Cachez-moi cette honteuse guerre que je ne saurais voir…le cantique de l’hypocrite

Par Khider Mesloub.

Globalement, les gouvernants, en particulier les larbins chefs d’État des grandes puissances impériales, se déclarent volontiers pacifistes. Ils affichent ostensiblement leur haine de la guerre (sic). Mais cela ne les empêche pas, sous divers prétextes, de déclencher régulièrement des guerres meurtrières. Sans scrupule, envoyer les populations au front pour mourir pour la « patrie » nationale chauvine, cette abstraction fondée sur les privations alimentaires et les sacrifices socioéconomiques (exploitation, oppression, aliénation), véritable entité bourgeoise belliqueuse.

De manière générale, pour justifier et légitimer la mobilisation militaire générale, chaque dirigeant proclame mener une guerre défensive, car ce serait l’autre pays belligérant qui serait l’agresseur. Chacun proclame avec aplomb être dans le camp de la paix pendant qu’il mobilise son armée pour livrer bataille et commettre massacres, génocides et nettoyages ethniques.

À notre époque, en temps de guerre, l’agression est devenue une notion honteuse, car jamais diplomatiquement assumée. Aucun président engagé dans un conflit armé ne revendique fièrement être l’agresseur. Il soutient lâchement être l’agressé. Donc, drapé dans sa légitimité de victime idéologiquement fabriquée, son pays aurait le droit de faire la guerre pour se défendre contre le prétendu pays agresseur. Avec les bourgeoisies mondiales contemporaines pusillanimes et mystificatrices, nous sommes rentrés dans l’ère de la fumiste « honte de la guerre » (sic). Car toute guerre est devenue une guerre de la honte. Honte de nommer l’innommable : la guerre.

En cette période de guerres honteuses, depuis peu, avec la téméraire Russie poutinienne, y compris le terme guerre, devenu tabou, est banni désormais du lexique. L’invasion de l’Ukraine est qualifiée, de manière euphémistique, « d’opération militaire spéciale ». Poutine, en paraphrasant Mao Zedong mais à rebrousse-poil, aurait pu baptiser son œuvre militaire spéciale : « dîner de gala », car accomplie « avec élégance, tranquillité, délicatesse, douceur, amabilité, courtoisie, retenue et générosité d’âme ». Et non avec violence et effusion de sang. Mieux, ce n’est pas une « opération militaire spéciale », mais ironiquement un opéra, autrement dit un ballet lyrique et scénique slave mis en musique et chanté en chœur, accompagné de danses joyeuses (et non de danses macabres).

Dans cet empire des prisons du peuple russe, soumis à l’emprise des oligarques rusés, interdiction est ainsi décrétée de prononcer le mot guerre, sous peine d’encourir 15 ans d’emprisonnement…l’Occident de Biden en fait tout autant.

Bien que des centaines de villes soient, en quelques mois, réduites en décombres, des centaines de milliers de civils ukrainiens massacrés, des millions acculés à l’exil ou déportés, selon la terminologie polémologique cauteleuse du Kremlin il s’agirait d’une routinière « opération militaire spéciale ». C’est vrai qu’il s’agit d’un peuple frère à libérer. Même au prix de son extermination, de son génocide. De la dévastation totale de son pays. À écouter le Netanyahou russe, le boucher Poutine, contre ce peuple frère slave, il ne mène pas une guerre, mais une «opération militaire spéciale». « Une opération militaire spéciale » qui aura pourtant fait plusieurs centaines de milliers de victimes : plus 300 000 prolétaires enrôlés russes morts ou blessés sur le sol ukrainien, autant de prolétaires ukrainiens morts ou blessés. Pourtant le régime de Poutine continue de baptiser cette guerre fratricido-génocidaire d’opération militaire spéciale !

