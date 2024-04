Ukraine. La guerre des centrales électriques – Les pertes idéologiques – De nouveaux signes de corruption

Par Moon of Alabama − Le 16 avril 2024

Le président ukrainien Vladimir Zelenski fait pression sur le Congrès par l’intermédiaire des médias américains pour obtenir davantage d’armes et de soutien financier. Pour ce faire, il doit finalement décrire la situation comme étant désastreuse :

“Franchement, sans cette aide, nous avons peu de chances de remporter la victoire, car nous devons être beaucoup plus forts que nos adversaires. Le ratio actuel des obus d’artillerie est de 1 pour 10. Pouvons-nous tenir encore longtemps ? Non“, a déclaré Zelensky.

En réponse au ciblage d’infrastructures critiques, Zelensky a utilisé cet exemple pour appeler une fois de plus les alliés de l’Ukraine à fournir d’urgence les armes dont Kiev a besoin, en particulier des lanceurs de défense aérienne et des missiles.

“Onze missiles ont été lancés en direction de la centrale thermique de Trypillya, dont dépend l’approvisionnement en électricité de la région de Kiev. Nous avons réussi à intercepter les sept premiers, mais les quatre autres ont touché Trypillya. Pourquoi ? Parce qu’il ne nous restait plus aucun missile. Nous avons épuisé tous les missiles qui défendaient Trypillya“, a ajouté le président.

Il est bon de voir que Zelenski prend enfin conscience de la situation dans laquelle se trouve l’Ukraine.

L’infrastructure électrique est en effet un point critique. John Helmer, via Naked Capitalism, suggère que la Russie utilise la destruction des centrales électriques ukrainiennes pour faire pression en faveur de sa reddition inconditionnelle.

Helmer cite le site du blog du Colonel Cassad :

Boris Rozhin, dont le blog militaire Colonel Cassad représente largement la pensée de l’état-major général, fait état de la percée opérationnelle démontrée le 11 avril et explique ce que les cartes de ciblage actuel laissent présager pour la prochaine série de frappes, et les suivantes. Rozhin republie son analyse sur RT, l’organe de presse de l’État.

“Dans la soirée du 11 avril, des sources ukrainiennes ont signalé que des missiles X-69 lancés par avion pourraient être utilisés pour frapper la centrale thermique de Tripolskaya. Jusqu’à présent, ces informations n’ont pas été confirmées, mais il convient d’étudier ces missiles plus en détail. Leur portée est presque 20 fois inférieure à celle des missiles X-101 [équivalent à environ 250-500 kilomètres], dont les porteurs sont des avions stratégiques des forces aérospatiales [Tu-95]. Dans leur fonction [X-69], ils sont plus proches des missiles étrangers [anglo-français] Storm Shadow/SCALP, qui sont utilisés pour les frappes sur le pont de Crimée. La longue portée de 300 km du [X-69] pourrait être suffisante si les tirs de missiles étaient effectués depuis le territoire de la région de Briansk. Si l’utilisation de missiles est confirmée à l’avenir, cela signifiera qu’aucune installation énergétique ukrainienne sur le fleuve Dniepr ne pourra fonctionner en toute sécurité, et que les capacités de frappe des forces aérospatiales se seront multipliées.” https://t.me/rt_russian/197065