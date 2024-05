Les dirigeants de l’Empire affirment que ce sont la Russie, la Chine et l’Iran qui incitent les étudiants à s’opposer aux génocides des palestiniens

Par Caitlin Johnstone – 26 avril 2024

Les dirigeants de l’Empire et les propagandistes perdent la tête à cause des manifestations étudiantes contre le génocide à Gaza sur les campus universitaires, et nous assistons donc naturellement à la folle tentative de présenter cette situation comme le résultat de l’ingérence de la Russie, de la Chine, de l’Iran et du Hamas. Ces conspirations démentes sur l’influence étrangère surviennent alors même que le premier ministre israélien, le représentant d’un gouvernement étranger, appelle ouvertement le gouvernement américain à réprimer les manifestations universitaires aux États-Unis par tous les moyens nécessaires.

Dans un discours soutenant l’interdiction de l’application TikTok mardi dernier, le sénateur Pete Ricketts a déclaré que les manifestations étaient un exemple de « l’utilisation de TikTok par le Parti communiste chinois pour influencer l’opinion publique sur des événements à l’étranger ». « Regardez ce qui se passe actuellement sur les campus universitaires du pays », a déclaré M. Ricketts. « Les militants pro-Hamas occupent les espaces publics et empêchent les campus de fonctionner. »

« Pourquoi cela se passe-t-il ? » a poursuivi M. Ricketts. « Eh bien, regardons où les jeunes obtiennent leurs informations. Près d’un tiers des adultes de 18 à 29 ans, ces jeunes aux États-Unis, s’informent régulièrement et exclusivement sur TikTok. Les hashtags pro-palestiniens et pro-Hamas génèrent 50 fois plus de vues sur TikTok en ce moment même, malgré le fait que les sondages montrent que les Américains soutiennent massivement Israël plutôt que le Hamas. (sic) Ces vidéos ont une plus grande portée que les 10 principaux sites d’information combinés. Ce n’est pas une coïncidence. Le parti communiste chinois le fait exprès. Il met en avant ce programme raciste dans le but de saper nos valeurs démocratiques. Et si vous regardez ce qui se passe actuellement à l’université de Columbia et dans d’autres campus du pays, vous verrez qu’ils sont en train de gagner. »

Ces commentaires de Ricketts sont répugnants et trompeurs à bien des égards, mais abordons en les points plus importants.

L’affirmation du sénateur selon laquelle TikTok est manipulé pour amplifier artificiellement le contenu pro-palestinien est fausse, comme le prouve le fait que les rivaux américains de TikTok, Facebook et Instagram, montrent les mêmes écarts massifs entre la popularité du contenu pro-palestinien et la popularité du contenu pro-israélien. Son argument est aussi logiquement fallacieux que de prétendre que les contenus sur la terre plate sont artificiellement supprimés parce qu’ils ne sont pas aussi populaires que les contenus sur la terre ronde. Le contenu pro-israélien est tout simplement moins populaire, parce qu’il est nul et que les gens ne l’aiment pas.

L’affirmation de Ricketts selon laquelle « les sondages montrent que les Américains soutiennent massivement Israël plutôt que le Hamas » est trompeuse ; les sondages montrent qu’une majorité d’Américains s’opposent aux actions d’Israël à Gaza, qu’ils « soutiennent » ou pas le groupe militant palestinien Hamas.

Il convient également de noter que Ricketts reconnaît d’emblée que TikTok pose un problème parce que son contenu pro-palestinien est devenu viral chez les jeunes d’une manière que les médias traditionnels ne peuvent pas concurrencer. Cela revient à admettre que des dirigeants d’empire comme Pete Ricketts veulent vraiment que TikTok soit interdit parce que les jeunes l’utilisent pour partager entre eux des idées et des informations non autorisées, et qu’ils soutiendraient son élimination même s’ils ne pouvaient pas la justifier sous le prétexte de lutter contre la Chine.

Il convient également de noter que Rickets a reçu au moins 159 000 dollars du lobby israélien.

L’ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a réitéré l’opinion farfelue qu’elle exprime depuis des mois, selon laquelle les manifestations contre le génocide peuvent être attribuées à la Russie, en déclarant mercredi dernier à RTÉ News que l’opposition au soutien apporté par le président Biden à un génocide en cours a « une teinte russe ».

« Il est dans l’intérêt de Poutine que « Quel est son nom ?» gagne, et je vois donc un certain encouragement de la part des Russes », a déclaré le dirigeant du Parti démocrate en référence à Donald Trump.

