Par Robert Bibeau.

Emmanuel Macron s’excite alors qu’il ne peut rien faire pour renverser le verdict militaire sur le front ukrainien. En France, la cour des miracles médiatiques à la solde l’État français totalitaire spécule vertement à propos des prétentions ridicules du roitelet élyséen que les peuples africains éjectent de leurs pays semi-coloniaux. Le « Jupiter » de Montparnasse menace d’envahir la Russie que les militaires américains donnent pourtant gagnante dans son affrontement contre l’OTAN.

À Berlin le Kaiser Scholz promet de dilapider 100 milliards d’euros en armements sophistiqués alors que l’armée allemande éprouve de grosses difficultés à recruter la piétaille requise pour manœuvrer ces éventuels engins virtuels. Le président polonais Andrzej Duda propose que la Pologne accueille des armes nucléaires de l’OTAN dirigées contre la Russie faisant ainsi du peuple polonais la prochaine cible de l’ours sibérien.

Les Ukrainiens valides ont fini de migrer hors du champ de bataille, les autres se seront sacrifiés jusqu’au dernier comme la Rand corporation l’avait planifié Comment les États-Unis ont planifié la guerre d’Ukraine et la crise énergétique en Europe (RAND Corporation) – les 7 du quebec. Le Président « Sleepy Joe » Biden en grande difficulté pour sa réélection annonce l’injection de 61 milliards de dollars qui s’ajouteront aux 200 milliards déjà dilapidés dans l’aventure ukrainienne à laquelle même l’humoriste Zelenski ne croit plus. https://les7duquebec.net/?s=zelenski. Les géostratèges occidentaux supputent différentes hypothèses dystopiques à propos de cette guerre impérialiste par procuration. Nous vous présentons ci-dessous quelques-unes de ces thèses:

L’impérialisme américain et l’OTAN, son bras armé, n’ont jamais espéré que l’Ukraine gagnerait cette sale guerre par procuration. L’objectif véritable de cette guerre mortifère est de tester les capacités militaires de la Russie et la solidité de ses alliances militaires, industrielles et commerciales. Valider les capacités des technologies militaires des pays de l’OTAN. Rallier les pays de l’OTAN autour de l’hégémon américain et les compromettre afin de les empêcher de se démettre lors du deuxième acte de cette forfaiture. Délaisser le front Ouest (européen et moyen-oriental) de cette guerre nucléaire mondiale aux puissances impériales occidentales (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Pologne, Roumanie, Israël, etc.) pendant que l’empereur américain concentrerait ses capacités militaires, industrielles et commerciales sur le front Est en Mer de Chine et en Mer des Philippines. Préparer les conditions objectives de la guerre (consolidation d’une économie de guerre, production d’armements et de technologies militaires de pointe, approvisionnement énergétique et alimentaire sécurisé, enrôlement et entraînement de la piétaille génocidaire) et des conditions subjectives de la guerre (mises en place de gouvernements militaristes, totalitaires ou fascistes; constituer les réseaux de propagande informationnelle; éliminer les foyers de dissidence, créer une psychose terroriste ethnique parmi la populace tétanisée). Mener l’humanité à progressivement considérer comme inéluctable cette guerre mondiale démentielle opposant les deux camps impérialistes démoniaques.

Que faire pour enrayer cette mécanique mondiale infernale ?

a) Nous devons poursuivre avec acharnement notre analyse de classe (prolétarienne) des événements économiques, industriels, monétaires, commerciaux, militaires, politiques et idéologiques que nous impose la classe dominante du Grand capital mondial.

b) Nous devons diffuser largement ces analyses de classe.

c) Nous devons résister et dénoncer les activités réactionnaires (nationalistes, chauvines, ethniques, religieuses, militaristes, fascistes) que nous impose l’État des riches.

d) Œuvrer à l’unité des forces actives prolétariennes internationalistes.

Dans les pages web qui suivent, nous présentons six articles publiés par six géopoliticiens de réputation internationale et qui étayent nos hypothèses.

Par Michael Whitney sur The Unz Review.

