Le Dr Michael Brenner : «L’Occident s’est engagé sur la voie du suicide collectif»

Mohsen Abdelmoumen : Vous avez écrit un excellent article qui s’intitule The West’s Reckoning. A propos des dirigeants occidentaux, vous parlez notamment de suicide collectif. Pouvez-vous nous expliquer cela ?

Dr. Michael Brenner : L’Amérique, ses vassaux européens à sa remorque, commet un suicide moral en Palestine. Les conséquences politiques seront profondes et aussi durables que le discrédit total de la position du pays en tant que présence positive dans les affaires mondiales. L’encouragement et la participation à l’assaut meurtrier d’Israël contre les habitants de Gaza ont été accompagnés d’un torrent de mensonges et de tromperies qui discréditent tout ce que nous ferons ou dirons. Les points de référence de ce jugement sévère ne sont pas l’image mythique de « la ville sur la colline », le dernier et meilleur espoir de l’humanité, la nation indispensable pour parvenir à la paix et à la stabilité mondiales, le peuple providentiel né dans un état de vertu originelle destiné à conduire le monde sur le chemin des Lumières. Aucun de ces critères idéalistes. Non, nous sommes dévalorisés lorsque nous nous mesurons aux normes prosaïques de la décence humaine, d’une gestion responsable de l’État, d’un respect honnête des opinions de l’humanité.

Les dirigeants occidentaux vivent deux événements stupéfiants : la défaite en Ukraine et le génocide en Palestine. Le premier est humiliant, l’autre honteux. Pourtant, ils ne ressentent ni humiliation ni honte. Leurs actions montrent clairement que ces sentiments leur sont étrangers et qu’ils sont incapables de franchir les barrières bien ancrées du dogme, de l’arrogance et des faiblesses profondément enracinées. Ces dernières sont à la fois personnelles et politiques. C’est là que réside l’énigme. En effet, l’Occident s’est engagé sur la voie du suicide collectif. Suicide moral à Gaza ; suicide diplomatique – les fondations établies en Europe, au Moyen-Orient et dans toute l’Eurasie ; suicide économique – le système financier mondial basé sur le dollar est en péril, l’Europe se désindustrialise. Le tableau n’est pas beau à voir. Il est étonnant de constater que cette autodestruction se produit en l’absence de tout traumatisme majeur – externe ou interne. C’est là que réside une autre énigme connexe.

Vous êtes spécialiste dans les questions de défense. Le secrétaire général de l’OTAN, le belliqueux Jens Stoltenberg a demandé aux gouvernements occidentaux de livrer des missiles de longue portée comme les Storm Shadow, les Scalp, les Taurus. On a aussi vu Israël bombarder le consulat iranien à Damas. Cette escalade ne risque-t-elle pas de nous précipiter dans une guerre totale ?

Il n’y a pas de logique conjoncturelle impérieuse qui devrait nous conduire au bord de la guerre nucléaire. Les intérêts fondamentaux d’aucune puissance nucléaire ne sont en jeu – à l’exception peut-être de la Russie confrontée à une OTAN hostile qui cherche à pousser ses bases jusqu’à ses frontières, y compris une base projetée dans la ville ukrainienne de Sébastopol. Au Moyen-Orient, le risque est que les États-Unis se laissent piéger dans une guerre avec l’Iran provoquée par Israël, dont les récentes actions sont clairement orientées dans ce sens. Si cela devait se produire, les répercussions s’étendraient au-delà du Moyen-Orient. Toutefois, il est peu probable que la Russie ou la Chine s’impliquent directement en venant en aide militairement à l’Iran. Poutine et Xi sont trop sobres et responsables pour agir de la sorte, contrairement à leurs homologues occidentaux.

L’Elite oligarchique qui dirige l’occident n’a-t-elle pas perdu la raison ? Les dirigeants occidentaux ne sont-ils pas des cas psychiatriques ?

Leur comportement est à bien des égards irrationnel, déséquilibré par rapport à tout calcul logique des coûts/bénéfices/risques. Ils ne sont cependant pas cliniquement fous. Ce à quoi nous assistons est une forme étrange d’hystérie collective – une panique à l’idée que l’Occident perde la position de domination mondiale dont il jouit et dont il profite depuis près de 500 ans. C’est là, je crois, la cause profonde de ce que nous observons.

