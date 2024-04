Sur le front ukrainien…la débandade se poursuit (Delawarde)

Par Dominique Delawarde.

Ukraine. Hier, les forces russes ont poursuivi leurs avancées dans plusieurs secteurs du front Est. (Semenovka, nord et ouest de Berdychi, prise de Novokalinovo et de Keramik, Kyslivka, secteur de Chasov Yar). Au cours de la semaine écoulée, le régime de Kiev a perdu près de 8 000 hommes et près de 1 700 drones. Ces pertes kiéviennes ont tendance à s’alourdir de jour en jour. Le lecteur aura noté depuis longtemps l’importance prise par les drones dans cette guerre de haute intensité.

Outre ces avancées russes, les frappes russes dans la profondeur se multiplient. Elles visent principalement les infrastructures électriques afin de ralentir, voire de paralyser les capacités de production du complexe militaro-industriel kiévien. Ces frappes viennent aussi en riposte aux tentatives de frappes ukrainiennes dans la profondeur du territoire russe qui atteignent de temps à autre leurs objectifs.

S’agissant du témoignage du journaliste et élu Suisse Guy Mettan sur son récent déplacement au Donbass, voici la suite de l’épisode 1 que je vous ai adressé dans mon dernier envoi. https://arretsurinfo.ch/le-donbass-au-coeur-de-la-guerre-memorielle

https://arretsurinfo.ch/donbass-nos-enfants-nont-pas-connu-dautre-monde-que-la-guerre/

Pour ceux qui veulent aller au fond des choses et qui disposent d’un peu de temps, 2 vidéos intéressantes:

Débat sur le tournant de la guerre en Ukraine par Xavier Moreau et Peer de Jong sur le site du dialogue franco-russe. https://www.youtube.com/watch?v=0YAQqWcz-TE

Et sur le site «Omerta» un très bon dialogue avec l’excellent Pierre Conessa :

« LES INTELLECTUELS PARISIENS N’IRONT JAMAIS FAIRE LA GUERRE »

https://www.youtube.com/watch?v=GojY5jFrLoQ

– Propagande de Guerre :

Dans son numéro de Mai 2024, Le Monde diplomatique publie un excellent article signé Alain Gresh sur la propagande de guerre israélienne, article qui est en totale cohérence avec ce que je pense et ne cesse de marteler depuis plus de 10 ans. Pour ceux qui ne pourraient pas le lire dans son intégralité, une capture d’écran vous est proposée en PJ2. Alain Gresh sera probablement fiché S et mis sur la liste des personnes à mettre en garde à vue pour apologie du terrorisme pour oser écrire ce qu’il écrit.

https://www.monde-diplomatique.fr/2024/05/GRESH/66828

– Culture musicale et humour du dimanche.

L’Europe nouvelle par les Brigandes :

https://tvs24.ru/brigandes/watch/82/l-europe-nouvelle/

La mitte dans la caverne: Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 10 minutes.