Voici ce que tout le monde doit comprendre à propos de l’Ukraine :

Les États-Unis sont déjà passés au plan B. Non, l’administration Biden n’a pas publié de déclaration officielle à ce sujet, mais le changement a déjà commencé.

Le Washington Brain-trust a abandonné tout espoir de gagner la guerre (Plan A) et a donc adopté une stratégie complètement différente. (Plan B). Le plan B est une combinaison de deux éléments principaux :

R – Une stratégie de déni, qui est « une approche défensive conçue pour empêcher un adversaire » d’atteindre ses objectifs. Dans ce cas, l’objectif est de prolonger le conflit le plus longtemps possible pour empêcher la Russie de remporter une victoire claire. C’est la priorité absolue.

Dans ce cas, l’objectif est de prolonger le conflit le plus longtemps possible pour empêcher la Russie de remporter une victoire claire. C’est la priorité absolue. B) Continuer à augmenter et à intensifier les attaques asymétriques contre les infrastructures vitales et les zones civiles en Russie proprement dite afin d’infliger autant de dommages que possible à la Russie.

Il s’agit, essentiellement, d’un plan B.

Toute préoccupation pour le peuple ukrainien ou la viabilité future de l’État ukrainien n’a pas été prise en compte dans le calcul cynique de Washington.

Ce qui compte, c’est d’empêcher une victoire russe et d’infliger autant de douleur que possible à la Russie. Ce sont là les principaux objectifs. Concrètement, cela signifie que davantage de soldats ukrainiens seront massacrés en masse afin de continuer à utiliser l’Ukraine comme rampe de lancement pour des attaques contre la Russie. En fait, les seigneurs de guerre britanniques ont déjà confirmé ce que nous disons ici. Jetez un coup d’œil à cet extrait d’un article de Zero Hedge : « Le chef de la défense britannique, l’amiral Sir Tony Radakin, a déclaré au Financial Times que la nouvelle injection d’aide militaire de l’Occident aidera l’Ukraine à augmenter ses frappes à longue portée sur le territoire russe :

L’Ukraine s’apprête à intensifier ses attaques à longue portée à l’intérieur de la Russie alors qu’un afflux d’aide militaire occidentale vise à aider Kiev à façonner la guerre « de manière beaucoup plus forte », a déclaré le chef de l’armée britannique.

L’amiral Radakin a poursuivi : « Au fur et à mesure que l’Ukraine acquiert plus de capacités pour le combat à longue portée […] Sa capacité à poursuivre des opérations en profondeur deviendra [de plus en plus] une caractéristique » de la guerre…… D’autres paroles de Radakin pointent vers une escalade (et non des négociations) dans ce qui suit… Le chef de la Défense britannique a déclaré que l’Ukraine augmenterait ses frappes à longue portée en Russie, sans aucune couverture

Vous voyez ce que je veux dire ? C’est le plan B écrit noir sur blanc. On ne s’attend plus à ce que l’Ukraine gagne la guerre.

Le pays ne sera utilisé que comme une plate-forme pour harceler, harceler et terroriser le peuple russe. C’est le plan B en un mot.

Mais comment pouvons-nous être certains que le plan B a déjà commencé ?

Tout d’abord, considérez l’allocation des ressources fournies dans le cadre du nouveau « supplément à la sécurité nationale » que Biden a promulgué plus tôt cette semaine. Le projet de loi prévoit 61 milliards de dollars pour l’Ukraine, dont seulement 13 milliards de dollars seront dépensés pour des armes et des systèmes d’armes. Comment cette somme dérisoire va-t-elle aider à vaincre l’armée russe ?

Gardez à l’esprit que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont déjà dépensé plus de 200 milliards de dollars pour financer la guerre en Ukraine, et que les Ukrainiens sont perdants. Comment 13 milliards de dollars supplémentaires sont-ils censés faire une différence ?

