Les J.O. de Paris ce sera super bien!

Recherche menée par Robert Gil

L’événement sportif de l’été sera les jeux olympiques de Paris. Paris va vibrer au rythme des exploits sportifs des athlètes du monde entier et de toutes les personnalités venues se faire voir dans la capitale française qui pour l’occasion mobilisera 30 000 policiers et gendarmes en moyenne chaque jour, et 45 000 pour la cérémonie d’ouverture. Pour cette cérémonie, environ 160 chefs d’État et de gouvernement seront présents et près de 500 000 personnes au total. Mais Paris 2024 se déroulera aussi en proche banlieue parisienne et en Île-de-France. Les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice et Saint-Étienne, accueilleront des compétions dans leurs stades ainsi que Marseille qui accueillera également des épreuves de voile. Les épreuves de surf auront lieu en Polynésie, à Tahiti. Concernant les sociétés de sécurité privées, l’évaluation des besoins par le Comité d’organisation est de 17 000 agents de sécurité par jour en moyenne durant les Jeux, avec des pics pouvant atteindre 22 000 par jour. Le Comité des JO a demandé à ses prestataires de prévoir un surcroît de ressources compris entre 10% et 30% afin de faire face aux défections de dernière minute. Des caméras dites « intelligentes » couplées à des logiciels de traitement d’images permettront d’analyser de manière automatisée certaines caractéristiques de personnes ou de leur comportement.

Les dépenses publiques totales pour l’organisation des Jeux s’élèveraient à 5,2 milliards d’euros, pour un budget total de 11,8 milliards d’euros, mais la Cour des comptes dans un rapport publié en janvier déclare : « cette présentation, qui mélange des dépenses publiques et des dépenses privées de diverses natures, repose sur des périmètres conventionnels qui ont évolué et ne sont en tout état de cause pas représentatifs de l’ensemble des dépenses réellement engagées. La Cour n’est pas en mesure, à ce stade, d’établir le coût réel des Jeux et son impact total sur les finances publiques. Une partie ne sera d’ailleurs connue qu’après l’événement ». En clair, on est dans le flou total, et à la sortie on retrouvera un principe essentiel du capitalisme : socialisation des pertes et privatisation des bénéfices. Les salaires des hauts dirigeants de Paris 2024 posent également question, les salaires annuels sont de 153 000 € brut pour 13 directeurs, plus de 200 000 € pour 8 directeurs exécutifs et 260 000 € pour le directeur général. Le total des cinq rémunérations les plus élevées s’élève à 2,2 millions d’euros. Le président du comité d’organisation Tony Estanguet est visé par une enquête sur sa rémunération. Les JO sont avant tout une affaire de gros sous, et tout le monde mange au ratelier!

Paris va offrir une image clean, comme virtuelle et pour cela, comme pour tous les grands événements, on a nettoyé la ville de ses pauvres, de ses SDF, de ses mendiants, rien ne doit venir ternir la fête ! Des responsables politiques et associatifs craignent que des bailleurs n’expulsent leurs locataires pour mettre leur bien sur une plateforme type Airbnb et le louer à prix d’or à l’occasion des JO. Mais il y a une catégorie dont ce genre d’événement ne peut pas se passer : les bénévoles ! On redécouvre à l’occasion un autre grand principe du capitalisme, faire travailler les gens en les payant le moins possible … et dans ce cas gratuitement ! Les forces de l’ordre elles toucheront des primes allant de 500 à 1500 euros pour la durée des jeux, mais c’est une catégorie à choyer, car elle sert de béquille au régime de Macron en cas de remise en cause de son autorité. Oui, 45 000 bénévoles seront mobilisés pour aider à l’organisation, 45 000 bénévoles qui ne seront ni payés, mais aussi ni logés, ils devront se débrouiller. Aucun domicile ne sera attribué par la mairie de Paris aux volontaires venus prêter main-forte aux JO de 2024. La cérémonie d’ouverture coutera la bagatelle de 166 millions d’euros ! De l’argent il y en a, mais comme d’habitude il n’est pas pour tout le monde…

Le spectacle aura lieu, des milliers d’athlètes se côtoieront, certains proches du statut amateur qui retomberont dans l’oubli, et d’autres multimillionnaires qui profiteront de l’occasion pour mieux vendre leur image en vue de futurs contrats plus juteux. Les multinationales feront leur pub, négocieront des contrats, on discutera « cachets » et « commissions » dans les salons feutrés des espaces VIP. Pendant que cette petite classe fera des affaires, des dizaines de milliers de bénévoles s’activeront dans l’ombre. Pouvoir faire tourner le système, avec des petites mains que l’on n’a pas à payer, faire travailler les gens gratuitement, c’est le stade final du capitalisme. Peut-être que dans un proche avenir il faudra même payer pour être bénévole, on n’arrête pas le progrès, le capitalisme peut toujours s’améliorer… l’organisation des JO avec ses bénévoles peut servir de réflexion aux PDG du CAC40 !

Dans le monde sportif, artistique ou industriel il faut des petites mains pour faire tourner « la machine », ces petites mains sont indispensables, sans elles rien ne serait possible, et pourtant on les cache, on les minimalise, on les dévalorise et souvent on les méprise. Il ne faut surtout pas qu’elles se rendent compte qu’elles sont la base du système. L’on a bien vue pendant le Covid qui était indispensable, et ce n’était pas les actionnaires du CAC40 ! Alors, rien ne justifie les écarts de revenus auquel on assiste, des variations de 1 à 3 ou 1 à 5 ne seraient-elles pas amplement suffisantes ? Lors des JO de Londres, je me rappelle la déclaration d’un représentant du gouvernement anglais : « les jeunes aiment le bénévolat, les JO sont une réussite et démontrent que pour y arriver, il faut travailler dur ». Amen, la messe est dite !