La vérité stupéfiante et effrayante est que les sociétés occidentales – américaine et européenne – se comportent de manière hystérique. Le fait que le Sénat de Washington ait adopté à la quasi-unanimité une résolution condamnant ce qu’il a appelé des « groupes d’étudiants anti-israéliens et pro-Hamas » est un signe évident d’anormalité. Il ressort clairement des déclarations des partisans que l’étiquette est appliquée à toute personne qui proteste contre l’assaut à Gaza ou qui exprime son soutien au peuple palestinien. Les dénonciations et purges généralisées des personnes qui expriment ces sentiments le confirment. Certains pourraient se demander comment on peut qualifier d’hystériques les actions d’institutions privées et de gouvernements ainsi que d’individus faisant partie d’une psychose de masse irrationnelle – et sur une question qui ne les concerne pas directement. Après tout, ces pays sont composés de membres éduqués, autonomes et diversifiés, formés à l’éthique civique – la majorité d’entre eux étant laïques et non attachés à une croyance ou à un mouvement dogmatique. Il ne s’agit pas de cloîtres médiévaux, de théocraties ou de sociétés totalitaires. Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Le phénomène observé répond à tous les critères d’un diagnostic d’hystérie de masse – en toute objectivité. L’hystérie manifeste là où l’on ne s’attend pas à la voir souligne la psychopathologie et soulève les questions les plus profondes quant à l’espèce d’entité sociale que nous sommes devenus. Les quelques analogies historiques, très grossières, ne sont pas de celles que nous voulons contempler.

Comment expliquez-vous la barbarie de l’armée israélienne qui commet un génocide à Gaza et dont nous sommes les témoins impuissants, comme, un exemple parmi tant d’autres, la destruction de l’hôpital Al-Shifa et le massacre qui y est lié ? D’où vient l’impunité totale dont jouit Israël ?

Dans l’une des plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité, un peuple qui a été brutalisé par la chrétienté pendant près de deux millénaires se trouve aujourd’hui dans une position où il inflige lui-même une punition collective équivalant à un génocide à un peuple vulnérable. Le sentiment d’impunité provient de la combinaison de la justification fondée sur des traumatismes passés, de la corruption du pouvoir à l’égard des Palestiniens et de leurs voisins depuis la Nakba et, surtout, du soutien total et inconditionnel des États-Unis et de leurs subordonnés européens qui les suivent au bord du précipice moral.

Les Etats-Unis ne sont-ils pas aussi coupables qu’Israël dans le génocide dont est victime le peuple palestinien ?

Les États-Unis sont en effet complices sur le plan juridique et diplomatique. Les États européens qui fournissent des armes sont également complices. Ceux qui fournissent d’autres formes de soutien sont complices des crimes sur le plan juridique.

Pourquoi les Etats-Unis soutiennent-ils inconditionnellement Israël ? Aujourd’hui, quel est le poids réel du lobby sioniste aux Etats-Unis ?

Le lobby est extrêmement puissant. Son plus grand effet de levier provient des dons de campagne. Le Congrès, en particulier, a été acheté. Le vote de la communauté juive du pays est un facteur moins important. Les États dans lesquels elle se concentre sont tous gagnés de manière prévisible par le candidat démocrate à la présidence. La Floride, très disputée, est l’exception.

La toile de fond est importante. Le fort sentiment pro-israélien qui s’est cristallisé au cours des 75 dernières années doit bien plus que la culpabilité ressentie par les Européens.

La dynamique interne des États-Unis est très similaire à celle de l’Europe, à trois exceptions près. Premièrement, la culpabilité concernant les mauvais traitements infligés aux Juifs au cours de l’histoire est généralement absente. Il est vrai que certains individus peuvent ressentir quelque chose concernant la désignation par les chrétiens de « tueurs du Christ » comme boucs émissaires, mais en règle générale, ce sentiment est beaucoup plus abstrait. L’empathie pour Israël est née, et s’est intensifiée, principalement en raison d’une sympathie instinctive pour l’opprimé menacé par des personnes que l’on considère négativement (1956, 1967) – un récit déchirant qui a été largement renforcé par des récits vivants, cinématographiques et écrits, de la tragique saga juive du 20e siècle. À cela s’ajoute l’influence exceptionnelle exercée par le puissant lobby pro-israélien.