Ce ne sera pas le cas, et ce n’est pas intentionnel. Comme nous l’avons dit précédemment, le véritable objectif de l’argent est d’empêcher une victoire russe claire en lançant des attaques aléatoires contre des infrastructures critiques et des zones civiles en Russie. Une fois que vous comprenez que le plan opérationnel de base a changé, les développements sur le terrain commencent à avoir un sens. L’objectif est de contrarier un rival géopolitique et non de gagner une guerre. Capisce ?

Voici ce que le plan d’aide de 61 milliards de dollars ne fera pas : (Selon l’analyste politique Ted Snider)

Il ne fournira pas assez d’argent. Il ne fournira pas les armes dont il a tant besoin, ni ne les livrera à temps. Il ne fournira pas les troupes dont on a encore plus besoin. Et ce n’est pas la victoire qui assurera la victoire….. Bien que 61 milliards de dollars soient une somme d’argent énorme, ce n’est pas assez énorme pour vaincre la Russie. Ce que 61 milliards de dollars pour l’Ukraine ne feront pas, The American Conservative

Il convient de noter que la plupart des unités de combat ukrainiennes les mieux entraînées ont déjà été anéanties. Ils sont partis. Cela a forcé le régime de Zelensky à enlever des hommes dans les rues de Kiev et à les envoyer au combat avec seulement deux semaines d’entraînement, ce qui explique pourquoi les pertes sont si élevées. Personne ne croit que ces « recrues vertes » vont mettre en déroute l’armée russe ou même ralentir son inexorable avancée. Personne. Ces hommes sont tout simplement sacrifiés pour que Washington puisse continuer à lancer ses attaques de drones sur les installations pétrolières russes près de Moscou ou à bombarder des villages civils à la frontière russe ou à mener des frappes aériennes sur le pont de Kertch. En d’autres termes, cette orgie de carnage en cours se perpétue afin que les élites occidentales dérangées puissent continuer à porter des coups d’œil que l’ours russe balaie comme un moustique embêtant. C’est la valeur que ces élites milliardaires accordent à la vie humaine. Cela ne signifie rien pour eux. Regardez cet extrait d’un article de Scott Ritter :

Le président américain Joe Biden a récemment promulgué un paquet de 95 milliards de dollars, dont 61 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, longtemps retardé. Au moins 13,8 milliards de dollars de cette somme seront utilisés pour livrer des armes, telles que des missiles ATACMS à longue portée et des avions de combat F-16.

« L’aide militaire de 13,8 milliards de dollars qui sera fournie à l’Ukraine sera insuffisante pour arrêter l’avancée russe en cours » et « pour changer l’issue sur le champ de bataille », a-t-il déclaré.

La Russie jouit actuellement d’une « supériorité militaire, voire d’une suprématie absolue, le long de toute la ligne de contact, non seulement sur les lignes de front, mais aussi dans les zones arrière des zones de défense ukrainiennes ». … Scott Ritter : L’aide militaire américaine importante à l’Ukraine n’entravera pas l’avantage stratégique de la Russie, Sputnik

Le peuple américain qui croit bêtement que le nouveau paquet d’aide supplémentaire aidera à expulser les « méchants » Russes d’Ukraine vit dans le pays de La La. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Quiconque suit les événements sur le terrain ne pense pas que l’Ukraine a la moindre chance de battre une armée russe bien équipée et très motivée qui dispose de réserves presque illimitées, d’une capacité industrielle illimitée, de ressources illimitées et d’une ferme conviction que l’Occident utilise l’Ukraine pour démanteler son pays et installer sa propre marionnette à Moscou. C’est pour cela qu’ils se battent, et c’est pour cela qu’ils vont gagner. Voici d’autres articles de Snider :

