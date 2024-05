Tricher n’est pas jouer

OLIVIER CABANEL —Les commerçants, on le sait, rivalisent d’ingéniosité pour nous vendre leurs produits, et franchissent de plus en plus souvent la ligne jaune de la légalité.

On connaissait, grâce aux boutades du regretté Coluche, les lessives qui lavaient plus blanc que blanc, et celles qui nettoyaient les taches les plus rebelles, même à l’intérieur d’un nœud.

Mais on n’imaginait pas qu’ils étaient carrément capables de tricher.

C’est un buzz qui circule sur le net depuis quelques temps, et qui va fournir le cœur de cet article.

Que l’on ne m’en veuille pas de citer des marques, c’est le passage obligé, et il n’est pas sûr qu’elles verront d’un très bon œil le fait qu’elles le soient dans cet article.

Il s’agit d’Ariel Color.

Un flacon en plastique, banal.

Or, à grand renfort de marketing, les fabricants annoncent un nouveau flacon.

Et tenez-vous bien, il y a 10% de produit en plus, pour le même prix !

Sauf que si l’on y regarde de plus près, l’ancien flacon annonçait « pour 20 lavages », et le nouveau annonce « 18 lavages plus 2 »

La différence est minime, voire nulle.

Mais il y a mieux

L’ancienne avait une contenance d’un litre et cinq cent grammes, et la nouvelle annonce une contenance d’un litre quatre cent grammes.

De quoi être décontenancé !

En fait celle qui devait avoir 10% de produit en plus, en a en réalité 10% de moins, pour le même prix.

Je suis sûr que les lecteurs vont de ce pas regarder de plus près les étiquettes, et enrichir bientôt cet article de nouvelles découvertes.

Nos voisins belges et luxembourgeois sont sur le pied de guerre et ont décidé de lancer une campagne contre l’arnaque. lien

L’Europe s’y met aussi. lien

Mais parfois les arnaqueurs le font sur un pied plus modeste, avec des résultats étonnants.

Nous sommes le 18 septembre 1912, et dans son épicerie, Armand Lambert fait une mauvaise chute, en essayant d’attraper un kilo de sucre tout en haut d’une étagère.

Le voilà dans une chaise roulante, les médecins ayant diagnostiqué une paralysie due à un choc nerveux.

L’assurance est bien obligée de payer, et Armand se trouve bientôt bénéficiaire d’un beau capital de 100 000 francs. C’est énorme en 1912.

Seulement voilà, Armand est un bon comédien, car il n’est pas réellement paralysé.

il se rend donc à Lourdes, et miracle, le voilà qui gambade sur ses deux pieds.

Sa femme et lui rentrent tout heureux de ce « miracle ».

Hélas, le train dans lequel ils sont, rentrera en collision avec un autre, et Armand sera amputé des deux jambes. lien

L’histoire ne dit pas si l’assurance a récupéré sa mise ?

Bien sûr il arrive que ce soit le commerçant qui se fasse arnaquer, tel ce bijoutier de la place Vendôme qui reçoit un matin de janvier 1960 un client exigeant.

Celui veut une perle, la plus belle qu’il soit pour l’offrir à sa femme pour l’anniversaire de leur mariage.

Il achète la perle proposée puis se ravise : « pourriez vous m’en trouver une identique, afin que je fasse monter les deux en boucle d’oreille »

Le bijoutier accepte, signalant que ce ne sera pas facile.

Notre acheteur s’en va avec sa perle, après l’avoir payée.

Le temps passe, et un jour, le bijoutier l’appelle lui annonçant qu’il a trouvé une seconde perle chez un vendeur étranger, mais qu’elle est beaucoup plus chère.

Hélas pour lui, l’acheteur regrette, il ne la prendra pas, son épouse et lui viennent de divorcer.

Et le bijoutier s’est retrouvé avec une perle qu’il avait payée bien plus cher que celle qu’il avait vendue auparavant.

Jusqu’à ce qu’il se pose la question : e t si cette perle achetée très cher était la même que celle qu’il avait vendue ?

Aujourd’hui Internet est le nouveau terrain de jeux des arnaqueurs de tout poil : « pas moins de 4000 plaintes en 2009, soit deux fois plus qu’en 2007 » déclare Christian Aghroum, commissaire divisionnaire en chef de l’OCLCTIC (office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication). lien

Entre les jeunes filles éplorées et africaines qui vous offrent 20% de la fortune héritée de papa, et les veuves inconsolables qui veulent tout vous donner, vous aurez l’embarras du choix. lien

Dormez en paix, brave gens, tout va bien au royaume des naïfs moutons qui sont toujours persuadés de « faire des bonnes affaires».

Car comme disait un vieil ami africain : «le morceau de bois a beau séjourner longtemps dans l’eau, il ne sera jamais un crocodile ».