JEAN-PIERRE FERLAND EST MORT!

Un autre GRAND Québécois

Prend congé de nous.

Oui, il a travaillé fort

Pour nous divertir

Et nous rappelé à… l’ordre!

Être Québécois, c’est être quelqu’un.

Si vous allez à Paris ces temps ci,

Et que vous êtes Québécois,

Vous allez être reçu dignement!

Pourquoi?

Parce que Jean-Pierre Ferland,

Félix, Céline, Plamondon, Charlebois, etc.

Sont passés avant nous,

Et nous on se fait…

Connaître, comme peuple!

Merci Jean-Pierre,

D’avoir été un ambassadeur vrai.

Les Français n’avait qu’à

Nous donner leur assentiment

Après avoir vu et entendu

Nos ambassadeurs,

Incontestables et naturels,

Nous voilà contraints

De les imiter tout en les…

Remerciant!

John Mallette

Le Poète Prolétaire Québécois !