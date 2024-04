ÉCLIPSE 2024

La lune, hypocrite,

Envahit l’espace

Entre un soleil arrogant

Et la Planète Terre soumise

À quelques humains

Fascinées devant ce spectacle…

Surhumain!

Brutal réveil!

C’est trop gros pour

Qu’ils comprennent

L’importance de ce phénomène

Au-delà de leur royaume

Qui n’en est pas un… évidemment!

L’humain n’a aucun contrôle

Sur ce qui se passe!

Il subit, tout simplement.

Il se plie aux exigences

De plus puissant que lui.

La lune effacée

La cause de ce chambardement

Reste en accord avec ses deux complices.

Car le consentement avec l’éclat

Qui éclate brusquement

Avant de diminuer lentement,

L’accomplissement du miracle

D’une fonction brutale,

D’un empressement vital,

A eu lieu, sous nos yeux masqués.

On n’a pas le choix d’accepter,

De consentir à l’assertion.

On n’est pas les plus forts.

La réalité ne fait pas juste mal

À l’égo humain, mais nos exigences

Envers Mère Nature,

Qui subit, sans broncher

Nos affronts de cet agglomérat indiscipliné

Qui détruit plus qu’il n’élève

John Mallette

Le Poète Prolétaire