La jeunesse américaine se mobilise pour Gaza

Par Ilana Mercer. Sur Les jeunes des campus sont capables de délivrer Gaza, par Ilana Mercer – Association Entre la plume et l’enclume (plumenclume.com)

Ce n’est pas un polar. Les tueurs en série nous sont connus, ce sont des amis et c’est nous qui les soutenons. Les États-Unis ont assumé le rôle d’adjoint de Tsahal pour faire avancer le génocide des Gazaouis. La politique étrangère américaine est un musée des horreurs dont Gaza 2023/2024 est la principale exposition.

J’ai la conviction que Gaza est bien plus qu’un échec de plus de la politique étrangère américaine, un événement et un sujet dont il faut parler comme on pratique un bain de bouche, avant de cracher et de passer à autre chose, une fois que les saletés habituelles ont été dégorgées.

Le mélange mortel habituel d’ignorance, de cruauté et de supériorité de l’Oncle Sam a été surpassé en ce qui concerne Gaza. Je crois que le soutien ouvert, voire énergique, des États-Unis au génocide est un événement déterminant dans les annales des aberrations de la politique étrangère américaine – le veto répété et vigoureux des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU contre les atrocités commises par Israël, justifiant les violations de la loi par Israël, ainsi que, alternativement, prétendre que ces violations n’ont jamais eu lieu et faire comme si les lois de l’homme et les lois de Dieu ne s’appliquaient pas à Israël .

Cet échec américain est probablement qualitativement différent des bévues précédentes. Ce que les États-Unis ont approuvé à Gaza est le crime de tous les crimes, commis de manière épouvantable et en plein jour.

En conséquence, l’anéantissement d’une communauté et de la masse continentale qui la soutient s’est réalisé. Les artères d’approvisionnement qui soutiennent cette société palestinienne sont pratiquement fermées. Le massacre des membres du groupe ciblé se poursuit à un rythme soutenu. Tous les jours. Sans gêne. Sous nos yeux. Et au moment où j’écris.

C’est le cas du sénile (Joe Biden) qui soutient les criminels fous d’Israël.

J’insiste : des charniers ont été découverts près des ruines des hôpitaux Nasser et al-Shifa. Des centaines de Palestiniens y ont été enterrés, les corps entassés, certains menottés, d’autres encore attachés à des tubes médicaux. La réponse de la Maison Blanche revient à : « Où, quoi, qui et comment cela a-t-il pu se produire ? Qui a bien pu faire cette chose horrible ? Oui, nous aussi, nous voulons des réponses immédiates. Faisons les analyses médico-légales. Demandons aux Israéliens de se pencher sur la question, d’accord ? À demain.”

Ce n’est pas un polar, espèce d’idiots irresponsables et malveillants.

Les tueurs en série nous sont connus. Nous savons qui a assassiné plus de 34 183 Palestiniens et en a mutilé environ 77 143 . Les tueurs en série qui se sont abattus sur les millions de Gazaouis – leurs armes pointées sur les civils regroupés à l’extrémité sud de la bande de Gaza – sont nos amis.

Forts du soutien de l’Empire, les tueurs en série israéliens ne fuient pas la loi. Ils sont libres d’aller et venir, de voyager, de fréquenter leurs relations ; libres de jouir de libertés imméritées, alors que leurs victimes innocentes sont enfermées, retenues captives, catacombées, en attendant la mort par l’un ou l’autre moyen diabolique. En fait, les tueurs en série des Palestiniens de Gaza sont fièrement présentés comme des combattants de la liberté dans leur pays, Israël, et sont soutenus et disculpés par les puissants de notre propre pays, les États-Unis d’Amérique.

Le soutien à l’offensive israélienne contre les civils de Gaza vient de nos représentants, de gauche comme de droite. Israël regorge de munitions malgré le fait que l’approbation du contribuable américain pour le carnage qu’elles provoquent a commencé à diminuer en novembre 2023 . Fin mars 2024 , un sondage Gallop indiquait que 74 % des Américains étaient profondément engagés sur le sujet et qu’une majorité s’opposait désormais aux excès d’Israël.

Même les jeunes évangéliques pourraient bien repenser leur allégeance.

Extrêmement sensible à sa base sioniste chrétienne en Amérique, le Jerusalem Post, honnêtement quoique opportuniste, a divulgué que « le soutien des jeunes évangéliques à Israël a chuté. Sept jeunes évangéliques « reborn » sur dix… interrogés depuis 2021 adhèrent aux vues théologiques de la génération Y et autres millénaristes mais considèrent le peuple juif et l’État d’Israël comme n’étant plus nécessaires à l’accomplissement du plan de Dieu pour le retour du Christ qu’ils attendent.”

Ainsi ancrés dans leurs habitudes, tout porte à croire que les anciens de la droite chrétienne sioniste n’ont pas réussi à déchiffrer leurs jeunes.

En effet, nous vivons une époque austère pour le leadership et la réputation des États-Unis. En assumant le rôle d’adjoint de Tsahal dans la promotion du génocide à Gaza, les États-Unis ont franchi un seuil. À Gaza, l’Oncle Sam a finalement réalisé une inversion officielle ou formelle de toutes les valeurs universelles qui nous sont chères. Il a mérité l’appellation de « Grand Satan » qui lui était autrefois attribuée.

Il existe un énorme différentiel de pouvoir dans la relation entre les États-Unis et Israël. Le colosse qu’est l’hégémon américain apparaît impuissant face au petit État juif, ce qui amène à se demander quel pays mérite le surnom de Grand Satan et lequel de Petit.