« 61 milliards de dollars ne changeront pas l’issue de cette guerre », a déclaré Nicolai Petro, professeur de sciences politiques à l’Université de Rhodes et auteur de La tragédie de l’Ukraine, (selon) Valery Zaluzhny….. Cela… nécessiterait cinq à sept fois ce montant, soit 350 à 400 milliards de dollars. (Mais) Même si l’argent était suffisant, il ne fournirait pas à l’Ukraine les armes dont elle a besoin parce que les armes ne sont pas disponibles à l’achat. (D’après ) Le colonel à la retraite de l’armée américaine Daniel Davis, Senior Fellow à Defense Priorities : « Même si vous obtenez l’argent, vous n’aurez pas le nombre d’obus d’artillerie, de missiles intercepteurs pour la défense aérienne. Vous ne pouvez pas fabriquer des obus d’artillerie plus rapidement que nous ne le faisons en ce moment. C’est une question de capacité physique : on ne peut pas le faire. …

Même si l’Occident pouvait fournir les armes à l’Ukraine à temps, le « gros problème pour l’Ukraine », dit Davis, n’est pas la fourniture d’armes, mais la « question de la main-d’œuvre ». Les pertes de l’Ukraine sur le champ de bataille, en termes de morts et de blessés, ont laissé l’Ukraine avec un problème de main-d’œuvre plus important que celui de l’artillerie. Même si les États-Unis donnaient à l’Ukraine toutes les armes dont elle avait besoin, ils « n’ont pas les hommes pour les utiliser ». Ce que 61 milliards de dollars pour l’Ukraine ne feront pas, The American Conservative

Ce sont des choses assez basiques. Évidemment, si vous n’avez pas les hommes, l’argent ou les armes, vous allez perdre. Et les intendants maniaques de cette croisade anti-russe ratée SAVENT que l’Ukraine va perdre, mais ils ont choisi de continuer la guerre de toute façon. Pourquoi?

Parce que les vies, la destruction et la dissolution de l’État ukrainien n’ont pas d’importance pour eux. Tout ce qui compte, c’est d’infliger de la douleur à la Russie, quel qu’en soit le prix. C’est la « noble cause » pour laquelle 500 000 Ukrainiens ont donné leur vie. Et c’est pourquoi cette débâcle sanglante continue de s’éterniser, même si l’issue n’a jamais fait de doute.

Cet article a été publié à l’origine sur The Unz Review.

Michael Whitney est un analyste géopolitique et social de renom basé dans l’État de Washington. Il a commencé sa carrière en tant que journaliste-citoyen indépendant en 2002 avec un engagement en faveur d’un journalisme honnête, de la justice sociale et de la paix dans le monde.

La source originale de cet article est Global Research Tous droits réservés © Mike Whitney , Global Research, 2024

ANNEXE 1

« C’est votre problème maintenant » : les Etats-Unis laissent l’Ukraine à leurs alliés européens « pour faire le sale boulot » sur

ANNEXE 2

La marche vers la Troisième Guerre mondiale se poursuit (Dr Paul C. Roberts)

ANNEXE 3

Le scénario de la 3e guerre mondiale se concrétise chaque jour davantage…aujourd’hui, la carte polonaise (dossier)

en complémentaire : La Troisième Guerre mondiale est désormais inévitable (Brandon Smith) – les 7 du quebec

ANNEXE 4

Le président polonais confirme que l’industrie agricole ukrainienne est majoritairement détenue par des entreprises étrangères occidentales

ANNEXE 5

Les cinq principaux défis de l’Ukraine sont insolubles

Par Andrew Korybko sur L’interview de Zelensky le désespéré. La défaite de l’Ukraine était prévisible (Ritter) – les 7 du quebec

Les problèmes de l’Ukraine sont immenses et multiformes, mais ils sont tous liés d’une manière ou d’une autre aux cinq facteurs suivants.

La plupart des Occidentaux commencent à se rendre compte que l’aide longtemps retardée des États-Unis à l’Ukraine n’est pas du tout ce qu’elle était censée être et qu’elle ne ralentira tout au plus que temporairement le rythme des avancées de plus en plus rapides de la Russie. Le rythme du conflit s’est progressivement intensifié à mesure que la Russie exploitait la contre-offensive désastreuse de l’Ukraine pour reprendre l’initiative militaro-stratégique. Les problèmes de l’Ukraine sont immenses et multiformes, mais ils sont tous liés d’une manière ou d’une autre aux cinq facteurs suivants :