À l’exemple de l’État colonial et impérialiste français qui avait, plusieurs décennies durant, usé d’une terminologie cauteleuse pour qualifier la guerre d’Algérie (1954/1962). En effet, les autorités françaises avaient longtemps parlé honteusement d’« événements » d’Algérie avant de reconnaître tardivement qu’il s’agissait, en vérité, d’une véritable guerre menée contre la bourgeoisie algérienne en lutte pour l’obtention de son indépendance nationale.

Et à l’exemple des multiples interventions militaires impérialistes étasuniennes exécutées, selon la formule propagandiste polémologique consacrée, comme des opérations chirurgicales, autrement dit sans victimes, ni dommages collatéraux (sic).

Au Proche-Orient, en Palestine occupée, l’entité sioniste soutient sans vergogne mener « une opération de légitime défense contre le mouvement terroriste Hamas », et non une guerre génocidaire terroriste contre les populations civiles palestiniennes de Gaza.

Au Maroc, la bourgeoisie monarchique du Makhzen proclame mener « une légitime opération de maintien de l’ordre dans la séditieuse « province » du Sahara occidental », et non une expédition d’occupation coloniale de ce territoire appartenant à la République arabe sahraouie démocratique.

À l’ère de la désacralisation de l’État et de la patrie, de la délégitimation des gouvernants, la guerre est devenue honteuse. À plus forte raison pour les Occidentaux pleutres, dorénavant tout juste en mesure de jouer à la guerre. Ou, au pire, en voyeurs libidineux, jouir, depuis les plateaux télé décorés ou les salons dorés, des guerres menées par leurs mercenaires. Leur audace se cantonne à attiser l’ardeur belliqueuse des Ukrainiens (et des Israéliens), à armer leur pays. Ils n’entendent nullement s’engager directement dans la guerre des Ukrainiens. Et pour cause. Aucun « citoyen » américain ou européen n’est disposé à mourir pour l’Ukraine. Alors, depuis leurs bureaux gouvernementaux, ils se mobilisent vaillamment pour approvisionner en armes le boucher Zelensky en vue d’alimenter cette poudrière ukrainienne, exacerber verbalement leur guerre par procuration dirigée par la puissance étasunienne, qui n’ose pas endosser la tenue de combat de belligérance, mais la pudique tunique de la neutralité belliqueuse.

La guerre est devenue honteuse et, surtout, irrationnelle : des peuples frères, russe et ukrainien, s’entretuent pour les intérêts respectifs du capital occidental et ceux des riches oligarques du Kremlin. Des juifs, victimes des siècles durant de pogroms et de génocide, se transforment à leur tour en pogromistes et génocidaires en commettant des massacres barbares contre un peuple innocent : le peuple palestinien.

Pour autant, ces véritables guerres déclenchées par les gouvernants auront de honteuses et dramatiques conséquences sur les populations civiles. Notamment à cause des sanctions économiques édictées par les États-Unis et l’Union européenne.

Comme à l’accoutumée, les véritables victimes des guerres actuelles sont la classe ouvrière mondiale et les couches populaires, exhortées, en Occident mais aussi partout dans le monde, à consentir des sacrifices au nom de l’effort de guerre et, bientôt, à se sacrifier sur les lignes de front, pour la défense de la patrie, de la démocratie bourgeoise.

Chaque bourgeoisie nationale s’active pour transformer « ses » prolétaires enrôlés sous l’uniforme, grisés par le chauvinisme fanatique, en assassins assermentés, en tortionnaires agréés, en génocidaires étatiques.

Déjà, les gouvernants ont commencé à exiger de l’ensemble de la population laborieuse des sacrifices, notamment par les restrictions de la consommation d’énergie, la baisse des salaires. La population française a été invité à la « sobriété énergétique » par Macron, ce va-t-en-guerre honteux, qui jure cyniquement se battre pour la paix en faisant la guerre. Pareillement pour les populations européennes prises en otage par leurs gouvernants bellicistes, et dans l’engrenage infernal de leur système capitaliste infamant et affamant.

Khider MESLOUB