qui s’élève dans le désert du Néguev près de la ville de Beer Sheva. L’AN/TPY-2 est un radar de défense antimissile capable de détecter, de suivre et de discriminer les missiles balistiques, en faisant la distinction entre les menaces et les non-menaces (c’est-à-dire les missiles entrants et les débris spatiaux).

L’AN/TPY-2 fonctionne dans deux modes différents. Le premier, connu sous le nom de « mode basé sur l’avant », détecte et suit les missiles balistiques au fur et à mesure de leur lancement. Le second – le « mode terminal » – est utilisé pour guider les intercepteurs vers un missile descendant. L’AN/TPY-2 est optimisé pour fonctionner avec le système de défense antimissile balistique THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) en guidant le missile THAAD vers sa cible.

Les États-Unis avaient déployé au moins une, et peut-être deux, batteries de missiles THAAD en Israël au moment de l’attaque de missiles iraniens. En plus d’aider les missiles THAAD à abattre les menaces entrantes, les données radar AN/TPY-2 ont été intégrées aux données radar israéliennes et à d’autres renseignements techniques recueillis par le réseau de satellites d’alerte précoce de l’Organisation de défense antimissile balistique (BMDO) déployés dans le seul but de surveiller et de signaler les lancements de missiles balistiques iraniens. Ce système intégré d’alerte avancée, de surveillance et de suivi était lié à une architecture de défense antimissile multicouche qui comprenait le système THAAD américain et les systèmes israéliens d’interception de missiles antimissiles Arrow 2, Arrow 3, Patriot et David’s Sling.

La présence d’au moins deux destroyers de classe Aegis équipés du radar en bande SPY-1 S et de missiles intercepteurs SM-3/SM-6 s’ajoutait à la capacité et à la létalité de l’architecture de défense antimissile balistique (BMD) de l’US Navy et des missiles intercepteurs SM-3/SM-6.

Les navires de la Marine capables de BMD sont configurés pour être reliés au radar au sol AN/TPY-2 en bande X ainsi qu’au système BMD plus large via le système de commandement et de contrôle, de gestion de bataille et de communications (C2BMC). La combinaison de radars et d’intercepteurs au sol avec le système BMD de l’US Navy offre aux commandants militaires américains une protection sur l’ensemble du théâtre contre les menaces de missiles balistiques hostiles. Ce système intégré est conçu pour détecter, acquérir et suivre les menaces entrantes et, à l’aide d’algorithmes informatiques complexes, discriminer les cibles et les détruire à l’aide d’ogives cinétiques « frapper pour tuer » (c’est-à-dire une « balle frappant une balle »).

Les 13 et 14 avril 2023, ce système est tombé en panne. En bref, la combinaison des capacités de défense antimissile balistique des États-Unis et d’Israël déployées dans et autour du désert du Néguev a fait des bases aériennes israéliennes qui s’y trouvent les endroits les plus protégés au monde contre les menaces posées par les missiles balistiques.

Et pourtant, l’Iran a frappé avec succès les deux endroits avec de multiples missiles.

Les implications stratégiques mondiales de cette réalisation iranienne stupéfiante changent la donne – les États-Unis ont longtemps lutté conceptuellement avec la notion de ce que l’on appelle les menaces « A2/AD » (anti-accès/déni de zone) posées par les missiles balistiques hostiles.

Cependant, les États-Unis avaient cherché à atténuer cette menace AA/A2 en superposant une architecture de défense antimissile balistique de théâtre comme celle qui avait été employée en Israël. L’échec des systèmes de défense combinés américano-israéliens face à une attaque concertée de missiles iraniens a révélé les lacunes des capacités de défense antimissile balistique des États-Unis dans le monde entier.

En bref, cela signifie que les forces américaines et de l’OTAN en Europe sont vulnérables aux attaques des technologies avancées de missiles russes qui égalent ou dépassent celles utilisées par l’Iran pour attaquer Israël. Cela signifie également que la Chine serait très probablement en mesure de frapper et de couler des navires de la marine américaine dans l’océan Pacifique en cas de conflit à propos de Taïwan. Et que la Corée du Nord pourrait faire la même chose avec les navires et les forces américaines à terre à proximité du Japon et de la Corée du Sud.

Jusqu’à ce que les États-Unis puissent développer, produire et déployer des systèmes de défense antimissile capables de vaincre la nouvelle technologie de missiles déployée par des pays comme l’Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord, les capacités de projection de puissance militaire américaine sont en état d’échec et mat par les adversaires potentiels de l’Amérique.

La source originale de cet article est Scott Ritter Extra