Deuxièmement, la croissance spectaculaire de l’influence d’un mouvement évangélique politisé a ajouté un facteur important à l’équation. Le livre de l’Apocalypse est leur guide et leur source d’inspiration. Il leur est dit que la seconde venue de Jésus-Christ et l’Armageddon seront signalés par le rétablissement des Juifs dans leur patrie hébraïque. La suite des événements est bien entendu confuse, tant pour les Israéliens que pour les évangélistes.

Troisièmement, le projet des États-Unis d’asseoir leur domination mondiale a stimulé la présence américaine dans le monde entier. L’accent mis depuis longtemps sur le Moyen-Orient, pour de multiples raisons, incite Washington à sécuriser ce qu’il considère comme des atouts précieux. Cette forte impulsion est accentuée par le déclin de son influence dans le reste de la région, en particulier dans le Golfe. Doutant de plus en plus de ses prouesses et de sa vocation présumée de prophète du progrès pour tous les peuples du monde, l’Amérique saisit compulsivement toutes les occasions de confirmer qu’elle est l’enfant du Destin et de se rassurer que sa mythologie nationale est inscrite dans les cieux.

Mon pays l’Algérie qui est membre non permanent du Conseil de sécurité à l’ONU a introduit une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. A quoi sert l’ONU si Israël ne se soumet à aucune résolution ? N’est-il pas urgent de réformer l’ONU ou de le remplacer par une autre organisation plus fiable et qui traitera tous les peuples sur le même pied d’égalité ?

Je ne pense pas qu’une modification de l’architecture de l’ONU ou de ses règles puisse changer radicalement les choses. Il s’agit plutôt d’une question de puissance et d’influence. Le changement significatif, déjà en cours, est que le « Sud » global commence à se libérer de la domination occidentale. Ce processus historique est accéléré par la formation et la croissance du bloc des BRICS.

L’Algérie se bat à l’ONU pour que la Palestine obtienne un statut de membre à part entière. D’après vous, le peuple palestinien n’a-t-il pas le droit d’avoir enfin un Etat indépendant ?

Bien sûr. Ce principe était inscrit dans la résolution des Nations unies de 1948.

Quand on parlait naguère des crimes d’Israël, on était traité d’antisémite. Israël n’a-t-il pas tout perdu avec sa politique de terre brûlée à Gaza ?

Pas encore, mais cela pourrait arriver. Si Israël attaque le Hezbollah, cela entraînera la destruction physique d’une grande partie d’Israël, même si la guerre n’engage pas l’Iran et les États-Unis. Il mise sur le fait que l’Amérique lui viendra en aide. Toutefois, quoi qu’il en soit, cela ne pourra pas empêcher le pays de subir des pertes matérielles et humaines massives. En fait, Israël s’est engagé sur la voie de l’autodestruction en misant tout sur la réalisation de l’objectif ultime du projet sioniste : un État entièrement juif du fleuve à la mer.

À défaut, Israël continuera de souffrir gravement en tant qu’État paria aux yeux de la plupart des pays du monde. Oui, il continuera à être choyé par les gouvernements occidentaux et à être protégé de toutes les conséquences de ses crimes, mais les choses ne peuvent pas revenir au statu quo ante. Malheureusement, l’opposition aux crimes d’Israël est assimilée à de l’antisémitisme. Il s’agit là, bien entendu, d’un objectif majeur des gouvernements israéliens depuis des décennies. Ils ont supposé que l’amalgame fonctionnerait à l’avantage d’Israël. C’est effectivement ce qui s’est passé au cours de cette crise. Mais le prix à payer sera énorme, car le rejet d’une différenciation entre l’antisionisme explicite et l’antisémitisme réveillera en fait un certain antisémitisme à l’ancienne et renforcera l’image négative des Juifs en général au sein des populations occidentales.

A votre avis, n’est-il pas temps de se débarrasser de l’hégémonie US et d’aller vers un monde multipolaire ?

Oui, le réalisme veut que Washington accepte cette condition inévitable. Mais il ne le fera pas.

L’élection présidentielle américaine arrive à grands pas. Quels sont les véritables enjeux de cette élection ?

Si les États-Unis vont rompre avec leur démocratie constitutionnelle et passer sous un régime néo-fasciste avec des caractéristiques américaines particulières.

Interview réalisée par Mohsen Abdelmoumen