Le président de la Ligue anti-diffamation, Jonathan Greenblatt, affirme que c’est en fait l’Iran qui fait croire à tous ces étudiants que le génocide est une mauvaise chose (!!!) Il a déclaré à MSNBC que les deux principales organisations à l’origine des manifestations – les Étudiants pour la justice en Palestine et Jewish Voice for Peace – sont en fait des « mandataires de l’Iran sur les campus ».

« L’Iran a ses mandataires militaires comme le Hezbollah, et l’Iran a ses mandataires sur les campus comme ces groupes tels que SJP et JVP », a proclamé Greenblatt sans aucun fondement.

Le Wall Street Journal nous apprend que, plutôt que la Chine, la Russie ou l’Iran, c’est en fait le Hamas, le Hezbollah et les Houthis qui sont à l’origine des manifestations sur les campus universitaires.

Dans un article intitulé « Qui est derrière les manifestations anti-israéliennes » et sous-titré « Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et d’autres préparent des militants aux États-Unis et dans tout l’Occident », Steven Stalinsky, du Wall Street Journal, présente une nouvelle fois l’un de ses arguments chauvins caractéristiques, entièrement fondé sur des insinuations vagues et aucune preuve réelle d’aucune sorte.

« Six mois après l’attaque contre Israël, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et d’autres ne se contentent pas d’encourager ceux qui protestent dans les rues », écrit Stalinsky. « Ils travaillent avec des activistes aux États-Unis et en Occident et les préparent, par le biais de réunions, d’interviews en ligne et de podcasts ».

Non, non, plus de réunions, d’interviews en ligne et de podcasts ! Il n’est pas étonnant qu’ils aient réussi à hypnotiser des étudiants pour qu’ils s’opposent aux massacres quotidiens perpétrés contre une population emmurée et animée d’une haine ethnique.

Stalinsky dirige un groupe de réflexion appelé Middle East Media Research Institute (MEMRI), qui a été littéralement fondé par un ancien officier des services de renseignement israéliens. L’activiste et universitaire pro-palestinien Norman Finkelstein a accusé le MEMRI d’utiliser « le même type de techniques de propagande que les nazis », et même le propagandiste de l’empire Brian Whitaker, effrontément sans principes, a écrit que le MEMRI « se fait passer pour un institut de recherche alors qu’il s’agit fondamentalement d’une opération de propagande ».

Toute cette imbécillité baveuse à propos d’une ingérence étrangère totalement fictive qui serait responsable de ces manifestations sur les campus semble encore plus ridicule alors que le premier ministre israélien utilise sans retenue l’influence considérable de son pays sur la politique américaine pour appeler à une répression des manifestations sur les campus.

« Ce qui se passe sur les campus universitaires américains est horrible. Des foules antisémites ont pris le contrôle de grandes universités“, a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué, s’adressant au public américain dans son parfait anglais américain.

« Il faut y mettre un terme », a poursuivi Netanyahu. « Cela doit être condamné et condamné sans équivoque. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. La réaction de plusieurs présidents d’université a été honteuse. Aujourd’hui, heureusement, les autorités étatiques, locales et fédérales ont réagi différemment, mais il faut aller plus loin. Il faut faire plus. »

Il est tristement hilarant de voir les doreurs d’image impériaux s’efforcer de faire passer les manifestations sur les campus pour le produit d’une ingérence étrangère imaginaire, alors même que la police lance de violentes opérations de répression contre ces mêmes manifestants à travers les États-Unis pour servir les intérêts d’un gouvernement étranger.

C’est aussi un gros problème pour tout libre penseur qui se respecte. À moins que votre cerveau n’ait été transformé en haricots secs par la propagande de l’empire, l’idée qu’il faille manipuler les jeunes pour qu’ils s’opposent aux horreurs incompréhensibles qui sont infligées aux êtres humains à Gaza est une insulte épouvantable à votre intelligence [et à celle des étudiants, NdT].

Mais cela montre à quel point ces monstres sont désespérés. De plus en plus de gens se réveillent des mensonges qu’on leur a servis au sujet de leur gouvernement, de leur nation et de leur monde, alors que les institutions occidentales se discréditent complètement les unes après les autres aux yeux du grand public en essayant de défendre les choses les plus indéfendables que l’on puisse imaginer.

Ils se démènent frénétiquement pour tenter de remédier à la crise de relations publiques qu’ils ont eux-mêmes créée, mais tout ce qu’ils ont essayé jusqu’à présent a été un échec pathétique qui n’a fait qu’empirer les choses pour eux, transformant une génération entière en radicaux bien éveillés qui n’oublieront jamais, jamais, ce dont ils ont été témoins.