———-

1. Le complexe militaro-industriel de la Russie continue de surpasser celui de l’OTAN

La Russie a gagné la « course de la logistique » et la « guerre d’usure » avec l’OTAN il y a longtemps et c’est pourquoi elle a continué à gagner du terrain au cours des 18 derniers mois. Les sanctions n’ont pas réussi à mettre le Kremlin en faillite, les ressources nécessaires à la production restent facilement disponibles et le sabotage n’a eu aucun impact sur les chaînes de montage. Non seulement l’OTAN n’a pas été en mesure d’arrêter le complexe militaro-industriel de la Russie, mais elle n’a pas non plus pu intensifier le sien pendant cette période, créant ainsi un fossé infranchissable qui affaiblit davantage l’Ukraine de semaine en semaine.

2. L’Ukraine a du mal à reconstituer ses rangs militaires épuisés

La défaite de l’OTAN dans la compétition militaro-industrielle susmentionnée avec la Russie, l’échec de la contre-offensive ukrainienne qui en a résulté et les gains ultérieurs de la Russie sur le terrain se sont combinés pour effrayer les hommes ukrainiens et les dissuader de rejoindre les forces armées et aider à reconstituer leurs rangs épuisés. Sans suffisamment de soldats, l’Ukraine ne peut pas résister avec confiance à l’avancée de la Russie, risquant ainsi un effondrement imminent le long du front. En fin de compte, ce n’est qu’un jeu de chiffres, et la tendance de l’Ukraine continue de baisser.

3. Moins d’équipement et de troupes signifie plus de difficulté à construire de nouvelles défenses

Le rythme auquel la Russie a récemment gagné du terrain dans le Donbass met à rude épreuve les lignes défensives existantes de l’Ukraine comme jamais auparavant, l’obligeant ainsi à en construire de nouvelles plus loin derrière les lignes de front. Bien que Zelensky ait exigé que cela soit fait à la fin de l’année dernière, peu de progrès ont été réalisés en raison du manque d’équipement et de troupes pour repousser l’avancée russe tout en accomplissant simultanément cette tâche. La percée contre laquelle le Comité du renseignement ukrainien a mis en garde est maintenant plus probable que jamais.

4. L’instabilité politique est toujours une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’Ukraine

Le Comité a également averti dans son même message de février que les troubles politiques pourraient exploser le mois prochain au moment où le mandat de Zelensky expirera le 21 mai. Ils ont bien sûr affirmé que la Russie en serait à l’origine, ce qu’il a également conditionné à croire à tort à ses partenaires à la fin de l’année dernière, mais il s’agirait en fait d’une véritable réponse à des problèmes croissants. L’autoritarisme, la corruption, la conscription forcée, les graves problèmes économiques et l’absence d’une fin de partie réaliste font enrager les Ukrainiens.

5. L’Ukraine continue de penser qu’elle sait mieux que les États-Unis

Le rapport post-mortem en deux parties du Washington Post sur la contre-offensive ratée de l’été dernier a révélé que l’une des raisons pour lesquelles elle a échoué était que l’Ukraine refusait d’écouter les conseils des États-Unis. Ce problème est attribuable à Zelensky et a récemment pris la forme d’un ordre donné à ses forces d’attaquer les infrastructures énergétiques russes au mépris des États-Unis au détriment de cibles plus importantes sur le plan tactique. C’est en fait la faute des États-Unis, puisque leurs médias l’ont convaincu qu’il était un « dieu parmi les hommes ».

———-

Ces défis insolubles ont convergé pour créer une crise à part entière pour l’Ukraine que le commandant en chef Syrsky est incapable de résoudre, c’est pourquoi il a candidement informé les partenaires de l’Ukraine que « la situation opérationnelle et stratégique difficile […] a tendance à s’aggraver. À moins que l’Ukraine n’accepte de démilitariser les régions encore sous son contrôle à l’est du Dniepr et de les transformer en zone tampon, le front pourrait s’effondrer d’ici l’été, ce qui pourrait conduire soit à une capitulation, soit à une intervention de l’OTAN.