À l’échelle des crimes et délits nationaux, Gaza est tout simplement indéfendable . Et nos jeunes le ressentent et en sont irrités.

Pour l’instant, le processus dégénératif en Amérique est stoppé par les étudiants. « Du Massachusetts à la Californie », des étudiants se sont rassemblés de partout pour exiger des comptes de la part de leurs représentants sur le meurtre de masse à l’échelle industrielle perpétré en leur nom.

Parmi les manifestants figurait un sit-in juif baptisé « Seder dans la rue pour arrêter d’armer Israël », la deuxième nuit de la Pâque, rapporte Democracy Now ! :

« La manifestation, qui s’est tenue à un pâté de maisons du domicile du leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a eu lieu quelques heures seulement avant que le Sénat n’approuve à une écrasante majorité un programme d’aide étrangère de 95 milliards de dollars, dont environ 17 milliards de dollars en armes et en financement de sécurité pour Israël. « Au cœur de l’histoire de la Pâque, il y a le fait que nous ne pouvons pas être libres tant que tous les peuples ne le sont pas », a déclaré Beth Miller, directrice politique de Jewish Voice for Peace, à Democracy Now ! « Le gouvernement israélien et le gouvernement des États-Unis sont en train de perpétrer un génocide des Palestiniens à Gaza, plus de 34 000 personnes tuées en six mois au nom de la sécurité des Juifs, au faux nom de la liberté juive. »

Pour cacher sa misère, le Premier ministre d’un pays étranger a qualifié d’antisémites, voire de terroristes, ces manifestations anti-génocide sur les campus, typiquement américaines – qui, nous l’espérons, pourraient s’étendre jusqu’à égaler celles qui avaient été lancées par l’Université de Columbia en 1968 , contre la guerre du Vietnam.

Bibi Netanyahu, émotionnellement incontinent, a appelé les autorités politiques américaines à envoyer leur police sur ces jeunes américains. C’est ce que font ses chiens d’attaque, par respect pour leurs dirigeants politiques et leurs bailleurs de fonds – et au mépris des droits constitutionnels à la liberté d’expression et de réunion pacifique du premier amendement américain –.

Ne leur pardonnez pas ; car ils ne savent pas ce qu’ils font.

Ces auteurs d’accusations « d’antisémitisme » visent à faire taire et à briser la liberté d’expression des dissidents, l’une des valeurs américaines (voltairiennes) qui nous sont les plus chères, clairement non partagée par nos meilleurs tueurs en série. Présenter les protestations bruyantes contre Israël comme « antisémites » vise très clairement à faire taire l’opposition aux meurtres de masse et au déplacement forcé des habitants de Gaza.

Les manifestants sur les campus américains ne sont pas antisémites. Mais même s’ils l’étaient ; aux États-Unis, la liberté d’expression fait référence aux mots que les gens crient, écrivent, tweetent ; les croyances qu’ils affichent, les drapeaux qu’ils arborent ou brûlent, les cérémonies et rituels symboliques et non violents qu’ils pratiquent, les insignes, l’attirail, même le pas de l’oie et les saluts hitlériens avec lesquels ils s’amusent – tout cela relève du discours protégé dans notre pays. Les partisans du génocide, aux États-Unis et à l’étranger, n’apprécieront peut-être pas cela ; mais ce discours est à la fois constitutionnel et licite en droit naturel.

À condition que les manifestants ne se livrent pas à des actes de violence contre autrui, les mots qu’ils émettent n’ont aucune pertinence. L’antipathie envers les Juifs en tant que Juifs, si elle est exprimée – ce pour quoi il n’existe aucune preuve solide – équivaut à un « crime » de pensée.

Les « crimes de pensée » sont la prérogative d’un peuple libre dans un pays libre. Les Américains, de gauche comme de droite, doivent se joindre aux libertariens pour rejeter sans vergogne l’idée même de maintenir l’ordre, de purger, de persécuter ou de poursuivre en justice les personnes qui défendent ou expriment des idées politiquement impopulaires.

« Quelle est la prochaine étape pour l’Amérique, après le génocide par procuration et le meurtre de la diplomatie » ? La quête de la paix. Comme nous l’avons discuté librement et ouvertement sur le podcast HARD TRUTH Rumble, Daniel McAdams et moi-même , directeur exécutif de l’ Institut Ron Paul pour la paix et la prospérité , avons été encouragés par les manifestations sur les campus et souhaitons bonne chance aux enfants. Ce sont nos enfants qui pourraient bien délivrer Gaza du Grand et du Petit Satan.

Les superlatifs ne peuvent rendre compte du sort de ces pauvres Palestiniens. Ce qui est clair, c’est que la patience est inhérente à leur caractère. Les Palestiniens peuvent apparaître comme des esclaves, mais aucun pharaon ne peut les soumettre.

La délivrance est possible pour un peuple qui souffre depuis longtemps.

Voir : « Et après le génocide par procuration et le meurtre de la diplomatie ? La quête de la paix »

Lien vidéo

LECTURE CONNEXE :

États-Unis : au moins 120 étudiants arrêtés à New York après des manifestations pour Gaza – VIVE LA RÉVOLUTION (mai68.org)

Le bilan sanglant du génocide sioniste dans la bande de Gaza pendant les 205 jours – Palestine Solidarité (palestine-solidarite.fr)