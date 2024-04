Toute décision positive serait motivée par des ambitions purement politiques, car il n’y a aucune nécessité militaire d’ajouter la Pologne au programme de partage nucléaire…prétend Korybko.

Le président polonais Andrzej Duda a confirmé dans une interview lors de son dernier voyage aux États-Unis que « si nos alliés décident de déployer des armes nucléaires dans le cadre du partage nucléaire également sur notre territoire pour renforcer la sécurité du flanc oriental de l’OTAN, nous y sommes prêts. Nous sommes un allié au sein de l’Alliance de l’Atlantique Nord, et nous avons aussi des obligations à cet égard, c’est-à-dire que nous mettons simplement en œuvre une politique commune. Pour rappel, l’ambassadeur de Russie en Pologne a déclaré à RT plus tôt ce mois-ci que les États-Unis n’avaient pas encore donné suite à l’offre de la Pologne.

Il n’a pas expliqué pourquoi, mais ce n’est pas quelque chose de nouveau que la Pologne veuille accueillir des armes nucléaires américaines. La seule raison pour laquelle cela est digne d’intérêt, c’est parce que sa confirmation de cette intention intervient après son dernier voyage aux États-Unis et avant le prochain sommet annuel de l’OTAN au début du mois de juillet. De plus, si l’on lit entre les lignes, sa référence à « nos alliés » par opposition aux États-Unis (le pays spécifique dont il a été interrogé sur l’hébergement des armes nucléaires par son interlocuteur) suggère que la Pologne pourrait éventuellement accueillir des armes nucléaires britanniques.

L’Axe anglo-américain travaille en tandem pour mener la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie par l’intermédiaire de l’Ukraine , et chacun entretient d’excellentes relations bilatérales avec la Pologne. Le Royaume-Uni s’est également montré plus « audacieux » en termes de provocation ouverte de la Russie que les États-Unis, comme l’ont prouvé ses missiles de croisière Storm Shadow et son aide à l’Ukraine pour frapper des cibles civiles comme le pont de Crimée et les villes de la région de Kherson. Il ne serait donc pas exagéré qu’ils déploient un jour leurs armes nucléaires en Pologne avant les États-Unis ou à leur place.

En extrapolant les motifs en jeu, le premier scénario pourrait être destiné à faire bouger l’aiguille à l’intérieur des États-Unis dans le sens d’emboîter le pas, tout comme les livraisons d’armes précédentes étaient prévues. Quant à la seconde, elle pourrait être due à la volonté du Royaume-Uni de maintenir sa « sphère d’influence » dans la région par l’intermédiaire de la Pologne, leader de « l’Initiative des trois mers », au milieu des immenses gains de l’Allemagne dans ce pays depuis son changement de gouvernement. Dans ce cas, les États-Unis pourraient l’approuver afin de contrôler l’influence continentale de l’Allemagne via le Royaume-Uni.

Le retour de bâton, cependant, pourrait être que l’Allemagne devienne jalouse et commence à craindre que son influence continentale soit en partie remplacée par la Pologne en raison du favoritisme de l’Axe anglo-américain à son égard. Le dirigeant de facto de l’UE héberge déjà des armes nucléaires américaines et plus de forces militaires de son partenaire que n’importe quel pays d’Europe, de sorte que l’extension du programme susmentionné à la Pologne pourrait l’amener à s’interroger sur ses plans. Dans ce cas, elle pourrait ne pas être aussi disposée à obéir à leurs exigences vis-à-vis de la Russie et bientôt de la Chine.

Afin de ne pas être mal comprise, l’Allemagne ne ferait pas « défection » de l’OTAN à l’Entente sino-russo , elle pourrait seulement être plus réticente à sacrifier ses intérêts nationaux objectifs (principalement économiques dans ce contexte) que si elle se sentait à l’aise avec son prestige perçu sur la Pologne. L’Allemagne ferait probablement ce qu’elle voulait de toute façon en fin de compte, mais ce serait plus facile pour elle si elle ne se sentait pas offensée par le fait que la Pologne partage une partie du prestige perçu de l’accueil d’armes nucléaires.

Compte tenu des intérêts en jeu, bien qu’il ne soit pas exclu que l’Axe anglo-américain accepte de déployer des armes nucléaires en Pologne – que ce soit au moment du prochain sommet de l’OTAN au début du mois de juillet ou quelque temps après – il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cela se produise de sitôt, à moins que quelque chose ne change. Si la Russie parvient à une percée militaire à travers les lignes de front, que cela entraîne ou non une intervention conventionnelle de l’OTAN, cela pourrait potentiellement servir de fil de déclenchement pour ce scénario.