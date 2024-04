Le génocide se poursuit à Gaza…que peut-on faire pour l’éradiquer ? (Delawarde)

Par Dominique Delawarde.

1 – Conflit israélo-palestinien : De nouveaux crimes de guerre israéliens sont mis en évidence chaque jour. Alors que CNN en parle parfois, les médias mainstream US et Européens ne relayent pas cette information. Allez savoir pourquoi ? Mais QUI contrôle la meute médiatique de l’occident otanien US-UE ? Se poser simplement la question, c’est y répondre …

300 corps ont donc été découverts, dont certains d’enfants, les mains liés derrière le dos, et froidement exécutés et enterrés dans des charniers, par les Forces israéliennes. https://www.france-irak-actualite.com/2024/04/pres-de-300-corps-

Aucun pays au monde ne peut se permettre de telles atrocités dans un silence assourdissant et pas même gênés de la communauté occidentale otanienne. Israël le peut, protégé par le bouclier du véto US à l’ONU et par les réseaux de sayanims qui noyautent les institutions et les médias des pays de l’occident otanien, dont le notre, la France.

Non seulement ceux qui sont à l’origine de ces massacres ne risquent rien, mais ce sont eux qui, par la technique bien connue de l’inversion accusatoire, font jeter en garde à vue pour «apologie du terrorisme» tous ceux qui osent protester contre les crimes de guerre de l’État Juif auto-proclamé. On croit rêver … ou plutôt cauchemarder .

Revoir sur Cnews, l’interview de Pierre Conessa, face à trois sayanims haineux, convoqués sur le plateau pour assurer la défense de la clique génocidaire de Netanyahou, toujours avec la même arme bidon «d’apologie du terrorisme» devrait ouvrir les yeux de n’importe quel téléspectateur impartial. La partialité d’un animateur opportuniste qui souhaite garder son boulot saute également aux yeux. On en est là … En tout cas bravo à Pierre Conessa pour avoir gardé son calme et son cap. Les images et les échanges verbaux parlent en sa faveur. Il ne sera pas réinvité sur Cnews, c’est tout et ça n’est pas bien grave.

Les Universités états-uniennes, toujours plus nombreuses, se soulèvent pour dénoncer le génocide des gazaouis et le silence de leur direction, trop souvent corrompue par les milliards de la diaspora.

En France, Science Po Paris a déclenché un mouvement similaire, suivie par d’autres grandes écoles ou universités. Évidemment, le «bon» Netanyahou évoque l’antisémitisme et le caractère nazi de ceux qui protestent contre les excès de sa gouvernance. Ben voyons …Tellement sûr de lui et de son impunité, il ne se rend même plus compte que le monde entier constate tous les jours que le nazi, c’est lui, que l’antisémite qui tolère l’exécution de masse des civils palestiniens, les mains attachées derrière le dos, c’est lui. Voir : https://mai68.org/spip2/spip.php?article18238

Étant moi-même révolté devant l’ampleur et les conditions sordides des massacres faisant penser à un abattoir pour «animaux humains», je ne peux que soutenir les jeunes de Science Po et leur juste révolte. Bravo à eux! Ils sont plus humains que beaucoup de leurs aînés qui détournent pudiquement leur regard sans rien dire et qui diront plus tard: «Je ne savais pas» .

Pour conclure sur ce sujet, voici une excellente intervention de l’anthropologue suisse Jean

Dominique Michel.

Le seul ennemi est la déshumanisation !

L'Occident est en proie à une vilaine bouffée morbide, dont le soutien enragé au criminel de guerre Netanyahou et son gouvernement ouvertement raciste, suprémaciste et messianique est un rude symptôme.

https://twitter.com/MichelJeanDomi1/status/1783953695874384318 Il est certain que cet analyste «Juste» ne sera jamais invité par nos TV propagandistes sionisées.

